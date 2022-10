Máte problémy vo vzťahu alebo rodine? Známe osobnosti sa budú rozprávať na pálčivé témy v novej talk show

Na Slovensko prichádza niečo nové, lukratívne a hodnotné pre rodiny. Tom Kave Talk show, ktorú prídu podporiť známe slovenské osobnosti ako obľúbený herec Peter Batthyany , legenda tanečnej scény Johny Mečoch alias Johny Perfecto, inšpiratívny rečník na vozíku Tomáš Masaryk a medzinárodný podnikateľ a coach Milan Tkáč. Konečne Talk Show zameraná na tému vzťahy a rodina!

Na Slovensko prichádza niečo, čo tu ešte nikdy nebolo, TOM KAVE TALK SHOW.

„Vzťahy sú všade okolo nás. Tak obrovsky nepochopená definícia a pritom tak dôležitá v našich životoch. Bohužiaľ, vzťahy dnes nefungujú. Dáva sa im stále menej a menej pozornosti. Prečo? Pretože sa deje rýchly odklon od rodiny a zabúdame, že rodina je to najviac. Naháňame sa a čas beží. A my to chceme zmeniť a zachrániť,“ opisuje dôvody vzniku vlastnej talk show Tom Kave -Speaker, Businessman, Mentor & Coach.

Vzťah treba tvoriť a zvládať ho každý deň. Ale ako? To je už účel Tom Kave Talk Show, lukratívna, jedinečná, estetická, náučná, motivačná a zároveň zábavná a vždy so zaujímavými hosťami. Táto talk show je iná, príďte sa presvedčiť.

7.12. v Hoteli Slávia v Košiciach sa bude konať veľkolepý Grand Opening a 8.12. v kongresovej sále v Aquacity Poprad pokračovanie. Vstupenky nájdete v sieti Predpredaj.sk, kliknite SEM.

Pozor! VSTUPENKY sú v obmedzenom počte.

Špeciálni hostia

Pozvanie na exkluzívne prvé termíny 7. a 8. decembra prijali viaceré slovenské osobnosti. Vystúpi obľúbený slovenský herec, ktorý roky hviezdil na televíznych obrazovkách v seriáloch Mafstory či Profesionáli, Peter Batthyany. Pozvanie prijala aj legenda tanečnej scény Johnny Mečoch alias Johnny Perfecto, inšpiratívny rečník na vozíku s ťažkým príbehom Tomáš Masaryk a energiou nabitý coach a podnikateľ Milan Tkáč alias Milan Coach.

Budete počuť, čo ste ešte nikdy nepočuli, každý príbeh hostí bude inšpiratívny, až neuveriteľný. Ako klenot večera na Tom Kave Talk Show bude mladá a talentovaná speváčka Lucia Gibarti, ktorá sa do pamäti, nie len hudobných nadšencov, vryla ako hlas titulnej skladby kino trháka SVIŇA. Svojím sólovým hudobným počinom vyráža dych! Pri jej novinke, anglickej piesni WINNER sa naskytá otázka: je to skutočne tá istá speváčka, ktorej hlas vďaka hitu Slovensko moje, otčina moja, pozná celé Slovensko?