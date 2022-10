Zákazníci OMV môžu vďaka akcii „Kúp si svoj strom“ vrátiť prírode kúsok lesa

V rámci akcie „Kúp si svoj strom“ môžu zákazníci prispieť k záchrane pôvodného ekosystému. V spolupráci s Lesoochranárskym zoskupením VLK pomáhajú zákazníci OMV rozšíriť prírodnú rezerváciu Vlčia.

Vedeli ste, že na Slovensku len za posledných 10 rokov zmizlo viac ako 700 kilometrov štvorcových pôvodného lesa? Nové stromy síce pribúdajú, no v skutočnosti sa vyrúbaný les dostane do pôvodného stavu až po 1300 rokoch. Aj preto sa Lesoochranárske zoskupenie VLK nesnaží o novú výsadbu, ale chce chrániť pôvodné prírodné spoločenstvá. Už viac ako rok s tým ochranárom pomáhajú aj zákazníci OMV.

Lesoochranárskemu zoskupeniu už viac ako dve desaťročia patrí súkromná prírodná rezervácia Vlčia. V pôvodne hospodárskom lese, ktorého súčasťou boli aj holoruby, sa dnes nerobí nič – neťaží sa drevo, nepoľuje sa, ani sa nesadia nové stromy. Príroda si ho vzala späť.

Územie rezervácie sa pomaly zväčšuje – aj vďaka zákazníkom OMV, ktorí na čerpacích staniciach v rámci akcie „Kúp si svoj strom“ môžu meniť svoje SMILE & DRIVE body za jej rozširovanie. Body môžu prevádzať online alebo pri pokladniciach na čerpacích staniciach, pričom bez ohľadu na spôsob ich OMV zdvojnásobuje. Záujemcovia môžu nielen prispieť, ale za body si môžu strom symbolicky aj kúpiť.

„Keď sme sa vlani zamýšľali nad tým, ako zmysluplne prispieť k ochrane prírodného bohatstva Slovenska, bola spolupráca so zoskupením VLK pre nás krokom do neznáma. Ukázalo sa však, že naši zákazníci si uvedomili dôležitosť tohto projektu a podporujú ho,“ hovorí Ľubica Slabejová, marketingová manažérka OMV Slovensko.

Takáto spolupráca dáva zmysel aj ochranárom a podporuje ich činnosť.

„Sadením stromov sa dá zasadiť strom, no nie vysadiť les,“ vysvetľuje náčelník zoskupenia Juraj Lukáč, prečo vidí v projekte „Kúp si svoj strom“ zmysel. „Veľká väčšina, až 99 % novovysadených stromčekov sa i tak nedožije dospelého veku,“ dodáva. Hoci podobne ako ostatní členovia zoskupenia nevlastní auto, víta, že vďaka spolupráci s OMV sa VLK-u podarilo osloviť úplne novú skupinu ľudí a upriamiť ich pozornosť na ochranu prírody.

Vo Vlčej sa tak môže les pokojne rozvíjať – celý komplexný ekosystém, ktorého súčasťou sú zvieratá, huby, rastliny i hmyz. „Všimli si to aj zvieratá, ktoré sa tam vrátili a chodia tam omnoho viac ako do okolitých lesov,“ hovorí Lukáč.

Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a so 102 čerpacími stanicami má na Slovensku 16 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 83 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 171 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 1000 pracovných miest.

Viac informácií nájdete na www.omv.sk

OMV Aktiengesellschaft

S predajmi v rámci skupiny 36 miliárd eur a približne 22400 zamestnancami v roku 2021 je OMV jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska.

V odvetví chemikálií a materiálov patrí OMV prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Borealis medzi popredných svetových dodávateľov pokročilých a cirkulárnych riešení v oblasti polyolefínov a je lídrom na európskom trhu základných chemikálií, hnojív a v mechanickej recyklácii plastov. Spoločne so svojimi dvoma veľkými spoločnými podnikmi – Borouge (spolu s ADNOC, v Spojených arabských emirátoch a Singapure) a Baystar™ (spolu so spoločnosťou TotalEnergies, ktorá sídli v USA) – Borealis dodáva produkty a služby zákazníkom na celom svete.

V segmente rafinácie OMV vyrába a prináša na trh palivá ako aj vstupné suroviny pre chemický priemysel, prevádzkuje tri rafinérie v Európe a vlastní 15 % podiel v rafinérskom spoločnom podniku v Spojených arabských emirátoch. OMV prevádzkuje približne 1800 čerpacích staníc v desiatich európskych krajinách. Okrem toho aktivity zahŕňajú Gas & Power Eastern Europe, kde takisto prevádzkuje plynovú elektráreň v Rumunsku. V rámci prieskumného a produkčného segmentu OMV vykonáva prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu v štyroch kľúčových regiónoch: strednej a východnej Európe, na Blízkom východe a v Afrike, v Severnom mori a v Ázii a Pacifiku. Priemerná denná ťažba v roku 2021 zahŕňala aj produkciu spoločného podniku v Rusku a dosiahla 486-tisíc barelov denne s dôrazom na zemný plyn (~60 %). Od 1. marca 2022 už ruské subjekty nebudú konsolidované. Aktivity zahŕňajú aj Gas Marketing Western Europe, kde prevádzkuje aj plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku.

OMV sa plánuje zmeniť z integrovanej ropnej, plynovej a chemickej spoločnosti na popredného poskytovateľa inovatívnych a udržateľných palív, chemikálií a materiálov a zároveň prevziať vedúcu globálnu úlohu v cirkulárnej ekonomike. Zmenou na nízkouhlíkové podnikanie sa spoločnosť OMV snaží dosiahnuť najneskôr do roku 2050 stav net zero vo všetkých troch kategóriách.

