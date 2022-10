Firemné výhody sa menia. Trendom je lekár na telefóne pre všetkých zamestnancov

Lekár na telefóne 24/7 je pre zamestnancov väčšou výhodou, ako voľno z práce, ktoré strávia v čakárni pred ambulanciou lekára.

„Aj pandémia ukázala, že zabezpečiť ešte donedávna nadštandardné telemedicínske služby, ktoré mali len špičkoví manažéri, sa oplatí obom stranám. Zamestnancom i firmám,“ hovorí Jiří Pecina, zakladateľ a CEO telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub, ktorá pôsobí v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Latinskej Amerike.

Mnohé firmy prispievajú zamestnancom na modernú diagnostiku a preventívne programy. Vy ste partnerom už pre viac ako 150 firiem, ktoré dávajú svojim zamestnancom možnosť spojiť sa s lekárom online 24/7. Ako to v praxi funguje?

Faktom je, že väčšina špičkových manažérov má k dispozícii expresnú zdravotnú starostlivosť a stojí ich to stovky eur mesačne. Je nereálne, aby napríklad výrobný podnik s desiatkami, či stovkami zamestnancov platil tisíce eur za takéhoto extra doktora pre každého svojho zamestnanca. A buďme úprimní, ani by to nefungovalo. Ten doktor by nemal na všetkých čas. Aplikáciu MEDDI app vyvíjame a zdokonaľujeme od roku 2016. Dokážeme ju prispôsobiť pre potreby konkrétnej firmy, dokonca s jej vlastným logom. Sú tam pripravení lekári v online službe, stojí to jednotky eur mesačne a musím povedať, že to funguje skvelo. V súčasnosti máme v tomto systéme v ČR a na Slovensku cez 240 000 pacientov. Medzi našich klientov patrí napríklad VISA, Pfizer, Česká hospodárska komora, ale aj Polícia ČR a mnohé ďalšie spoločnosti.

Prečo sa zamestnancom oplatí, ak im firma umožní spojenie s lekárom 24/7?

Dostať sa k lekárovi bez čakania je už dnes veľký problém a vzhľadom na vek a počet lekárov to bude ešte zložitejšie. A faktom je, že približne 30% percent osobných návštev všeobecného lekára, či pediatra je zbytočných a dali by sa vyriešiť jednoduchšie vďaka telemedicíne. Predstavte si štandardnú návštevu lekára kvôli sebe alebo sprevádzaniu rodinného príslušníka. Musím odísť z práce. Idem za ním tam a späť cca hodinu autom, či autobusom, sadnem si do čakárne, čakám v priemere pol hodinu, potom sa mi lekár 5 minút venuje a ak nejde o akútny stav idem späť do práce. Vďaka online spojeniu s lekárom 24/7 viem zistiť, či skutočne musím toto všetko ja a moje dieťa absolvovať alebo nie. S lekárom to viem rýchlo vyriešiť prostredníctvom zabezpečeného telefonátu, chatu, či videohovoru. Môžete si tiež preposielať potvrdenia, lekárske správy, fotky zranení, užívaných liekov, výsledky CT, MR a RTG vyšetrení. Výsledkom je riadna lekárska správa, lekári si môžu viesť e-kartotéku a ani na druhý názor lekára nemusíte čakať niekoľko dní, či týždňov. Súčasťou aplikácie je aj absolútna novinka MEDDI BioScan, ktorá vám cez kameru v telefóne zmeria päť úrovní duševného stresu, tepovú frekvenciu, krvný tlak a obsah kyslíka v krvi.

Máte reálne dáta, ako sa lekár online osvedčil firmám?

Zamestnanci kvôli návštevám lekárov často chýbajú v práci a zamestnávateľ im zákonom stanovený počet dní takejto práceneschopnosti musí hradiť. Z dát našich partnerov vyplýva, že po zavedení MEDDI app im poklesla chorobnosť v priemere až do 25% a ušetrili cca 732 dní práceneschopnosti. Zamestnanci menej odchádzajú z práce, spoločnosti nevznikajú zbytočné náklady. Neponúkame niečo čo len dobre vyzerá. My chceme, aby to fungovalo. Ak dávame zamestnancom ako benefit smart mobily, či tablety, tak prečo by ich zamestnanci nemali využívať na rozumné veci.

Výhody MEDDI app

• spojenie s reálnym lekárom 24/7

• využitie MEDDI BioScan na meranie úrovne stresu, tepovej frekvencie, krvného tlaku a obsahu kyslíka v krvi

• rýchle riešenie neakútnych zdravotných problémov

• bezpečná šifrovaná komunikácia

• úspora času a peňazí

• k MEDDI app je aktuálne pripojených cez 150 firiem, viac ako 5000 lekárov a státisíce užívateľov na Slovensku, v Česku, v Maďarsku a v Latinskej Amerike.