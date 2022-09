Úplne nový Leus RX: luxus vyjadrený jednoduchosťou dizajnu

Značka Lexus rozvinula svoju koncepciu dizajnu interiéru do podoby čistého a prehľadného interiéru, ktorým sa vyznačuje jej úplne nové veľké luxusné SUV RX.

Honosné detaily a ozdoby nemusia byť nevyhnutne tým najlepším spôsobom vyjadrenia luxusu. Prístup „menej je niekedy viac“ v podobe jednoduchosti dizajnu môže byť oveľa efektívnejším spôsobom vyjadrenia vysokej kvality – ako vidno aj v interiéri úplne nového modelu Lexus RX. Tento rozvážny a moderný prístup je zrejmý od chvíle, ako otvoríte dvere. Povrchy sú čisté a bez zbytočností, čo vytvára dojem priestrannosti a kultivovanosti.

„To, čo zažijete, je výsledkom zdokonalenia interiérového dizajnu značky Lexus,“ hovorí hlavný konštruktér projektu Džota Kusakari a dodáva: „Dali sme si za úlohu vytvoriť jednoduchý, no premyslený priestor, ktorý by sa nespoliehal na ozdobné prvky.“ Tento prístup v žiadnom prípade neznižuje príťažlivosť slávneho ručne vyrábaného luxusu značky Lexus od remeselných majstrov Takumi: „Zamerali sme sa na to, aby čalúnenie, sedadlá a lakťové opierky pôsobili príjemne na dotyk, a zodpovedali tak vysokej kvalite interiéru. Pozornosť sme venovali dokonca aj charakteru otvárania a zatvárania dverí a kvalite zvuku, aby sme dosiahli takú kvalitu, ktorá podnecuje zmysly,“ vysvetľuje Kusakari.

Nová jednoduchosť dizajnu sa prejavuje v tom, že palubná doska má čistý a súvislý tvar, ktorý zahŕňa kryt prístrojov, prístrojový panel a lišty dverí. Zavedenie systému elektronickej západky dverí e-latch do vybavenia vozidla umožnilo posunúť vnútorné kľučky nižšie, vďaka čomu sa horná časť výplní dverí mohla vyrezať a vytvorila prirodzené pokračovanie prístrojovej dosky.

Kokpit vodiča Tazuna

Motív jednoduchosti dokonale dopĺňa koncepciu kokpitu vodiča Tazuna od spoločnosti Lexus, ktorá umožňuje racionálne rozmiestnenie a jednoduché používanie ovládacích prvkov a informačných zdrojov, aby sa vodič mohol plne sústrediť na vedenie vozidla.

„Dizajn kokpitu, ktorý stelesňuje koncepciu Tazuna, vytvára priestor, ktorý vodičovi umožňuje hlbšie a intuitívnejšie spojenie s vozidlom, vďaka čomu ho môže ovládať tak, ako zamýšľa,“ hovorí Kusakari. O tomto dôvode svedčia aj detaily, ako je napríklad koordinované usporiadanie informačných zdrojov – displeja stredovej konzoly, meracích prístrojov a projekčného displeja, aby sa ich obsah dal sledovať len nepatrným posunom roviny očí vodiča.

Úroveň vnímanej kvality

Úroveň vnímanej kvality umocňuje vplyv dizajnu vo všetkom, čo cestujúci vo vozidle vidia, počujú a čoho sa môžu dotknúť. Patrí sem všetko od nového multimediálneho systému s vylepšeným rozhraním HMI pre komunikáciu medzi človekom a strojom, ktoré obsahuje kombináciu intuitívnej dotykovej obrazovky a fyzických ovládacích tlačidiel cez nové obloženie a čalúnenie, ktoré má príjemný vzhľad a je atraktívne na dotyk, až po osvetlenie vnútorného priestoru s celým spektrom farieb a upokojujúci zvuk dverí pri zatváraní.

Príjemný a upokojujúci dizajn kabíny sa odráža aj v spôsobe, akým môžete priamo komunikovať s vozidlom. Nový palubný asistent „Hej Lexus“ je pripravený odpovedať na vaše požiadavky a príkazy prirodzeným, konverzačným jazykom. Povedzte mu, že ste hladní a odporučí vám najbližšie miesta, kde sa môžete najesť. Poznamenajte, že vám je zima a prispôsobí nastavenie klimatizácie.

Autenticky praktické SUV

Dizajn interiéru je dokonale vhodný pre vozidlo SUV a poskytuje potrebnú mieru praktického využitia, pohodlia a flexibility. Vďaka šikovnému usporiadaniu a dizajnu majú cestujúci na zadných sedadlách viac miesta na kolená a lepší výhľad dopredu i do strán, čomu napomáha nižšia bočná línia karosérie pod oknami a širšie zorné pole vodiča pred vozidlom. Vstup do vozidla uľahčuje nižšie položený vzťažný bod bedrového kĺbu a úprava elektrického nastavenia funkcie jednoduchého nastupovania. Pokiaľ ide o rodinné výlety, zadný batožinový priestor sa svojou kapacitou vyrovná súčasnému modelu RX, a to aj napriek tomu, že nový model má kratší zadný previs. Tento priestor sa podarilo dosiahnuť konštrukčnými riešeniami, ako sú tenšie zadné dvere, vzpriamenejšia konštrukcia zadného odpruženia a nižšia nakladacia hrana.

Ceny modelu Lexus RX budú zverejnené už v mesiaci september, príchod prvých vozidiel sa očakáva začiatkom budúceho roku.