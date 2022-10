Elektromobily Toyota sú zásobníkmi elektriny. Nový patent zabráni výpadku prúdu

Spoločnosť Toyota si dala patentovať nový systém nabíjania elektromobilov.

Vďaka nemu sa elektromobily a plug-in hybridy značky stanú domácimi zásobárňami energie. Pomôžu ušetriť na účtoch za elektrinu, ochránia majiteľov pred rizikom výpadku prúdu a uľahčia stabilizáciu elektrickej siete.

Znížia účty za elektrinu

Toyota sa rozhodla vyvinúť systém, ktorý majiteľom elektromobilov a plug-in hybridov tejto značky umožní využívať batérie v autách ako zásobníky energie aj pre domácnosť. Na tento účel bol v amerických štruktúrach Toyoty v roku 2021 založený výskumný a vývojový tím EV Charging Solutions. Jeho úlohou bolo vyvinúť taký systém nabíjania, ktorý by umožňoval prenos energie oboma smermi – zo siete do auta a aj naopak. Systém má zároveň uľahčiť každodenné používanie auta bez obáv o dojazd.

Keď sa auto s veľkou batériou začne využívať v dvojakej úlohe ako dopravný prostriedok aj zásobník energie, prinesie to viacero výhod. Autá pripojené do systému automaticky odoberajú elektrinu, keď je lacná a v čase špičky ju dodávajú späť do siete. To sa premieta do znížených nákladov za elektrinu. Batéria auta ako zásobník energie je zároveň ochranou pri výpadku prúdu a umožňuje zvýšiť účinnosť fotovoltaických panelov na streche.

Nový systém umožní aj pripojiť do siete elektrické autá poháňané vodíkom. Palivové články vozidiel ako Toyota Mirai budú v tomto prípade externým generátorom, ktorý pri reakcii vodíka a kyslíka vyrába elektrinu.

Nový patent stabilizuje národný energetický systém

Systém vyvinutý odborníkmi z Toyoty umožní dodávateľom elektriny zmierniť špičky výkonu a uľahčiť efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Elektromobily a plug-in hybridy tak pomôžu chrániť životné prostredie a znížiť zaťaženie siete počas špičiek. Do roku 2030 plánuje Toyota uviesť na trh 30 modelov áut typu BEV a dosiahnuť ročný globálny predaj 3,5 milióna áut bez emisií.

„Integráciu elektrifikovaných vozidiel do elektrickej siete vnímame ako spôsob, ako ponúknuť pridanú hodnotu nielen vodičom, ale aj spoločnosti ako celku,“ povedal Max Parness, senior manažér integrácie siete v EV Charging Solutions. Toyota v súčasnosti ponúka v Spojených štátoch štyri modely, ktoré je možné pripojiť k systému vyvinutému spoločnosťou EV Charging Solutions. Okrem elektrického SUV Toyota bZ4X, prvého z radu elektromobilov s batériovým systémom beyond Zero založených na špeciálnej platforme e-TNGA, a Toyoty Mirai vybaveným vlastnou elektrárňou na palube, bude táto možnosť dostupná aj pre modely RAV4 Prime a Prius Prime, dva plug-in hybridné modely Toyoty.

Líder v oblasti inovácií

Toyota Motor North America podala od roku 2014 na americký patentový úrad viac žiadostí ako ktorákoľvek iná automobilka. Patenty spoločnosti Toyota registrované Úradom pre patenty a ochranné známky USA zahŕňajú nové technológie batérií, automatické navádzacie systémy, nové diely, softvér, umelú inteligenciu či nové materiály. Všetky tieto projekty rozšírili škálu dostupných riešení v oblasti elektrifikácie dopravy. Krátko pred premiérou modelu Toyota bZ4X, nového batériového elektromobilu značky, podal tím Toyota EV Charging Solutions niekoľko desiatok ďalších patentov týkajúcich sa nabíjania elektromobilov, obnoviteľnej energie a energetického manažmentu.