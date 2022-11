Školy, ktoré su „IN“

Ak by ste mohli cestovať v čase, vrátili by ste sa do školských lavíc?

Každý z nás si zo školských čias odnáša iné zážitky – niektoré sú príjemné a zábavné, iné, naopak, negatívne. Rozdielna je aj úroveň vedomostí a zručností, ktoré sme mali možnosť získať.

Ak ste si pri otázke v nadpise bez váhania povedali „áno“, patríte k šťastnejšej časti Slovákov. V súčasnosti sú podľa prieskumov v školách až tri z piatich detí nešťastné. Čo s tým môžeme robiť?

Odpoveďou je inklúzia

Často si ju zamieňame s integráciou a spájame s tým, že napríklad žiakom so zdravotným znevýhodnením „umožníme“ navštevovať triedu spolu s bežnými deťmi. Inklúzia je však niečo iné – princíp, kedy automaticky rátame s tým, že všetky deti (tak ako aj dospelí) sú malými originálmi a každé je jedinečné. Každé má svoje vlastné prežívanie, potreby, emócie, sny, svoj vlastný potenciál. Opäť si spomeňme na to, čím všetkým sme si prechádzali na základnej či strednej škole. Okrem samotného vzdelávania na nás vplývalo tisíc iných faktorov.

Každý žiak je v inej situácii a fáze života – môže prežívať šťastné a spokojné obdobie, alebo si, naopak, prechádza náročným dospievaním, rieši problémy v rodine, bojuje s chorobou, pochádza z inej krajiny, z rodín s rozličnou príjmovou a rodinnou situáciou a s rôznymi formami partnerského spolužitia, môže mať rôzne formy zdravotného znevýhodnenia, môže byť súčasťou akejkoľvek menšiny, môže mať nadpriemerne vysoké IQ, môže prežívať prvú lásku… Sú na to pripravené naše školy?

Škola, ktorá je IN

Aké je to skvelé, keď nám naše okolie, rodina či kolegovia vyjdú v ústrety a berú nás takých, akí sme. Ak zažívame v práci rešpekt, odrazí sa to aj na našom výkone a ľahšom dosahovaní cieľov. Práve takto by mali byť nastavené aj školy – o to viac, že v nich trávime čas v období detstva a dospievania, kedy sme najzraniteľnejší.

Mnoho pedagógov a škôl sa snaží o to, aby sa v nich žiaci cítili dobre a zároveň získali čo najkvalitnejšie vzdelanie – omnoho ľahšie sa to však dosahuje, ak nejde o ojedinelú snahu, ale komplexné nastavenie prostredia a fungovania školy. Takýto prístup, aby bola škola dostupná a prínosná pre všetky deti, nazývame inkluzívnym.

Inkluzívne prostredie školy a prístup pedagógov sú nastavené tak, aby sa každé dieťa mohlo cítiť prijaté a aby mohlo napredovať s ohľadom na svoje schopnosti. Práve v takomto rešpektujúcom prostredí dokáže každý žiak naplno využiť svoj potenciál.

Čo na to rodičia?

Peter je otec dvoch detí, ktoré navštevujú základnú školu Drábova 3 v Košiciach. Ani jedno z detí nemá žiadne znevýhodnenie, inkluzívny rozmer školy však vníma ako obohatenie.

„Inklúzia v tomto prípade znamená, že všetci žiaci, bez ohľadu na to, či napríklad majú nejaké znevýhodnenie, získavajú rovnaké podmienky na vzdelávanie. Majú možnosť vidieť v škole obraz bežnej spoločnosti, zažiť, ako funguje rôznorodá komunita a vytvárať si návyky potrebné do bežného života. My to vnímame najviac doma, keďže naše deti rozprávajú o tom, čo zažívajú v škole. Snažíme sa im vysvetliť, že všetci sme súčasťou jednej spoločnosti a že je potrebné podporovať sa navzájom. Zároveň vnímam, že učitelia sú pripravení zareagovať na rôzne situácie a vnímať potreby mojich detí, aj ostatných žiakov individuálne a nepracujú len s triedou ako celkom. Z týchto dôvodov sme veľmi radi, že naša škola je nastavená inkluzívne.“

A ako by opísali „svoju“ inkluzívnu školu samotní žiaci a žiačky školy?

Andrej: „Mám v triede aj spolužiakov so znevýhodnením. Tie deti sú výnimočné a beriem ich ako normálnych spolužiakov.“

Lili: „Sú tu pekné miesta a dobrí ľudia.“

Linda: „V tejto škole je veľa zábavy, srandy a veľa miestností, o ktorých iní môžu iba snívať.“

Miestnosťami, ktoré spomenula Linda, sú napríklad senzorická a terapeutická miestnosť, ako aj „čaviarnička“ – relaxačná miestnosť plná kníh, hier, pohodlných kresiel, čajových súprav a stolného futbalu. Žiaci sem môžu chodiť oddychovať, rozprávať sa a zabávať, alebo len tak posedieť. Senzorická miestnosť slúži najviac pre deti s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami a využíva sa na rehabilitačné aktivity a precvičovanie. Navštevujú ju však aj bežní žiaci, ktorí sa môžu zrelaxovať a trénovať napríklad chôdzu po rôznych povrchoch. V terapeutickej miestnosti prebieha individuálna aj skupinová práca školského podporného tímu, napríklad psychologičky, špeciálnej a sociálnej pedagogičky. So žiakmi realizujú medzi inými napríklad aktivity na podporu duševného zdravia a pohody, na podporu spolupráce a vzájomnej komunikácie, riešenie konfliktov, prevenciu pred šikanou, alebo sa „len“ rozprávajú a venujú žiakom čas, ak prežívajú ťažké obdobie a chcú byť vypočutí.

Aby škola napredovala na ceste k inklúzii

Tieto miestnosti bolo na škole možné zriadiť aj vďaka projektu Naša inkluzívna škola, ktorý sa zameriava na podporu základných škôl na ich ceste k inklúzii. V školskom roku 2021/2022 získali podporu dve základné školy – ZŠ Drábova 3 v Košiciach a Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Každá mohla využiť finančný grant od Nadácie Volkswagen Slovakia vo výške 100 000 eur podľa toho, čo najviac potrebovala. V aktuálnom školskom roku 2022/2023 boli opäť podporené dve základné školy – v Bytči a Lučenci. Aj tie získali každá 100 000 eur, aby si mohli splniť svoje sny o inklúzii.

„Pre bežné deti je to dôležité, pretože sa stretávajú s rozmanitosťou a s tým, že každé dieťa je iné. Prijímajú svojich spolužiakov otvorene, nerobia rozdiely a berú ich rovnocenne,“ konštatuje v rozhovore Mária Baltesová, špeciálna pedagogička zo ZŠ Drábova 3 v Košiciach.

„Na Slovensku už môžeme vidieť príklady škôl, ktoré sa vydali na cestu inklúzie. Je veľmi dôležité, aby rodičia detí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, alebo rodičia detí z menšín vnímali, že oni aj ich deti sú prijaté a majú svoje miesto. Často sa napríklad stáva, že deti nenastúpia do školy v mieste, kde vyrastajú so svojimi rovesníkmi a kamarátmi, pretože na ne škola nie je pripravená. Toto chceme meniť,“ uviedla Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia.

„Druhým dôležitým rozmerom je to, že inkluzívny prístup je prínosom pre všetky deti. To, že je prihliadané na ich individualitu, schopnosti, aktuálne možnosti, je niečo, čo im pomôže nielen pri úspešnom zvládaní vzdelávania, ale aj pri vlastnom rozvoji. Pretože želaním každého rodiča je, aby bolo s jeho dieťaťom zaobchádzané s rešpektom a aby dostalo možnosť rozvíjať svoj potenciál, s čím je spojené dosiahnutie maximálnej možnej miery samostatnosti a sebestačnosti do budúcnosti.“

Naša inkluzívna škola = škola, ktorá je dostupná pre každé dieťa.

• Škola, ktorá skutočne vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a nerozdeľuje, koho prijme a koho nie.

• Škola, ktorá pozitívne formuje mikrosvet našich detí.

• Škola, kde môžu naše deti vyrastať a vzdelávať sa spoločne

• Spoznajte viac zo sveta inklúzie na www.nasainkluzivnaskola.sk.

Chcete mať prístup k novinkám zo sveta inklúzie? Prihláste sa na odber newslettera.