Godeal24 Black Friday konečne prichádza! Office 2021 za 13 € a originál Windows 10 už od 5,62 €!

A, samozrejme, ešte viac viac počítačového softvéru za výborné ceny. So zľavou až 62 %!

Čakáte na Black Friday, aby ste si kúpili svoj obľúbený tovar? Nielenže sú tu Black Friday zľavy na oblečenie, kozmetiku, nábytok atď., ale s obrovskými zľavami na vás čaká aj počítačový softvér. Ak máte nový počítač alebo chcete upgradovať svoj starý počítač, nenechajte si ujsť Black Friday Godeal24, ste pripravení?

Ak potrebujete aktualizovať balík Office, nenechajte si to ujsť. Najnovšia verzia Office 2021 Pro, pôvodná cena 439,99 $, je len 24,25 € v predaji Godeal24 Black Friday! Toto je už najnižšia cena v roku, ak ju nestihnete, na takú nízku cenu si budete musieť počkať ďalší rok! Ak si kúpite balík Office 2021 Professional pre 5 PC, zľava je ešte väčšia, už od 13 €/PC! K dispozícii je aj verzia Office pre MAC so zľavou až 62 %! Počas inštalácie a používania poskytuje Godeal24 technickú podporu 24/7 a garantuje doživotný popredajný servis! Zdieľajte túto ponuku s rodinou a priateľmi!

Obmedzené množstvo! Originálny MS Office 2021 už od 13,05 €

• Microsoft Office 2021 Pro Plus kľúč - 1 PC - 24.25€

• 2 Office 2021 Pro Plus kľúčs Pack - 39.25€ len(19.62€/kľúč)

• 3 Office 2021 Pro Plus kľúčs Pack - 56.25€ len(18.75€/kľúč)

• MS Office 2021 Pro Plus / 5 PCs - 65.25€ len(13.05€/PC)

• MS Office 2019 Professional Plus (1 PC ) - 22.25€

Na čierny piatok si kúpte balík Windows 10 Pro 2 PC, Windows 10 už za 5,62 €/PC! Nielen to, ale môžete bezplatne upgradovať na najnovší Windows 11 Pro. Ak sa nechcete trápiť, môžete si Windows 11 Pro kúpiť aj priamo za 10,25 €! Godeal24 tiež uviedol na trh rôzne kombinácie, ak máte doma viacero počítačov alebo chcete nakupovať s priateľmi, môžete si vybrať kombináciu viacerých kľúčov alebo viacerých počítačov, čo je cenovo výhodnejšie!

Kúpte si originálny Windows 10 Pro už od 5,62 €!

• Windows 10 Professional kľúč (32/64 Bit) - 7.25€

• MS Windows 10 Professional (32/64 Bit) (2 PC) - 11.25€ len(5.62€/PC)

Zľava 62% na balíčky a ďalší MS Office, s kódom kupónu „GOLE62"

• Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Bundle - 32.99€

Zľava až 50% na ďalší Windows! S kódom kupónu „ GOLE50"

• Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC -12.81€

Spoľahlivosť Godeal24 sa plne odráža v dobrej online reputácii, ktorú má a v mnohých pozitívnych recenziách na TrustPilot, kde je spoločnosť v 98 % hodnotení hodnotená ako „vynikajúca a skvelá“. Je to kvôli kvalite zážitku z nakupovania a mnohým výhodám, ktoré obchod ponúka: okrem možnosti vybrať si z mnohých originálnych produktov so zľavami až 90% vám digitálna dodávka umožní dostať váš softvér priamo na svoju e-mailovú adresu do niekoľkých sekúnd od nákupu. Pre kupujúceho je to veľmi pohodlný spôsob doručenia.

Godeal24 garantuje, že ponúka 24/7 profesionálnu technickú podporu a doživotný popredajný servis a produkt môžete bez problémov používať!

Kontaktujte Godeal24: service@godeal24.com