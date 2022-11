5 zdravých návykov pri používaní mobilného telefónu

Život sa odohráva mimo obrazovky vašich mobilných telefónov. Osvojte si týchto 5 techník spolunažívania so smartfónom.

Smartfón nie je oheň, ani voda. Aj pri ňom však platí: dobrý sluha, zlý pán. Prečítajte si týchto pár jednoduchých odporúčaní, vďaka ktorým budete mať viac času. Obmedzenie používania mobilu vedie k otvoreniu mysle, zlepšeniu nálady i vzťahov, komunikácie aj fyzickej kondície či spánku.

1. Nezabíjajte nudu scrollovaním

Skúste si čo najviac uvedomovať, ako a kedy telefón používate. A zamyslite sa, či je to skutočne vždy nutné. Svet v telefóne je lákavý, ponúka veľa možností i riešení, naviguje, udržiava nás v spojení s blízkymi. Ponúka denne kvantum informácií, ktoré musí náš mozog spracovávať, čo spôsobuje, že sme neustále pod ťarchou notifikácií a blikajúcich ikon.

Ostáva nám čas na tvorenie, rozvoj, relax a nudu?

Glenon Doyle v knihe Nespútaná popisuje veľavravný príklad od svojich detí, keď majú pocit, že sa im v sprche otvára brána do nového sveta:

„Mami, je to, ako by ma celý deň nič nenapadlo, a potom vleziem do sprchy a zrazu mám mozog plný hustých vecí. Asi je to tou vodou, alebo čo.“

„Možno áno,“ odvetila som. „Alebo je to tým, že sprcha je jediné miesto, kde nečumíš na displej, takže počuješ svoje myšlienky. Tomu, čo sa ti deje v sprche, zlatíčko, sa hovorí premýšľanie. Ľudia to robievali predtým, ako objavili Google. Premýšľanie je, ako by si… ako by si googlila svojim vlastným mozgom.“

2. Späť do offline sveta plného zážitkov

Ako sa sústrediť? Telefóny nám, bohužiaľ, trieštia pozornosť. Namiesto sústredenej práce či štúdia nás rušia nové správy na WhatsAppe, telefonáty a upozornenia v aplikáciách. Sústredná práca sa scvrkne do pár minút a my sa neustále vraciame a musíme si pripomenúť detaily činnosti, než sa zase pohneme vpred. To neznie veľmi efektívne, však? Skúste nasledovné:

• Urobte si plán a rozdeľte si prácu na menšie úseky podľa techniky Pomodoro.

• Telefón si nastavte do Režimu sústredenia alebo Nerušiť.

• Budík si nastavte na 25 minút – tie naplno využite na hlbokú prácu.

• Môžete využiť aplikácie na sústredenie – s appkou Forest budete rovno sadiť stromy.

• Potom si 5 minút oddýchnite a nasleduje ďalších 25 minút práce.

• Po takejto efektívnej hodinke si zaslúžite dlhšiu pauzu, počas ktorej si môžete oddýchnuť, pustiť obľúbenú pesničku, vybaviť telefonáty, správy alebo sa ponaťahovať či naobedovať.

• A následne sa zase vrhnúť do ďalších pracovných blokov.

3. Nastavte si pravidlá pre seba i pre členov v domácnosti

Bez čítania správ či notifikácií sa určite dokážeme najesť, vyraziť na prechádzku, stráviť čas s blízkymi alebo relaxovať. Môžu nám pri tom pomôcť aj rôzne nastavenia či aplikácie pre mobilné telefóny, hodinky i tablety Android či Apple.

iPhone 14 aj predchádzajúce modely majú v nastaveniach Apple Time, kde si môžete zobraziť rebríček aplikácií podľa stráveného času. Prezradí vám i to, koľkokrát ste svoje jabĺčko odomkli. S týmto problémom vám môže pomôcť neustále aktívny displej Always On na novom iPhone 14 Pro i pro Max, na ktorých vidíte čas a notifikácie.

Zároveň si môžete nastaviť Čas pokoja, keď budú k dispozícii len telefonáty a vybrané aplikácie. Limity aplikácií je funkcia, s ktorou môžete nastaviť sebe i rodinným príslušníkom obmedzenia na hranie hier či prezeranie sociálnych sietí. Obmedzenie komunikácie a Obmedzenie obsahu a súkromia využijú najmä rodičia. Vedia tak nastaviť to, čo deti môžu sledovať, či s kým budú komunikovať.

Mobilné telefóny Samsung majú v nastaveniach možnosť Digitálnej rovnováhy a rodičovskej kontroly. Tam nájdete diagram používania telefónu i celkový čas strávený na mobile.

Rodičovskú kontrolu môžete nastaviť vzdialene pomocou aplikácie Family Link. Môžete určiť limity, ale aj obmedziť služby Google či schvaľovať aplikácie.

Takúto funkciu poskytujú od roku 2019 i mobilné telefóny Xiaomi. Dozviete sa dokonca i to, koľkokrát za deň ste svoj telefón odomkli a koľko vám dnes prišlo oznámení.

4. Vypínajte telefón na noc

Mobilné telefóny Huawei , ale i ostatné mobily s operačným systémom Android, majú funkciu Nočného pokoja v Nastaveniach. Budete tak počuť budík i hovory z čísel označených hviezdičkou. Telefón sa stíši a displej sa prepne do čiernobielej. Jednoduchým krokom je i nastavenie Leteckého režimu, aby vás zbytočne nerušili cinkajúce notifikácie. Zároveň sa prerušia elektromagnetické vlny, ktoré nie sú prospešné pre váš spánok.

Štúdie preukazujú, že modré svetlo nás oberá o melatonín potrebný na spánok, dobrú náladu i schopnosť sústrediť sa. Jeho nedostatok spôsobuje nespavosť či depresie.

Hormón, ktorý sa prirodzene vytvára v našom tele, môžeme podporiť takto:

• dáme si aspoň 1,5 hodiny pred spánkom úplný detox od modrého svetla obrazoviek

• používanie mobilu obmedzíme na 2 hodiny denne

• niekomu môžu pomôcť i okuliare, ktoré blokujú modré svetlo

• pojedaním potravín ako sú banány, pomaranče, višne, goji, hríby, paradajky, ryža i ovsené vločky

5. Mobil pravidelne čistite

Mobilné telefóny vás dnes už samé upozornia na nepoužívané aplikácie. Pravidelne ich odstraňujte. Fotografie a videá si prejdite, vytrieďte a zálohujte alebo vymažte.

Čistenie sa týka i povrchu, najmä po celom dni strávenom vo verejných priestoroch, vonku, v práci či škole. Na telefón sa dostanú tisícky baktérií, ktoré sa jednoducho prenesú na tvár.

Základom by malo byť každodenné dôkladné čistenie vlhčeným obrúskom alebo dezinfekčnými prostriedkami, s alkoholom či bez, nanesenými na handričku alebo papierový obrúsok.