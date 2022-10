Prieskum odhalil, že hráme najmä pre zábavu

Inštitút pre zodpovedné hranie (IZH) uskutočnil v spolupráci s agentúrou Focus prieskum, v ktorom zisťoval vzťah Slovákov k peňažným hrám. Viac detailov prezradil Peter Papanek, riaditeľ IZH.

Čo ukázal váš prieskum?

Predovšetkým, že Slováci hrajú radi a často, ale poznajú rozumnú mieru rizika a vedia si ju ustrážiť. Viac ako polovica hráčov (51 %) v prieskume uviedla, že priemerná mesačná výška vsadenej sumy do hry je menej ako 20 eur. Čiže nehrajú o veľké sumy, neriskujú a v podstate je to pre nich vzrušujúca, ale neškodná zábava.

Otvoriť galériu Zdroj: Inštitút pre zodpovedné hranie

A čo tí ostatní?

Ani tí ďalší sa príliš do rizika nehrnú. Približne štvrtina hráčov minie medzi 21 až 50 eurami, niektorí ďalší tak do 100 eur. Iba ten malý zvyšok je ochotný ísť do väčšieho rizika. Ukázalo sa teda, že je to u nás približne rovnaké ako v iných krajinách.

Ktoré peňažné hry obľubujú Slováci najviac?

S číselnými lotériami má skúsenosť približne tri štvrtiny opýtaných. V obľube sú však aj kurzové stávky, teda tipovanie športových zápasov alebo iných udalostí. Skúsenosť s nimi uviedlo 61 % opýtaných.

Otvoriť galériu Zdroj: Inštitút pre zodpovedné hranie

Aké zaujímavé informácie ste ešte zistili?

Ako som už uviedol, že hrou sa Slováci najmä zabávajú. V prieskume to takto uviedlo až 89 % opýtaných, ktorí zároveň povedali, že hranie nie je zdrojom ich zárobku. Drvivá väčšina hráčov, 94 %, investuje do hry výhradne svoje peniaze, teda že si na tieto účely nikdy nepožičiavajú. To ukazuje, že ľudia hrajú zodpovedne. Napríklad, až 88 % hráčov si vždy vopred určí maximálnu finančnú čiastku na hru, ktorú potom neprekračuje.

A čo rizikoví hráči?

Podľa zahraničných prieskumov patria do tejto skupiny asi 3 percentá hráčov. Napriek tomu považujeme za dôležité podať im pomocnú ruku. V súčasnosti preto spolu s našimi zakladajúcimi členmi, spoločnosťami Fortuna, Niké a Tipsport, pracujeme na vývoji softvéru, pomocou ktorého bude možné včas detegovať zmenu správania konkrétneho hráča a následne mu ponúknuť odbornú pomoc. Zároveň náš Inštitút rozvíja spoluprácu s mnohými odborníkmi, ale aj bývalými rizikovými hráčmi, ktorí nám vedia byť nápomocní na poli prevencie a vzdelávania.