Najlepší letiskový salónik Európy patrí Brussels Airlines

Štýlový dizajn salónika THE LOFT kopíruje majstrovské spracovanie elektrifikovaných vozidiel Lexus.

Salónik THE LOFT na bruselskom letisku, ktorý vytvorili a spravujú letecká spoločnosť Brussels Airlines spoločne s automobilkou Lexus, získal v prestížnej ankete World Travel Awards cenu za „Najlepší letiskový salónik Európy za rok 2022“. Výsledky oznámili na slávnostnom odovzdávaní v hoteli Hilton na Malorke, ktorého sa zúčastnili významní činitelia, influenceri a médiá z oblasti cestovného ruchu, turizmu a hotelierstva. Koncept salónika THE LOFT si toto prestížne vyznamenanie vyslúžil každoročne od svojho otvorenia v roku 2018.

„Získať toto prestížne ocenenie, o ktorom hlasujú odborníci z odvetvia cestovného ruchu a turizmu, ako aj zákazníci, už po štvrtý rok, znamená pre náš prívetivý personál skutočné uznanie. Vkladajú obrovské úsilie do toho, aby návštevníkom salónika THE LOFT poskytli unikátny zážitok, dokonca aj za náročných okolností. Naším cieľom, rovnako ako cieľom našich partnerov, ktorí sa riadia princípom najvyššej kvality, vždy bolo, aby naši hostia každý deň cítili, že je o nich dobre postarané. Chcem sa poďakovať celému tímu a všetkým zúčastneným partnerom za ich neúnavné odhodlanie klásť zákazníka na prvé miesto,“ povedal Peter Gerber, generálny riaditeľ spoločnosti Brussels Airlines.

„Toto ocenenie je uznaním salónika The LOFT za hmatateľný príklad nášho prísľubu značky ,Zažite niečo úžasné‘,“ poznamenal Pascal Ruch, viceprezident spoločnosti Toyota Motor Europe zodpovedný za divíziu Lexus Europe. „Vďaka spojeniu belgickej kreativity a japonskej pohostinnosti omotenaši ponúka salónik návštevníkom na ceste za obchodom bezkonkurenčný zážitok.“

„THE LOFT zároveň znamená náš pokračujúci rozmach v úlohe globálnej luxusnej lifestylovej značky, pričom dizajn, spracovanie a pohodlie, ktoré prináša, sa odrážajú aj v našej najnovšej ponuke elektrifikovaných vozidiel Lexus, ako je napríklad čisto elektrický model RZ či luxusné SUV RX s hybridným alebo plug-in hybridným pohonom.“

Salónik s podlahovou plochou vyše 2 000 m2 je rozdelený do niekoľkých zón s odlišným prostredím, ako je napríklad centrálny bar, komfortné zóny na sedenie a „únikový“ priestor navrhnutý pre tých, ktorí potrebujú na cestách pracovať. Priestor charakterizujú kultové dizajnové prvky vozidiel Lexus, napríklad detaily ich charakteristickej masky chladiča, knižnica Lexus či audiosystém Mark Levinson.

Pri vstupe do salónika THE LOFT čaká návštevníkov špeciálna atmosféra, ako napríklad osobné privítanie a tradičné nahriate uteráky ošibori. Môžu relaxovať v kreslách, ktoré poskytujú masáž šiacu podobne ako v modeli Lexus LS, so širokou ponukou digitálnych novín, vyskúšať si sprchovacie kabínky Grohe s citlivým senzorický ovládaním alebo si zdriemnuť v spálni so stropom pripomínajúcim hviezdnu oblohu. A napokon si môžu vychutnať vyberané občerstvenie vrátane exkluzívnych čokoládových dobrôt od majstrov cukrárov z firmy Neuhaus.

Salónik THE LOFT na bruselskom letisku vychádza z ocenených priestorov INTERSECT BY LEXUS v Dubaji a Tokiu. Tento jedinečný koncept letiskového salónika sa inšpiroval luxusom a dizajnom vozidiel Lexus i tradičnou japonskou filozofiou pohostinnosti omotenaši, ktorá sa sústreďuje na predvídanie potrieb hostí ešte predtým, než nastanú.

Ambasádori značky Lexus privítajú návštevníkov salónika THE LOFT každý deň od 5.00 do 21.00 hod. Viac informácií o salóniku THE LOFT leteckej spoločnosti Brussels Airlines a automobilky Lexus nájdete na stránke THE LOFT By Lexus | Lexus Europe.

Informácie o ankete World Travel Awards

Anketa World Travel Awards bola založená v roku 1993 s cieľom oceniť, odmeniť a osláviť vynikajúcu kvalitu vo všetkých hlavných sektoroch cestovného ruchu, turizmu a hotelierstva. V roku 2021 oslávila už 28. výročie svojho vzniku. Ide o najprestížnejšie a najkomplexnejšie ocenenie v odvetví, pri ktorom sa odovzdá viac ako 2 milióny hlasov.