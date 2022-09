Z jednej krajiny do druhej aj na lyžiach

Taliansko je bezpochyby jednou z najviac dovolenkových destinácií nielen v Európe ale na celom svete. Bohatá a hlavne zachovaná história, nádherné pláže a množstvo iných zaujímavých miest robia z tejto krajiny ideálneho adepta do dovolenkových katalógov po celom svete.

Táto krajina vám však okrem mora, Florencie či Milána dokáže ponúknuť aj iné zaujímavosti. A to aj počas dlhých zimných večerov, či romanticky zasnežených bielych hôr. Napríklad, najdlhší tunel na svete prepája Taliansko a Švajčiarsko, meria 57 km a tiahne sa popod Alpy. Čiže ak si obujete lyže, pripnete na nohy snowboard či sa len preveziete lanovkou a vychutnáte si výhľady, dokážete prejsť z jednej alpskej krajiny do druhej.

Kvalita za rozumnú cenu

Perfektné zjazdovky, kvalitné služby, dobré zázemie, ubytovanie na dosah a optimálny pomer kvality a ceny. Ideálne miesto pre skvelú lyžiarsku dovolenku na snehu. To je lyžovačka v Taliansku. Taliani možno nie sú celkom presní a zodpovední v pravom zmysle slova, sú však o to srdečnejší a pobyt vám istotne spríjemnia. Ak porovnáme talianske lyžiarske areály vrátane všetkých naviazaných služieb s ostatnými európskymi alpskými veľmocami, nájdeme celý rad kladov, ale aj zápory. Avšak, medzi hlavné benefity môžeme zaradiť perfektne upravené zjazdovky s umelým zasnežovaním, nádhernú prírodu a jasné slnečné počasie, moderné lanovky, širokú ponuku ubytovania všetkých možných kategórií, špičkovú gastronómiu a pohostinnosť. Ak si chcete užiť Alpy, ale zároveň nechcete pri zimnej dovolenke siahať hlboko do vrecka, potom by pre vás mohlo byť Taliansko jasnou voľbou. Oproti iným krajinám je Taliansko totiž oveľa bližšie a aj štandard ostatných služieb je tu za veľmi rozumné ceny.

Ideálne podmienky

Lyžiarske strediská sú tu známe rodinnou atmosférou, slnkom, vynikajúcim jedlom a o niečo menej preplnenými zjazdovkami. Najzaujímavejšie lyžiarske strediská v Taliansku sú sústredené do oblasti Dolomitov a Álp. Dolomity ponúkajú stovky kilometrov zjazdoviek v nadmorskej výške od 1500 do 2300 metrov. Lyžiarska aréna Dolomiti Superski združuje až 1220 kilometrov upravovaných zjazdoviek, 450 dopravných zariadení a známy okruh Sella Ronda. Tento komplex pozostáva z 12 navzájom prepojených lyžiarskych stredísk – Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Altia Badia, Val Gardena, Val di Fasse, Arabba, Alta Pusteria, Valle di Fiemme, San Martino di Castrozza, Valle Isarco, Trevalli-Moean a Civetta. Druhá veľká lyžiarska oblasť v Dolomitoch sa nazýva Skirama Dolomiti, má 360 km zjazdoviek a 140 dopravných zariadení. Tvoria ju strediská Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo, Tonale, Andalo, Monte Bondone a Folgaria. Na severovýchode Talianska, v blízkosti francúzskych a švajčiarskych hraníc, leží región Údolie Aosty s niekoľkými fascinujúcimi lyžiarskymi strediskami. Breuil-Cervinia pod Matterhornom ponúka jednu z najdlhších lyžiarskych zjazdoviek v Európe. Zaujímavým strediskom je tiež Courmayeur-Mont-Blanc, ktorý ponúka výhľad na najvyšší vrchol Európy Mont-Blanc. Zjazdovky sú jedny z najupravenejších, lyžuje sa do výšok okolo 2.500 m n.m., prevládajú ľahké a stredne ťažké zjazdovky. Celý rad najmodernejších lanoviek a v priemere len veľmi nízke percento lyžiarskych vlekov maximálne zrýchľuje cesty hore na svahy a robí ich pohodlnejšími.

Ak si teda chcete vychutnať pohodový prístup k lyžovaniu, nechcete lámať rekordy či prejsť čo najväčší počet kilometrov, ale chcete si posedieť pri dobrom „kapučíne“ alebo len tak brázdiť tiché biele svahy, je Taliansko správnou zimnou dovolenkovou destináciou. Taliansko má zo všetkých alpských krajín najrozmanitejší charakter pohoria, preto sú tu podmienky pre zimné športy ideálne. Slnkom zaliate hore, tiché šumenie padajúcich vločiek, krásna prírody a milí ľudia. Možností strávenia zimnej dovolenky je tu nespočetné množstvo. Ak vás nepresvedčia vynikajúca talianska kuchyňa, alebo hlučné rozhovory kamarátov v kaviarni, tak pocit chladivého čerstvého vzduchu pri zdolávaní ľahkých aj ťažkých lyžiarskych svahov, rozhodne áno.