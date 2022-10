Lexus rekapituluje ďalší úspešný rok

Lexus bol už šiesty rok po sebe oficiálnym vozidlom Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, La Biennale di Venezia, tento rok jeho 79. ročníka.

Značka Lexus sa počas festivalu delila o červený koberec s najväčšími hviezdami a velikánmi sveta filmu, medzi ktorými nechýbali herci Julianne Moorová, Brad Pitt či Cate Blanchettová.

Festival bol okrem filmových hviezd prestížnou prehliadkou elektrifikovaných modelov značky Lexus vrátane úplne nového veľkého luxusného SUV RX, ktoré bude onedlho uvedené na trh.

Sviatok filmu uzavrelo slávnostné udelenie prestížneho ocenenia Zlatý lev za najlepší film, ktoré tento rok získala celovečerná dokumentárna snímka „All the beauty and the bloodshed“ (Samá krása a krviprelievanie) americkej režisérky Laury Poitrasovej.

Slávnostným ceremoniálom sa zároveň skončil v poradí už šiesty rok po sebe, čo Lexus pôsobil ako oficiálne vozidlo festivalu. Počas uplynulých 11 dní mala značka Lexus tú česť prepravovať svojimi vozidlami najväčšie a najvplyvnejšie osobnosti sveta kinematografie na premietania a recepcie na červenom koberci a späť. Medzi hviezdami nechýbali Julianne Moorová, Brad Pitt, Cate Blanchettová, Timothée Chalamet či Harry Styles. Značka tak mala vytvorenú dokonalú scénu na svetovú prezentáciu svojich „hviezdnych“ modelov z radu Elektrifikovaný Lexus, od plne elektrického crossoveru UX 300e cez kultivovaný sedan ES až po uznávaný plug-in hybridný model NX.

Okrem nich medzi premietaniami filmov v dejisku Palazzo del Cinema na ostrove Benátske Lido (Lido di Venezia) zažiarilo vo svetle reflektorov aj úplne nové veľké luxusné SUV Lexus RX, ktoré malo týmto v Taliansku verejnú premiéru a koncom roka bude oficiálne uvedené na európsky trh.

Pokračujúca podpora festivalu zo strany spoločnosti Lexus upevnila spoločné poslanie, ktorú má táto automobilová značka so svetom filmu, a tým je prinášať ľuďom jedinečné, úžasné a nezabudnuteľné zážitky. Značku tiež spája trvalé puto aj so samotnými Benátkami, s ktorými má spoločné ľudské hodnoty a hodnoty udržateľného rozvoja.

„Opäť sme raz prispeli k tomu, aby sa z Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach stal nezabudnuteľný zážitok,“ uviedol Maurizio Perinetti, riaditeľ spoločnosti Lexus Italy. „So svetom filmu máme spoločné možnosti a túžbu prenášať ľudí do paralelných svetov, a to vďaka vizionárskemu duchu, neustálym technologickým inováciám a túžbe vytvárať nezabudnuteľné emócie. Pre nás v spoločnosti Lexus bolo skutočnou cťou sprevádzať na červenom koberci také uznávané a slávne osobnosti ako Hugh Jackman, Catherine Deneuve a mnoho ďalších.“