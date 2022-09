Lexus hviezdou filmového festivalu v Benátkach

K hlavným predstaviteľom sveta filmu, celebritám a VIP osobnostiam sa v rámci slávnostného otvorenia 79. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Benátkach pripojila aj značka Lexus.

Výrobca prémiových vozidiel, ktorý bol už šiesty rok za sebou oficiálnym dodávateľom festivalových automobilov, poskytol pre akciu na červenom koberci svoje najnovšie modely, na čele s úplne novým hybridným SUV Lexus RX.

Na slávnostnom večere sa zúčastnili hviezdy ako Julianne Moore, Regé-Jean Page, Rocio Morales, Catherine Deneuve a Tessa Thompson, ktoré na akciu doviezli elektrifikované modely Lexus UX, NX, RX a ES.

Podpora festivalu zo strany značky Lexus odrážala spoločné hodnoty sveta filmu a motorizmu. V oboch prípadoch je zrejmá dlhodobá snaha rozširovať ľudské horizonty prostredníctvom cestovania, spomienok a nadobúdania nových skúseností.

„Ide o reprezentatívnu scénu k uvedeniu úplne nového RX, jedného z našich najikonickejších modelov. Veríme, že festival a jeho návštevníci rozpoznajú a ocenia dizajn, kvalitu, technológie a pozornosť venovanú ekológii, ktorú sme do nového RX investovali,“ povedal Maurizio Perinetti, riaditeľ spoločnosti Lexus Italy.

Nové RX sa predstavilo spoločne s ďalšími modelmi z ponuky elektrifikovaných modelov Lexus vrátane čistého elektrického crossoveru UX 300e. Vozový park, tvorený 40 automobilmi s vlastným vodičom, slúžil na dopravu hostí a oficiálnych činovníkov na akcie usporadúvané na červenom koberci, a to až do 10. septembra, kedy bol festival slávnostne zakončený. V súlade s výnimočnou atmosférou tohto podujatia zahŕňal modelový rad aj LC 500, oceňovaný vlajkový model Lexus so skladacou strechou.