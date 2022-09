OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku

OMV rozšírila zber použitého kuchynského oleja na všetky čerpacie stanice na Slovensku. Odmenou za odovzdanú surovinu je espresso so sebou zadarmo. Recyklovaný olej a ostatné tuky získajú nové využitie a môžu poslúžiť ako zložka biopalív.

Použitému kuchynskému oleju a iným tukom z domácnosti teraz možno dať druhú šancu už na všetkých čerpacích staniciach OMV na Slovensku. Za zodpovedný prístup dostanú zákazníci navyše espresso so sebou zadarmo.

„Už malé množstvo použitého kuchynského oleja, ktorý skončí vo výlevke, dokáže znečistiť hektolitre vody a výrazne prispieva k upchávaniu kanalizácie. Naopak, zozbieraný a odovzdaný olej dokážu špecializované spoločnosti takmer bezo zvyšku premeniť na druhotnú surovinu a následne napríklad na biopalivovú zložku motorovej nafty. Aby sme našim zákazníkom ešte uľahčili takéto zodpovedné správanie, rozšírili sme zber použitého kuchynského oleja na všetky naše čerpacie stanice na Slovensku,“ hovorí Ľubica Slabejová, marketingová manažérka OMV Slovensko.

Použitý kuchynský olej sa však nemení len na biopalivo, ale pre zákazníkov OMV aj na kávu. Každý, kto do konca septembra na jednej zo stovky čerpacích staníc OMV na Slovensku odovzdá aspoň 1,5 litra oleja alebo tuku, dostane espresso zadarmo.

Odovzdaním použitého kuchynského oleja a tuku z domácnosti získajú tieto komodity nové využitie. Spoločnosť CMT Group s.r.o, ktorá je partnerom OMV, sa postará o následný zber a recykláciu. Škodlivý odpad, ktorý zvyčajne končí vo výlevke, kde prispieva k upchávaniu potrubí a kontaminácii vôd i pôdy, tak dostane druhú šancu a môže sa zmeniť na prímes do paliva.

Na správnu recykláciu však treba dodržať nasledovný postup:

• použitý kuchynský olej alebo tuk z domácnosti treba odovzdať v uzavretej nepoškodenej priehľadnej nádobe alebo fľaši v objeme minimálne 1,5 litra;

• takto uzavreté nádoby alebo fľaše treba odovzdať obsluhe na čerpacej stanici OMV;

• zákazníci si okrem dobrého pocitu z recyklácie môžu vychutnať aj espresso zdarma.

Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a so 102 čerpacími stanicami má na Slovensku 16 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 83 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 171 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 1000 pracovných miest.

Viac informácií nájdete na www.omv.sk

OMV Aktiengesellschaft

S predajmi v rámci skupiny 36 miliárd eur a približne 22400 zamestnancami v roku 2021 je OMV jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska.

V odvetví chemikálií a materiálov patrí OMV prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Borealis medzi popredných svetových dodávateľov pokročilých a cirkulárnych riešení v oblasti polyolefínov a je lídrom na európskom trhu základných chemikálií, hnojív a v mechanickej recyklácii plastov. Spoločne so svojimi dvoma veľkými spoločnými podnikmi – Borouge (spolu s ADNOC, v Spojených arabských emirátoch a Singapure) a Baystar™ (spolu so spoločnosťou TotalEnergies, ktorá sídli v USA) – Borealis dodáva produkty a služby zákazníkom na celom svete.

V segmente rafinácie OMV vyrába a prináša na trh palivá ako aj vstupné suroviny pre chemický priemysel, prevádzkuje tri rafinérie v Európe a vlastní 15 % podiel v rafinérskom spoločnom podniku v Spojených arabských emirátoch. OMV prevádzkuje približne 1800 čerpacích staníc v desiatich európskych krajinách. Okrem toho aktivity zahŕňajú Gas & Power Eastern Europe, kde takisto prevádzkuje plynovú elektráreň v Rumunsku. V rámci prieskumného a produkčného segmentu OMV vykonáva prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu v štyroch kľúčových regiónoch: strednej a východnej Európe, na Blízkom východe a v Afrike, v Severnom mori a v Ázii a Pacifiku. Priemerná denná ťažba v roku 2021 zahŕňala aj produkciu spoločného podniku v Rusku a dosiahla 486-tisíc barelov denne s dôrazom na zemný plyn (~60 %). Od 1. marca 2022 už ruské subjekty nebudú konsolidované. Aktivity zahŕňajú aj Gas Marketing Western Europe, kde prevádzkuje aj plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku.

OMV sa plánuje zmeniť z integrovanej ropnej, plynovej a chemickej spoločnosti na popredného poskytovateľa inovatívnych a udržateľných palív, chemikálií a materiálov a zároveň prevziať vedúcu globálnu úlohu v cirkulárnej ekonomike. Zmenou na nízkouhlíkové podnikanie sa spoločnosť OMV snaží dosiahnuť najneskôr do roku 2050 stav net zero vo všetkých troch kategóriách.

