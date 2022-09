Kurz cudzieho jazyka, frázový slovník alebo hodiny s profesionálnym lektorom? Zistite, ako sa rýchlo naučiť jazyk a dosiahnuť najlepšie výsledky.

Ako sa rýchlo naučiť jazyk?

Ako sa naučiť jazyky rýchlo alebo ako sa efektívne naučiť jazyk? Pravdepodobne si mnohí položili tieto otázky. Je to jednoducho preto, že chceme cestovať, pracovať v zahraničí alebo rozvíjať svoje zručnosti, aby sme získali lepšiu prácu. Možno si tiež kladiete otázku, ako sa naučiť jazyk sami? V tomto článku sa pokúsime odpovedať na všetky tieto otázky.

Učenie sa jazykov je určite vzrušujúce úsilie. Môže to však byť aj dosť náročné. Zapamätať si slovnú zásobu a študovať gramatiku môže byť dosť ťažké, nehovoriac o oboznámení sa so zvykmi krajiny, kde sa daný jazyk používa.

Našťastie existuje množstvo užitočných nástrojov, ktoré uľahčia a spríjemnia výučbu jazykov. Takže, ak vás zaujíma, ako sa rýchlo naučiť jazyk, pravdepodobne tu nájdete odpoveď. Povieme vám tiež o metódach učenia sa jazyka, ktoré môžu poskytnúť najlepšie výsledky.

Napriek tomu môžete aj vy patriť k ľuďom, ktorým sa učenie jazyka zdá príliš ťažké. Niet sa čoho báť! Predstavíme vám aj alternatívu. Vďaka tomu sa už nebudete musieť mučiť otázkami, ako sa rýchlo naučiť jazyk alebo ako sa naučiť jazyk sami.

Prečo je štúdium jazykov také dôležité?

Angličtina je najpopulárnejším druhým jazykom na svete. Ovládla svet biznisu, technológií a kultúry. Schopnosť používať ju je teda skvelá zručnosť, ktorú treba zahrnúť do vášho životopisu.

Vedieť len po anglicky však v dnešnej dobe nemusí stačiť. Tento jazyk sa stal tak všadeprítomným, že jeho hovorenie sa počíta len ako absolútne minimum. Ale je tu pár dobrých správ…

POZNÁMKA: Vedeli ste, že 85 % svetovej populácie nie sú rodení anglicky hovoriaci? Znamená to, že naučiť sa ďalší jazyk môže byť skutočne obrovskou výhodou, pokiaľ ide o napredovanie vo vašej kariére.

Učenie sa jazykov je tiež skvelý spôsob, ako porozumieť iným kultúram. Otvára dvere k ďalším príležitostiam, ako je čítanie zahraničných kníh, porozumenie online vzdelávacím materiálom napísaným v iných jazykoch alebo sledovanie zahraničných televíznych seriálov bez titulkov.

Podľa News Medical môže učenie jazykov tiež zlepšiť fungovanie mozgu a zlepšiť duševné zdravie.

Nedá sa však poprieť, že to môže byť aj veľmi ťažké. Aké sú teda najlepšie spôsoby, ako sa naučiť jazyk? Poďme to zistiť! Pokúsime sa tiež odpovedať na to, ako sa rýchlo naučiť jazyk alebo ako sa naučiť jazyk sami.

Ako dlho trvá naučiť sa jazyk?

Učenie sa jazykov si určite vyžaduje čas. Trvanie procesu však môže závisieť napríklad od vášho veku, náročnosti daného jazyka alebo schopností študenta. Je pravda, že niektoré jazyky sú jednoduchšie ako iné. Preto, keď uvažujete o tom, ako sa rýchlo naučiť jazyk, stojí za to posúdiť jeho náročnosť pred štúdiom.

Výsledky jazykového vzdelávania sa zvyčajne prejavia po 2 alebo 3 týždňoch. Počiatočný pokrok však môže byť zavádzajúci…

Takže ako dlho trvá naučiť sa jazyk?

Stať sa plynulým rečníkom zvyčajne trvá rok alebo viac. Existujú však spôsoby, ako tento proces urýchliť a urobiť ho príjemnejším:

• Nájdenie človeka, ktorý je v podobnej fáze učenia sa jazyka ako vy. Výmena vzdelávacích materiálov a porovnávanie svojich pokrokov sa môže ukázať ako najlepšia motivácia.

• Učte sa tým, že robíte niečo, čo máte radi. Aj keď sa snažíte niečo naučiť, stále môžete nájsť spôsoby, ako si štúdium spríjemniť. Môžete sledovať svoj obľúbený televízny seriál so zahraničnými titulkami alebo si zahrať svoju obľúbenú hru v cudzojazyčnej verzii. Už žiadne učenie sa z nudnej učebnice, frázového slovníka alebo online kurzu.

• Kombinujte metódy učenia sa jazyka. Štúdium z učebnice nemusí byť tým najvzrušujúcejším spôsobom, ako sa naučiť nový jazyk. Platí to najmä na začiatku, keď sa musíte naučiť veľa slovnej zásoby naspamäť. Ak to však spojíte s učením sa z kartičiek v aplikácii alebo použijete elektronický prekladač, budete cítiť silnú motiváciu.

Toto sú len malé tipy, ktoré nenahradia pravidelné štúdium špecifickými metódami. Ďalej v tomto článku nájdete náš zoznam efektívnych spôsobov učenia sa nového jazyka spolu s odhadovaným časom, ktorý budete musieť každému z nich venovať.

Najlepšie spôsoby, ako sa naučiť cudzí jazyk

Existuje mnoho spôsobov, ako sa naučiť cudzí jazyk. Navyše rôzne školy alebo organizácie budú niektoré z nich propagovať ako úplne najlepšie.

Aby ste sa nemýlili, oplatí sa siahnuť po všeobecných súhrnoch doplnených užitočnými komentármi. Povedia vám, aké sú tieto metódy učenia sa jazyka, pre koho fungujú a či by sa mali kombinovať s inými aktivitami alebo nie.

Keď to viete, budete môcť vďaka informáciám dobre rozhodnúť. Taktiež bude jednoduchšie prispôsobiť daný spôsob učenia vášmu rozvrhu, zručnostiam a preferenciám.

Pamätajte, že jazykové vzdelávanie je pre každého iné. Oplatí sa prispôsobiť si ho podľa vlastného štýlu a schopností. Takže, ak vás zaujíma, ako sa naučiť jazyk bez pomoci učiteľa alebo školy, tu nájdete odpoveď.

Aké sú najlepšie spôsoby, ako sa naučiť nový jazyk?

Pozrime sa na najobľúbenejšie spôsoby učenia sa nového jazyka a povedzme si, ktoré sú najlepšie.

1. Imerzné jazykové vzdelávanie

Odborníci sa zhodujú, že najlepšou metódou je učenie sa jazyka ponorením. Ide o nepretržité vystavenie sa jazyku, ktorý nás zaujíma, bez možnosti „vychádzať“ vo svojom materinskom jazyku. Len málokto z nás si však môže dovoliť študovať alebo sa dokonca presťahovať do inej krajiny. Kompromisom však môže byť časté počúvanie zahraničného rádia alebo sledovanie zahraničnej televízie. Môžete si tiež dohodnúť rozhovory s rodenými hovorcami jazyka, ktorý sa učíte. V poslednom prípade vrelo odporúčame aplikáciu s názvom „Tandem“ — tam nájdete človeka, ktorý má záujem o jazykovú výmenu. Tak sa budete navzájom učiť jazyky.

Každopádne, ak vás zaujíma, ako sa rýchlo naučiť jazyk, toto môže byť riešenie.

Pre koho? Určite pre študentov, ktorí sa môžu zúčastniť študijného programu v zahraničí alebo ľudí, ktorí sa chcú presťahovať do inej krajiny.

Výhody: efektívnosť, rýchlosť, holistický prístup (učenie sa mnohých aspektov jazyka naraz)

Nevýhody: nutnosť presťahovať sa do zahraničia, námaha

Ako sa pomocou tejto metódy rýchlo naučiť nový jazyk? Strávte rozprávaním a počúvaním celý deň v prípade presťahovania sa do zahraničia a niekoľko hodín denne vo vašej domovskej krajine

Iné nápomocné metódy: online materiály, aplikácia na jazykové vzdelávanie a jazykovú výmenu

2. Kurz cudzieho jazyka / súkromné hodiny

Nájsť dobrého učiteľa je tradičná, no stále nenahraditeľná metóda učenia sa cudzích jazykov. Poskytnú nielen osvedčené učebné materiály, ale tiež precvičia správnu výslovnosť a usmernia, ako sa učiť samostatne. Koniec koncov, boli tam a vedia, čo funguje najlepšie!

Ak sa však pýtate, ako sa rýchlo naučiť jazyk, toto nemusí byť to správne miesto, kam ísť.

Pre koho? Ide o univerzálnu metódu, ktorá funguje pre každého, kto môže stráviť na vyučovaní aspoň dva dni v týždni. Ak sa chcete učiť a udržiavať kontakt s ľuďmi, vyberte si jazykový kurz. Ak uprednostňujete pohodlie vlastného bytu alebo len 1:1 kontakt s učiteľom, oplatí sa vyhľadať dobrého doučovateľa.

Výhody: univerzálnosť, možnosť prispôsobiť lekcie svojmu štýlu učenia, podpora skúseného človeka

Nevýhody: mierne tempo učenia, potrebná mobilizácia pre prácu mimo triedy, možné problémy s hľadaním osvedčených kurzov a špecialistov (najmä menej známe jazyky)

Ako sa pomocou tejto metódy rýchlo naučiť nový jazyk? Učte sa 2 až 5 dní v týždni

Iné nápomocné metódy: Mimo vyučovania môže byť potrebné použiť všetky ostatné metódy jazykového vzdelávania

3. Online materiály

Toto môže byť odpoveď na otázku, ako sa naučiť jazyk sami. Je to veľmi pohodlná alternatíva k učeniu s učebnicou. Môžeme si vybrať online kurz cudzieho jazyka, kartičky, hry, alebo jednoducho čítanie videí a článkov v cudzom jazyku.

Práca s digitálnymi materiálmi však nenahrádza prezenčnú výučbu s učiteľom. Je však povinným doplnkom jazykového vzdelávania s akoukoľvek inou metódou. Pokiaľ ide o otázku, ako sa rýchlo naučiť jazyk, toto nie je miesto, kam by ste chceli ísť, pretože je to len doplnok k iným metódam.

Pre koho: pre každého, ale predovšetkým pre ľudí, ktorí majú radi technológie alebo individuálne vzdelávanie

Výhody:dostupnosť, pohodlnosť, univerzálnosť, možnosť vybrať si materiály s najvyšším hodnotením (napr. pri výbere digitálneho jazykového kurzu), nižšie ceny ako pri osobnom riešení

Nevýhody: povrchnosť, metóda, ktorá sama osebe nestačí

Ako sa pomocou tejto metódy rýchlo naučiť nový jazyk? Venujte tomu minimálne 1 hodinu denne

4. Aplikácia na výučbu jazykov

Aj toto môže byť odpoveď na otázku, ako sa naučiť jazyk aj sami. Aplikácie sa stávajú čoraz obľúbenejším spôsobom učenia sa jazykov. Najlepšia aplikácia na učenie sa jazykov je vecou osobných preferencií, ale medzi top 3 patria Duolingo, Memrise a Busuu.

Duolingo je bezplatná aplikácia dostupná pre váš desktop, notebook alebo tablet. Ponúka kurzy v 40 jazykoch (vrátane toho v beta teste). Memrise je tiež zadarmo a ponúka kurzy v 19 jazykoch. Ak však máte záujem o kurz cudzieho jazyka na vyššej úrovni, Busuu je dobrý nápad, ale pravdepodobne sa budete musieť prihlásiť, aby ste mali prístup k lepším vzdelávacím zdrojom.

Pamätajte, že najlepšie výsledky možno dosiahnuť v kombinácii s inými metódami učenia sa jazyka, ako je napríklad kurz cudzieho jazyka, čítanie učebníc a počúvanie rádia a sledovanie filmov. Tieto aplikácie samy o sebe nám môžu pomôcť v najlepšom prípade naučiť sa malú zásobu slovíčok, jednoduché gramatické pravidlá a viac-menej aj výslovnosť.

Keď príde na otázku, ako sa rýchlo naučiť jazyk, toto nemusí byť to, čo chcete.

Pre koho: Pre ľudí, ktorí majú radi technológie a chcú mať kedykoľvek prístup k študijným materiálom. Aj toto môže byť odpoveď na otázku, ako sa naučiť jazyk bez pomoci.

Výhody: môžete sa učiť kdekoľvek, máte bezplatný prístup a za používanie zaplatíte relatívne nízku cenu. Budete motivovaní zobrazením napredovania vo vzdelávaní

Nevýhody: učenie je povrchné, riziko rýchleho zabudnutia slovnej zásoby a gramatických pravidiel, metóda, ktorá sama osebe nestačí

Ako sa pomocou tejto metódy rýchlo naučiť nový jazyk? Od 15 do 45 minút každý deň

Iné nápomocné metódy: je potrebné použiť všetky vyššie uvedené metódy v kombinácii s touto

Prečo sa nemôžem naučiť nový jazyk?

To je otázka, ktorú si možno mnohí z vás položia. Je však rozšírenou mylnou predstavou, že každý, kto sa chce naučiť cudzí jazyk, tak môže urobiť. Zaujíma vás, ako sa naučiť jazyk sami alebo ako sa rýchlo naučiť jazyk, možno budete chcieť prehodnotiť svoje úsilie.

Učenie sa jazykov si vyžaduje určité podmienky a metódy, ktoré nemusia vyhovovať každému. Niektorí ľudia sú napríklad lepšie prispôsobení vizuálno-verbálnemu učeniu, zatiaľ čo iní sa učia len verbálne. Niektorí ľudia sa na druhej strane najlepšie učia tak, že skombinujú nové informácie s tým, čo už vedia, a porovnajú sa s pokrokmi ostatných študentov.

Učenie sa jazyka od nuly môže byť preto pre mnohých ľudí veľmi problematické. Nehovoriac o tom, že ak je vaším cieľom cestovať alebo komunikovať so zahraničnými klientmi, možno budete potrebovať vedieť viac jazykov naraz!

Našťastie v dnešnej dobe nie je jediným riešením učenie sa cudzích jazykov. Môžeme skúsiť automatický prekladač, ktorý dokáže obsiahnuť znalosť niekoľkých desiatok jazykov, ba dokonca aj viac! Už sa nemusíte čudovať, ako sa rýchlo naučiť nový jazyk alebo ako sa naučiť jazyk bez pomoci.

Takýto samostatný automatický prekladač hovoreného slova sa určite oplatí zaobstarať, aj keď sme zvyknutí používať online riešenia. prečo?

* Niektoré z nich majú vďaka vstavanej SIM karte bezplatný prístup na internet po celom svete. Takže bez ohľadu na to, kam cestujeme, nemusíme sa obávať dodatočných nákladov na roaming.

* Elektronický prekladač hovoreného slova je oveľa presnejší ako online prekladače.

* Automatický prekladač má väčšinou silnú batériu, vďaka ktorej pri cestovaní dodatočne nezaťažujeme batériu nášho telefónu.

Príkladom je prekladač hovoreného slova Vasco Translator V4. Bezplatne sa pripája na internet v takmer 200 krajinách a podporuje 76 hovorených jazykov! Vďaka tomu môžete komunikovať s viac ako 90 % svetovej populácie — nemusíte sa učiť všetky jazyky sveta!

A aj keď je stále vaším cieľom učenie sa cudzích jazykov alebo premýšľate, ako sa naučiť jazyk sami, toto zariadenie vám tiež pomôže! Zahŕňa aplikáciu na výučbu jazykov, ktorá používa kartičky – tam si môžete vybrať z 28 rôznych jazykov!

Aké sú teda najlepšie spôsoby, ako sa naučiť ďalší jazyk?

Učenie sa cudzieho jazyka je určite zaujímavým smerom sebarozvoja. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je taký, ktorý vyhovuje nášmu životnému štýlu a vzdelávacím cieľom. Ak sa teda pýtate, ako sa rýchlo naučiť jazyk, tu je niekoľko užitočných metód: kurz cudzieho jazyka, doučovanie a frázový slovník – to sú niektoré zo spôsobov, ktoré vám určite pomôžu.

Bez ohľadu na to, aké sú vaše preferencie, najúčinnejšou metódou je používať jazyk v každodennom živote a využívať podporu rodených hovoriacich.

Ak ste sa vždy ťažko učili jazyk, je to tiež v poriadku. Nezabudnite, že na prácu a cestovanie máte možnosť využiť automatický prekladač hovoreného slova, ktorý si môžete vziať kamkoľvek!