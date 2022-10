Ceny závratne stúpajú. Ako ušetriť?

Cena elektrickej energie sa neustále zvyšuje a väčšina domácností si dáva otázku, ako ušetriť. Jednou z možností je siahnuť po efektívnejších spotrebičoch.

Každý deň sa dozvedáme, že cena energie narastá vplyvom rôznych faktorov. Množstvo domácností sa obáva, či budú zvládať platiť účty, alebo musí riešiť, ako sa vysporiadať s narastajúcimi cenami. Jedným z riešení je siahnuť po energeticky účinnejších a šetrnejších domácich spotrebičoch. Niektoré z nich, ako napríklad chladnička, idú totiž nepretržite.

Rýchle riešenie

Značka Samsung neustále ponúka novinky v oblasti domácich spotrebičov a nie je tomu inak ani teraz. Zároveň v tomto období spustila špeciálnu bonusovú akciu, pri ktorej ušetríte hneď dvakrát. Pri kúpe vybraného domáceho spotrebiča z rodiny Samsung Bespoke môžete dostať bonus až do 200 eur a pri kúpe troch rozdielnych spotrebičov dodatočný bonus vo výške najnižšieho bonusu. Celkovo tak máte možnosť ušetriť až 800 eur. Všetky informácie o produktoch zaradených do akcie, ako aj o samotnej bonusovej akcii nájdete na stránkach samsung.sk. Akcia trvá do 13. novembra 2022 alebo do vypredania zásob.

Úsporné a pritom dizajnové

Výhodnejšie tak viete nakúpiť dizajnové Samsung Bespoke chladničky, ktoré si môžete prispôsobiť a nielen farebne nakombinovať, aby vyhovovali vášmu životnému štýlu a domácnosti. Vďaka technológii SpaceMax uskladníte v chladničke ešte viac jedla pri zachovaní štandardnej hĺbky 60 cm. Riešenie Twin Cooling Plus optimalizuje teplotu a vlhkosť v chladničke aj mrazničke pomocou nezávislých výparníkov a ventilátorov, čím sa potraviny uchovávajú v tých najlepších podmienkach a chráni sa ich prirodzená chuť. Navyše s Bespoke chladničkami v energetickej triede A ušetríte ročne až 57 % nákladov za elektrickú energiu oproti základným chladničkám triedy E.

Na výber máte aj Samsung Bespoke práčky a sušičky, ktorých dizajn vám rovnako dovolí vylepšiť domácnosť. Vďaka obrovskej kapacite 11 kg pri zachovaní štandardnej 60 cm hĺbky efektívnejšie zvládnete množstvo špinavej bielizne. Získajte dokonale čisté a hebké oblečenie za zlomok času. Funkcia Quick Drive zvládne vyprať obvyklú dávku bielizne len za 39 minút a AI EcoBubble premení prací prášok na bubliny, ktoré rýchlejšie prenikajú cez látku a zaisťujú až o 24 % účinnejšiu likvidáciu všetkých nečistôt aj pri nízkej teplote. Pri Bespoke práčkach a sušičkách rovnako platí, že patria k najúspornejším na trhu.

Na upratovanie aj varenie

Do špeciálnej akcie je zaradený aj tyčový vysávač Bespoke Jet Pet či robotický Jet Bot AI+. Vysávač Bespoke Jet s All-in-One Clean Station sám hygienicky vyprázdni vysýpaciu stanicu vďaka technológii Air Pulse a filtrácii s účinnosťou 99,999 %. Zároveň sa sám automaticky nabije. Jeho ľahká konštrukcia a pôsobivo silný motor vám umožnia každodenné upratovanie bez námahy. V rámci akcie si môžete vybrať aj zabudovateľné a kompaktné rúry Bespoke s kapacitou 76 litrov a funkciou Dual Cook Steam, ktorá umožňuje variť s parou. Patria do energetickej triedy A+, takže opäť šetria náklady za elektrickú energiu. Taktiež môžete využiť ich režim Eco convection, ktorý šetrí náklady tým, že spotrebuje menej energie a navyše poskytuje komfort v podobe flexibilného priestoru celej rúry. Rovnomerné pečenie zabezpečí para AirSousVide. Rúru viete ovládať a kontrolovať na diaľku prostredníctvom aplikácie SmartThings, ktorá ju prepojí s ďalšími smart zariadeniami, ako sú skladacie smartfóny s ohybným displejom Galaxy Z Fold4 či Z Flip4.

Neváhajte dlho. Akcia trvá do 13. novembra 2022 alebo do vypredania zásob. Všetko o nej sa dozviete na stránke samsung.sk.