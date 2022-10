Počas dobročinnej akcie sa rozdáva vitamín D za milióny: Chcete ho získať tiež na rok zadarmo?

V SR máme výrazný nedostatok vitamínu D, že len necelé 1 %1 ľudí sa o jeho hladinu nemusí starať. My ostatní, teda 99 % z nás, máme vitamínu D doslova alarmujúci nedostatok. Prečo to nie je vôbec dobrá správa? A ako vitamín D doplniť prirodzene a najlepšie na celý rok zadarmo? Tu máte potrebné odpovede.

Vitamín D = imunita

Naše telo lepšie funguje, pokiaľ má dostatok vitamínu D, ktorý prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Preto by sme mali urobiť maximum na to, aby ho naše telo získalo. Ako? V lete je ideálne vystaviť pokožku slnku. To však kvôli nízkemu horizontu slnka od jesene do jari vôbec nepomôže.

Prečo je dôležitý vitamín D?

„Vitamín D3 hrá absolútne zásadnú a nenahraditeľnú úlohu v metabolizme. Bola preukázaná jeho pozitívna úloha v našom imunitnom systéme,“ dopĺňa informáciu doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, prednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol.

Ako inak získať vitamín D?

„Prírodnými zdrojmi vitamínu D3 sú najmä mlieko a mliečne výrobky, vaječný žĺtok a ryby. Jeho množstvo v týchto potravinách je však veľmi malé,“ dopĺňa docent Vymazal.

Výživové doplnky – keď jedlo nestačí

Výživový doplnok vyrábaný z prírodných zdrojov sa k nám dováža priamo z Nórska. Ponúka ideálne riešenie – o dennú dávku sa môžeme postarať sami. Okrem toho sa teraz distribuuje bezplatne do všetkých rodín v Slovenskej republike počas celého roka. Firma NaturaMed už rozdala produkty v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur. Prečo?

„Sme jednotka na trhu v omega-3 a môžeme si dobročinnú akciu dovoliť,“ hovorí na vysvetlenie Martin Kozelský, riaditeľ spoločnosti NaturaMed, ktorá tento rok oslavuje už 16 rokov na československom trhu. Vitamín D sa kvôli tejto akcii na Slovensko dováža kamiónmi.

Celosvetové obavy

Za posledné dva roky sa celosvetový trh s vitamínom D úplne zmenil. Informácie o jeho nedostatku v organizme sú také zásadné, že do konca roka 2029 sa očakáva astronomická investícia vo výške 871 miliónov dolárov!2 na testovacie sady. Áno, čítate správne. Vitamín D je pre náš organizmus natoľko dôležitý, že sa očakáva celosvetová investícia blížiaca sa k jednej miliarde dolárov len preto, aby sa zistilo, koľko ho naše telo má.

Ako sú na tom deti?

Alarmujúci nedostatok vitamínu D majú podľa prieskumu aj deti na základných školách. Iba tie, ktoré užívali výživové doplnky s vitamínom D, vykazovali jeho významne vyššiu hladinu.3 Dokonca ani konzumované potraviny neboli na príjem vitamínu D dostačujúce!4

Nórsky vitamín D na rok zadarmo!?

Jedným z možných riešení, ako zabezpečiť, aby sme každý deň dostávali pravidelnú dávku vitamínu D, ktorú naše telo skutočne potrebuje, je prijímať ho z výživových doplnkov. Prírodný produkt VitaSolaris z Nórska ponúka odporúčanú dennú dávku vitamínu D – zadarmo po celý rok. Objednať si vitamín D na rok zadarmo a bez záväzkov môžete aj VY, a to práve tu. Vitamín D Vám príde rovno do schránky.

