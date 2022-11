S úplne novým plug-in hybridom Lexus RX 450h+ zájdete ešte ďalej

Prvý plug-in hybridný elektrický model Lexus RX je ideálnou voľbou pre dnešných zákazníkov segmentu veľkých SUV.

Nový model prináša luxusné remeselné spracovanie, komfortný interiér, úžasné jazdné vlastnosti, pokročilé bezpečnostné systémy a k tomu schopnosť jazdiť čisto na elektrinu. Dlhý dojazd pri čisto elektrickej jazde je až 69 km. Vozidlo si zachováva nízke hodnoty spotreby paliva a emisií – po úplnom vybití akumulátora plynulo prepne na hybridný pohon, čo zaručuje najnižšiu spotrebu paliva v segmente, len 1,1 l/100 km.

Prednosti vlastníctva veľkého luxusného SUV sú dobre známe: vyberáte si vozidlo, ktoré dokáže vo veľkom pohodlí odviezť viacero cestujúcich na dlhé vzdialenosti, a pritom poskytuje všetok potrebný priestor na batožinu alebo voľnočasové vybavenie. Prostredie v kabíne je dokonale pod kontrolou; palubné funkcie zábavy a pripojenia nemajú chybu a navyše sa môžete spoľahnúť na najnovšiu generáciu bezpečnostných prvkov.

V súčasnosti musíme brať do úvahy aj ďalšiu prioritu: elektrifikovaný pohon, ktorý v maximálnej možnej miere znižuje spotrebu paliva a emisie bez ohľadu na to, či sa vyberiete len na skok do mesta, alebo vyrazíte niekam ďaleko na dovolenku.

Rovnako ako rôzni výrobcovia ponúkajú rozdielne interpretácie „luxusu“, tak existuje viac než jeden prístup, ako dosiahnuť ten najlepší pomer výhod elektrifikácie.

Automobilka Lexus má ideálnu pozíciu na to, aby mohla prísť s dokonalým riešením. Nielenže vytvorila koncepciu luxusného SUV, ale zároveň pred 17 rokmi ako prvá priniesla elektrifikovaný pohon na trh s prémiovými vozidlami. Toto pôsobivé vedúce postavenie viedlo k vzniku plug-in hybridného elektrického modelu RX 450h+, ktorý má všetky predpoklady na to, aby sa pre európskych zákazníkov stal hlavnou voľbou spomedzi nového modelového radu RX.

Poskytuje úspornosť a mohutný, citlivý výkon, ktoré sú pre systém typu „plug-in“ charakteristické. Vďaka špičkovým kvalitám hybridnej technológie Lexus však zachádza ešte ďalej. K uvedeným technickým výhodám pridáva navyše skvelú odozvu a úžasné jazdné vlastnosti v duchu Lexus Driving Signature, bohatú výbavu, pokročilé bezpečnostné a jazdné asistenčné systémy i jedinečne luxusné spracovanie od majstrov Takumi. Prednosťou je aj inteligentné usporiadanie s upravenou platformou GA-K modelu RX, vďaka čomu bolo možné hybridný akumulátor celý umiestniť pod podlahu. Vozidlo tak vďaka nižšiemu ťažisku získalo dynamickejší jazdný prejav, ako aj viac miesta v kabíne a batožinovom priestore.

RX 450h+ s plug-in hybridným pohonom vám dáva voľnosť nerušene prekonávať dlhé vzdialenosti a k tomu výhody nízkych emisií, nízkej spotreby paliva a dlhšieho dojazdu na elektrinu. Skrátka, presne tá kombinácia pozitív, ktorá osloví dnešných zákazníkov segmentu veľkých SUV. Novo potvrdené, homologizované údaje ukazujú, čo toto vozidlo dokáže: emisie CO 2 na úrovni 24 g/km, spotreba paliva 1,1 l/100 km a dojazd na elektrinu až 69 km (v kombinovanom cykle podľa postupu WLTP). Pohonná sústava s výkonom 309 k (DIN)/227 kW vozidlu zaručuje svižné jazdné vlastnosti, pričom z 0 na 100 km/h zrýchli už za 6,5 sekundy.

Tieto údaje však predstavujú len zlomok celého príbehu. To, čo model RX 450h+ odlišuje od konkurencie, je jeho správanie po vybití hybridného akumulátora. Väčšina ostatných plug-in hybridných vozidiel prepne svoj pohon späť zážihový motor, čo znamená, že emisie aj spotreba paliva sa zvýšia, pokým vozidlo znova nepripojíte k napájaciemu zdroju a nenabijete. Vozidlo Lexus sa plynulo prepne na hybridný elektrický pohon, aby sa akumulátor dobíjal počas jazdy, vďaka čomu si zachováva vysokú mieru úspornosti.

Veľmi užitočné sú rôzne jazdné režimy, spomedzi ktorých si môžete vyberať. Počas každej jazdy tak vyťažíte z plug-in hybridného elektrického systému maximum. Predvoleným nastavením je elektrický režim: vozidlo je uzamknuté v elektrickej prevádzke, pokým sa nevyčerpá energia z akumulátora. A to bez ohľadu na silu, akou stláčate plynový pedál. Automatický elektrický/hybridný režim umožňuje dočasne zapojiť aj hybridný spaľovací motor, keď vodič potrebuje zvýšiť výkon, napríklad pri prudšom zrýchľovaní, aby sa obmedzil odber energie z akumulátora. Okrem toho sa vodič môže rozhodnúť pre hybridný režim, v ktorom sa podľa potreby spúšťa a vypína spaľovací motor, aby sa zachovala konkrétna úroveň nabitia akumulátora.