Lexus oficiálnym automobilovým partnerom finále Davisovho pohára 2022

Spoločnosť Lexus bola vyhlásená za oficiálneho hlavného partnera finále Davisovho pohára 2022, ktoré sa uskutoční vo viacerých veľkých európskych mestách.

Súťaž odštartuje skupinovými fázami, ktoré sa budú konať v Bologni, Glasgowe, Hamburgu a Valencii od 13. do 18. septembra. Nasledovať budú vyraďovacie zápasy, ktoré sa budú hrať v španielskej Malage od 22. do 27. novembra.

Medzi značkou Lexus a Davisovým pohárom existuje autentické spojenie, keďže zákazníci prvej i fanúšikovia druhej rovnako túžia po luxusných a nezabudnuteľných zážitkoch. S dôrazom na trvalú víziu udržateľnosti značky pod hlavičkou „Elektrifikovaný Lexus“ je partnerstvo spoločnosti Lexus so súťažou o Davisov pohár oslavou synergie medzi elektrizujúcou energiou na jednom z najvzrušujúcejších tenisových turnajov na svete a luxusným vzrušením z jazdy na elektrickom alebo hybridnom modeli značky Lexus.

V rámci tohtoročného zamerania na „Elektrifikovaný Lexus“ sa v centre pozornosti tenisového turnaja ocitnú modely RX Performance Hybrid, NX Plug-In Hybrid, batériovo-elektrický model RZ a hybrid UX bez nutnosti dobíjania. Lexus RX novej generácie sa predstaví na zápasoch v Španielsku a Taliansku, zatiaľ čo zápasy v Nemecku a Veľkej Británii bude zdobiť Lexus RZ.

Lexus ako oficiálne vozidlo Davisovho pohára bude mať počas turnaja na starosti oficiálnu prepravu hráčov a družstiev zo 16 súťažiacich krajín do tenisovej dediny.

Davisov pohár (angl. Davis Cup, celý názov Davis Cup by Rakuten) vznikol v roku 1900 a odvtedy sa stal najväčším každoročne hraným svetovým šampionátom vo svete športu. V roku 2021 sa do tenisovej súťaže prihlásilo 142 krajín. V rámci skupinovej fázy bude súťažiť 16 družstiev v štyroch skupinách po štyroch družstvách, pričom hrať bude každé s každým. Dva najlepšie tímy z každej skupiny postúpia do štvrťfinále. Súčasťou nového formátu finále je deväťtýždňová prestávka medzi skupinovou a vyraďovacou fázou. Veľvyslanec značky Lexus Roberto Bautista bude v súťaži opäť reprezentovať svoje rodné Španielsko.

Pascal Ruch, viceprezident spoločnosti Lexus Europe, uviedol: „Davisov pohár je jednou z najkultovejších športových súťaží na svete s jedinečným formátom hry vo viacerých európskych mestách. Šport, a zvlášť tenis, je príležitosťou na stretnutie špičkových športovcov a fanúšikov pod jednou strechou, pričom mnohí z nich vyhľadávajú luxus, ktorý je pre nich osobnou záležitosťou a zároveň je ich vášňou. Lexus ako značka zdieľa túto afinitu k neuveriteľnej oddanosti remeslu, bezkonkurenčnému luxusu a nevšedným zážitkom.“

David Ferrer, riaditeľ finále Davisovho pohára, uviedol: „Je veľkým luxusom, že už v treťom ročníku finále môžeme opäť rátať so značkou Lexus. Tohtoročné podujatie sa bude konať vo formáte viacerých miest v štyroch krajinách a Lexus dokazuje svoju obrovskú schopnosť v oblasti riadenia, služieb a profesionality. Sme presvedčení, že rovnako ako v minulosti budú najlepší svetoví hráči a tímy nadšení z výkonu, ktorý značka Lexus predvedie v súťaži.“