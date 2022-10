Pomáhame seniorom, mladým rodinám aj sociálne slabším

Nové Mesto má za sebou pod vedením starostu Rudolfa Kusého dvanásť dôležitých rokov, počas ktorých sa z neho podarilo urobiť krajšie a lepšie miesto pre život. Nové Mesto má za sebou úspešný príbeh s konkrétnymi výsledkami, na ktoré môže byť právom hrdé.

Narodenie dieťaťa, nástup prváčika do školy, alebo situácie, kedy sa človek ocitne v náhlej núdzi či problematickej životnej situácii. To sú chvíle, kedy by mal mať človek oporu v komunite či v štáte.

Riešenia, ktoré zaviedlo Nové Mesto, boli efektívne a mnohé z nich inovatívne. Aj preto ich neskôr prevzal štát.

„Napríklad našu finančnú výpomoc na nákup aktovky pre prváka v podstate neskôr prevzal štát. Finančne podporujeme športovanie detí formou príspevkov na plávanie či korčuľovanie. Rovnako sme hradili siedmakom náklady na lyžiarsky výcvik, kým to rovnako neprevzal štát,” menuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Dodáva, že Nové Mesto zároveň zaviedlo finančný príspevok pre rodičov, ktorých dieťa sa z kapacitných dôvodov nedostalo do štátnej škôlky.

Pozornosť je venovaná aj ľuďom ťažko postihnutým, v nepriaznivej zdravotnej situácii si v prípade, keď sa o seba z nejakého dôvodu nedokážu sami postarať.

„V Novom Meste využívame širokú paletu možností pomoci ľuďom v takýchto neľahkých situáciách. Veľkú pozornosť venujeme seniorom a službám pre nich. Chceme, aby sa naši seniori stretávali a trávili svoj čas aktívne,” vysvetľuje Rudolf Kusý.

Mestská časť Nové Mesto sa o seniorov zaujíma dlhodobo a robí všetko pre to, aby mohli žiť dôstojným a spokojným životom. Dôkazom je napríklad fakt, že táto mestská časť má spomedzi všetkých bratislavských mestských častí i v rámci celého Bratislavského kraja najviac denných centier pre seniorov.

“Chceme, aby sa naši seniori stretávali a trávili svoj čas aktívne.”

Už čoskoro tu vznikne celkom nové centrum sociálnych služieb. Súčasťou pobytového centra na Tehelnom poli bude aj zariadenie, ktoré bude poskytovať 24-hodinové opatrovateľské služby občanom so zdravotnými problémami.

Nové Mesto sa zároveň usiluje o to, aby mestská časť fungovala aj ako komunita. Vedenie mestskej časti podporuje užitočné nápady, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré susedské vzťahy a skrášľujú verejné priestranstvá.

„Veríme, že Nové Mesto môže byť lepším miestom pre život. Preto pomáhame angažovaným susedom a aktivizujeme spoločnosť k pozitívnym zmenám,” vraví Rudolf Kusý a ako príklad uvádza napríklad sprístupnenie komunitného centra na Ovručskej ulici, vybudovanie komunitnej záhrady v areáli opustenej vinice či spustenie cyklodielne, ktorá sa stala jedným z najúspešnejších občianskych projektov v rámci participatívneho rozpočtu.

Práve participatívny rozpočet je jedným z nástrojov, ako podporovať komunitné projekty, neziskové organizácie a ďalšie združenia.

„Participatívny rozpočet je jeden z najefektívnejších demokratických nástrojov, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov,” vysvetľuje starosta a kandidát na primátora. Pilotný rok participatívneho rozpočtu spustilo Nové Mesto v roku 2014, odvtedy pomohlo viac ako ôsmim desiatkam projektov, na ktoré smerovalo vyše štvrť milióna eur.

Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 3005/5, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42254515

Dodávateľ: Temper Communication, a.s., Na Březince 6, 150 00 Praha, Česká republika, IČO: 29043620