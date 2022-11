Koniec éry plešatosti a riedkych vlasov!

Revolučná kúra od britského výskumníka zastavuje vypadávanie vlasov, posilňuje ich a zahusťuje ich až o 67 % za 28 dní.

Dokáže nová metóda aktívnej regenerácie vlasových folikulov zbaviť tisíce žien a mužov plešivosti a rednutia vlasov? Poprední odborníci na trichológiu (náuku o vlasoch) o tom nepochybujú. Spolu s vývojom prírodného prípravku na aktiváciu vlasových papíl, ktorý vyvinula britská žena, došlo k dlho očakávanej revolúcii v boji proti vypadávaniu vlasov.

Viac ako 14 000 ľudí si už posilnilo slabé vlasové folikuly a aktivovalo odumreté cibuľky v priebehu 28 dní. Úplne tak zastavili vypadávanie vlasov a za menej ako mesiac im vlasy zhustili minimálne o 67 %. Získali nové, husté a pevné vlasy – aj tam, kde predtým boli plešatí, mali riedke vlasy alebo vysoké čelo. Ako je to možné?

Profesorka Mária Vislová (odborníčka na laboratórnu trichológiu) sa rozhodla oslobodiť svojho manžela od komplexov spôsobených pokročilou plešivosťou a prinavrátiť mu husté vlasy. A to bol začiatok revolúcie v oblasti trichológie a kozmetológie. Po niekoľkých mesiacoch pokročilého laboratórneho výskumu profesorka vyvinula prirodzený, bezpečný a jednoduchý vzorec pre intenzívny rast vlasov. Toto zloženie aktivuje a regeneruje aj odumreté vlasové folikuly a stimuluje kmeňové bunky k produkcii nových vlasov. To zaisťuje intenzívny rast silných vlasov aj v oblastiach s riedkymi vlasmi a vysokým čelom. Preto môže každý získať husté a lesklé vlasy už za 28 dní – aj keď bol predtým úplne plešatý.

Odborné kozmetologické časopisy už túto kúru vyhlásili za „pioniersky úspech v trichológii“ a pani profesorka za svoj úspech neustále získava nominácie na významné ocenenia. Vďaka tejto receptúre dokážu ženy aj muži zastaviť vypadávanie vlasov, a to bez ohľadu na príčinu (nedostatok vitamínov, stres, hormonálne poruchy, genetická predispozícia) a následne mať za 28 dní minimálne o 67 % hustejšie vlasy.

"Doteraz známe metódy proti vypadávaniu vlasov sú vyhodené peniaze." Prečo?

Tieto slová potvrdzuje viac ako 14 000 spokojných užívateľov receptúry aktivácie papíl od prof. Vislovej, ktorí tak zastavili vypadávanie vlasov a získali silné, husté vlasy. Preto sme sa rozhodli bližšie sa pozrieť na predtým známe metódy proti vypadávaniu vlasov. Predovšetkým presnejšie preveriť, prečo nefungujú a s čím sa ľudia zaťažení týmto problémom musia každodenne stretávať. Toto sú zistenia:

• Tabletky na rast vlasov narobia viac škody ako úžitku

Ak chcete efektívne aktivovať vlasové folikuly, musíte pôsobiť priamo na ne. Ako má niečo, čo sa dostane do žalúdka viditeľne ovplyvniť vaše vlasy? Výskum ukázal, že len 0,3 % látky v tablete pomáha! Ostatných 99,7% škodí vášmu telu a poškodzuje váš žalúdok, pečeň, obličky. To je obrovské riziko a pritom to nemá záruku žiadnych účinkov.

• Transplantácia vlasov je šialene riskantná a veľmi drahá

Transplantácia 1 cm2 vlasov stojí aj 800 eur. Ak má niekto veľmi vysoké čelo, dá sa ľahko spočítať, že... za transplantáciu zaplatí aj 4000 eur! Zároveň nie je zaručené, že sa transplantácia uchytí a vlasy nevypadnú. Transplantované vlasové cibuľky navyše môžu spôsobiť závažnú, život ohrozujúcu alergickú reakciu! Aj keby ste mali k dispozícii takú sumu a týmto nebezpečenstvám sa vyhli, plešivosť sa predsa len čoskoro vráti, pretože transplantácia nerieši problémy, ktoré ju predtým spôsobovali.

• Laser môže osmózovať vlasy a spôsobiť popáleniny

Ďalším invazívnym, nákladným a nebezpečným postupom je zahusťovanie vlasov laserom. Cena jedného zákroku je zvyčajne 150 eur a potrebujete ich 10. Celková cena je tak 1500 eur za zákrok, ktorý trvá 10 minút! Cena tu nie je vôbec to najhoršie. Tento postup je veľmi riskantný. Jeden nesprávny pohyb kozmetičky, ktorá procedúru vykonáva (zvyčajne sú nekvalifikovaní), stačí na to, aby spôsobila nenapraviteľné poškodenie pokožky hlavy. Tu môžeme spomenúť napríklad drastické popáleniny kože či úplnú osmózu vlasových folikulov...

• Parochne vyzerajú neprirodzene a ničia prirodzené vlasy

Mnoho ľudí sa v zúfalstve rozhodne kúpiť si príčesok alebo parochňu. Bohužiaľ, títo ľudia sú často zosmiešňovaní. Umelé vlasy nielenže nepôsobia prirodzene, ale môžu nám spadnúť z hlavy v tú najmenej očakávanú chvíľu... Ľudia, ktorí nosia príčesky a parochne, sa najčastejšie stretávajú so súcitnými úsmevmi a za chrbtom počujú šum. Najhoršie však je, že umelé vlasy doslova ničia vaše prirodzené vlasové cibuľky. Nedostatočný prístup vzduchu a svetla spôsobuje, že zostávajúce vlasy sa dusia a vypadávajú ešte intenzívnejšie.

To je presne dôvod, prečo liečba aktivácie papíl od prof. Vislovej predstavuje skutočnú revolúciu v boji za silné, husté a lesklé vlasy

Doteraz známe metódy proti vypadávaniu vlasov vysávajú z človeka nádej, zdravie a ťažko zarobené peniaze. Procedúra od prof. Vislovej na druhej strane aktivuje oslabené a odumreté vlasové folikuly, pretože stimuluje kmeňové bunky k produkcii zdravých, hustých a silných vlasov. Zložky v nej majú silné regeneračné, posilňujúce a vyživujúce vlastnosti. Aplikácia receptúry spúšťa intenzívny rast nových vlasov aj na dlhodobo rednúcich miestach. Ošetrenie je 100% účinné bez ohľadu na príčinu vypadávania vlasov a odporúča sa pri problémoch ako androgénna alopécia, fľakaté vypadávanie vlasov vyvolané stresom alebo vypadávanie vlasov po tehotenstve.

Teraz môže získať silné a husté vlasy každý

Liečba je už dostupná v maloobchode pod názvom Hascovita. Je vo forme jednoduchého oleja, ktorého použitie je úplne bezpečné pre telo a pokožku hlavy, čo dokázal ďalší výskum francúzskeho výskumného centra v Paríži. Olej môžu bezpečne používať ľudia s lupinami, seboreou alebo psoriázou. Tieto štúdie tiež ukázali, že liečba je viac ako 98% účinná. Vďaka nej dosiahli ľudia vo veku 25-73 rokov úžasné výsledky v boji proti vypadávaniu vlasov už za 28 dní. Bez ohľadu na ich vek alebo dôvod a dĺžku problému s nadmerným vypadávaním vlasov, ochabnutými alebo tenkými prameňmi, vysokým čelom či plešinou.

Tento olej stimuluje odumreté vlasové folikuly na úrovni kmeňových buniek ihneď po použití prípravku. Tým zvýši rýchlosť rastu vlasov až o 80 % a zlepšili výživu vlasov a vlasovej pokožky o 140 %. V nasledujúcich dňoch liečby si pacienti všimli výskyt stoviek takzvaných „detských vlasov“, teda nových vlasov. Potom pozorovali, ako sa plešaté miesta na ich hlavách pokryli vlasmi a zvyšok vlasov sa stal najmenej o 67 % hustejším a lesklejším.

Vďaka tomu odstránili problém s vypadávaním vlasov a získali väčšiu sebadôveru. To však nie je všetko. Po 28 dňoch liečby účastníci výskumu jednohlasne priznali, že získali husté a zdravé vlasy. Ako keby boli tínedžeri!

1. týždeň – radikálna výživa cibuliek a vlasovej pokožky, aktivácia kmeňových buniek, ktoré produkujú nové vlasy, stimulácia odumretých vlasových folikulov

2. týždeň – zrýchlenie rastu vlasov o 80%, zvýšenie priemernej hrúbky o 240%

3. týždeň – objavenie detských vláskov, zhrubnutie vlasov o cca. 67 %

4. týždeň – stabilizácia nového hustejšieho účesu, získanie zdravých a hustých vlasov

Pán Erik Adams (43 rokov) z Liverpoolu je jedným z prvých ľudí v Spojenom kráľovstve, ktorí použili Hascovit:

"Vlasy mi začali vypadávať už dávno - vo veku 32 rokov. Myslel som si, že je to normálne - každý muž má skôr či neskôr vysoké čelo. Ale po niekoľkých rokoch mi to vysoké čelo siahalo až priďaleko. Miesta, kde som ešte mal vlasy, začali plešivieť! Hanbil som sa, že vyzerám ako keby som bol svoj vlastný otec. Cítil som sa starý, nemužný, škaredý. Nakoniec som sa rozhodol zariskovať - vzal som si pôžičku 5 000 eur na vlasovú transplantáciu. Bol som tak zúfalý- Operácia bola bolestivá, zdĺhavá a trvalo mi 6 týždňov, kým som sa zotavil. Myslela som si, že budem trochu trpieť, ale aspoň sa vyhnem poníženiu. Neprešlo ani pár dní keď kolega z práce povedal: „Erik, človeče, niečo ti padá z hlavy". Boli to moje vlasy, ktoré mi vypadávali v chumáčoch! Myslel som, že sa od hanby zahrabem do zeme, že to všetko vzdám. Až kým sa mi neprihovoril muž, ktorý mi veľmi pripomínal môj kamoša Billyho, len ten chlap vyzeral inak. Zrazu som to pochopil - Billy je predsa plešatý ako koleno a tento muž má husté, zdravé vlasy! Povedal mi: „Erik, počúvaj, vieš, mal som podobný problém. Používam nový, revolučný prostriedok na rast vlasov, volá sa Hascovita. Skús to. Stačili 4 týždne, aby mi zmizlo vysoké čelo a plešina na vrchu. Konečne vyzerám na svoj vek a opäť sa páčim ženám. Ďakujem pekne."

Prečo utrácať majland za neúčinné postupy a chemické prostriedky, keď môžete vlasy prirodzene a lacno posilniť a zahustiť až o 67 % a len za 28 dní?

Účinnosť Hascovitu jednoznačne potvrdilo francúzske výskumné centrum v Paríži. Prof. Vislová neustále dostáva nominácie na prestížne ocenenia v odbore a pozvánky na tie najvýznamnejšie svetové konferencie.

