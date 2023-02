Nevesta stratila 50% svojej telesnej hmotnosti, aby mohla nosiť svoje vysnívané svadobné šaty

Každá žena chce vo svadobný deň vyzerať ako princezná. Aby si Nina splnila svoj sen o rozprávkovej svadbe, schudla za 3 mesiace až 59 kg! Toto je jej príbeh.

Nina Dávidová sa zasnúbila v marci 2020, no z plánovania svadby nadšená nebola. So 117 kg nedokázala zastaviť úzkosť. Paralyzovala ju myšlienka nájsť dokonalé svadobné šaty. Vtedy sa rozhodla, že je čas na zmenu. Bola to ultimátna motivácia zhodiť prebytočné kilá na jej rozprávkovú svadbu. Ako hovorí Nina: "Najviac času a peňazí som minula na hľadanie toho, čo by fungovalo. Ale finálna úprava stála pár drobných a fungovala okamžite. To je neuveriteľné!"

Nina sa nechcela podobať na „tučnú nevestu“ až tak, že sa snažila chlapa od návrhu odradiť!

"Predtým, ako som schudla, mala som obrovský nedostatok sebadôvery. Cítila som sa ako podvodník, pretože som pod úsmevmi skrývala, aká som nešťastná zo svojho vzhľadu. Skúšala som rôzne diéty a programy na chudnutie, ktoré bohužiaľ nefungujú až tak dobre." ako sľubujú. Okrem toho veľa pracujem a je ťažké nájsť si čas ísť do posilňovne.“

"Keď ma Robert požiadal ruku a ja som si všimla, že vážim viac, ako som kedy v živote mala, vedela som, že musím konečne niečo urobiť. Vtedy som sa dozvedela o kombinácii Nature Burner a jablčného octu" - Nina Dávidová.

Od tohto objavu Nika používala túto jednoduchú metódu každý deň až do svadobného dňa. Trik spočíva v zmiešaní týchto dvoch zložiek a výsledky sú nespoľahlivé.

Nina schudla viac ako 59 kg za necelé 3 mesiace

Stretla som sa s Ninou, aby som sa podelila o viac o jej premene. Je celé tajomstvo naozaj v Nature Burner?

Nina Dávidová: Povedzte mi, ako ste vedeli, ako začať?

Nina: Úprimne povedané, nevedela som to. Rozhodla som sa, koľko môžem minúť, aby som schudla a začala som hľadať informácie na internete. Hľadala som vedecké výskumy, ale aj príbehy iných ľudí, ktorí bojovali s nadváhou.

ND: Ako ste sa teda dozvedeli o Nature Burner a jablčnom octe?

Nina: Je to trochu zábavné. Na internete som natrafila na príbeh Saši, ktorá schudla 42 kg po tom, čo jej manžel a jeho kamarátka za jej chrbtom volali tučná. Úplne chápem, aké to je byť nazývaný tučným a mať iné urážlivé prezývky. Je to strašne bolestivé a Saša musela byť zničená. Zaujímavé je, že nájsť konkrétne informácie o tom, ako sa jej podarilo tak výrazne schudnúť, nebolo jednoduché. Nakoniec som našla záznam rozhovoru, ktorý Saša poskytla miestnemu rádiu. V tomto rozhovore povedala, že za jej úspechom, teda zhodením celých 42 kg, stojí 100% kombinácia Nature Burner s jablčným octom.

Vďaka Nature Burner schudla 42 kg

ND: A bolo pekné dostať Nature Burner?

Nina: Našťastie to nebolo vôbec drahé! Predtým, ako som sa o tejto metóde dozvedel, minul som veľa peňazí na neúčinné metódy. Z rozpočtu, ktorý som si stanovil, mi ostalo veľmi málo. Keďže Nature Burner je úplne prírodný prípravok, jeho výroba nie je drahá. Navyše sa mi podarilo využiť túto ponuku a zaplatil som ešte menej! V obchode pri dome som si kúpil balenie Nature Burner za [param cena] a jablčný ocot za 1 euro. V rozpočte mi zostáva ešte viac ako 70 eur!

ND: Pôsobivé! Môžete mi vysvetliť, ako to funguje?

Nina: Táto metóda nie je komplikovaná. Každé ráno som pridala 2 čajové lyžičky jablčného octu do pohára vody a zapila som ním kapsulu Nature Burner. Okrem toho som v živote nič nezmenila. Za prvý mesiac som schudla 20 kg, najmä okolo pása. Dokopy som sa zbavila 59 kg tuku za 3 mesiace z celého tela. Som v lepšej forme ako kedykoľvek predtým!

Prečo je Nature Burner taký účinný?

Nature Burner obsahuje prírodnú zložku, kyselinu hydroxycitrónovú, ktorá podporuje chudnutie tým, že blokuje nadprodukciu tukového tkaniva a zároveň zvyšuje pokojový metabolizmus o viac ako 130 %. Táto kombinácia spôsobuje, že telo sa počas odpočinku prepne z naberania tuku na spaľovanie tukov.

Nature Burner s jablčným octom je klinicky dokázané, že:

1. Zvyšuje pokojový metabolizmus o viac ako 130%

2. Odstraňuje škodlivé toxíny z tela

3. Zvyšuje hladinu energie a zlepšuje náladu

4. Blokuje tvorbu tukového tkaniva

5. Znižuje cholesterol

Nina špeciálne pre našich čitateľov pripravila recept na zoštíhľujúcu kúru s Nature Burner, popis účinkov v ďalších fázach kúry a odkaz na stránku, kde si Nature Burner za akciovú cenu kúpila.

Účinky: Nina schudla viac ako 59 kg čistého tuku len za 3 mesiace pomocou Nature Burner.

1. Zmiešajte 1-2 čajové lyžičky jablčného octu v pohári teplej vody.

2. S pripraveným nápojom zapite 1 kapsulu Nature Burner.

1. týždeň

Už v prvom týždni používania Nature Burner s jablčným octom som bol šokovaný účinkom. Bola som plná energie a nebola som hladná. Veľkou výhodou kúry je, že potláča chuť do jedla.

Najlepšie na tom je, že som nemusel nič meniť na svojom životnom štýle. Na 7. deň liečby som stúpil na váhu a kričal. Ukázala už o 9 kg menej! Ale stále som si nebol istý. Každý predsa vie, že na začiatku chudnutia sa stráca veľa vody. Chcel som počkať a vidieť výsledky v najbližších týždňoch.

4. týždeň

Po 4 týždňoch som nemal žiadne pochybnosti. Schudol som 20 kg, musel som si kúpiť o pár čísel menšie nohavice. Keď som používal iné odtučňovacie kúry a diéty, asi 3 týždne mi chýbala sila, bol som veľmi slabý. Tentoraz sa tak nestalo. Moja energetická hladina zostáva konštantná, vysoká počas celého dňa.

12. týždeň

Účinok použitia Nature Burner s jablčným octom je úžasný. Schudla som neuveriteľných 59 kg! Som vďačná osudu, že som konečne našiel efektívne riešenie. A som rada, že teraz môžem túto metódu odporučiť aj ostatným.

Aktualizácia: OBMEDZENÁ DOSTUPNOSŤ na deň [Param data] zostáva už len 21 balení Nature Burner za akciovú cenu!

Získajte balíček Nature Burner už teraz a schudnite až 50 % svojej hmotnosti za 3 mesiace. Akcia čoskoro skončí!