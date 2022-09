Táňa Pauhofová je ambasádorkou luxusnej švajčiarskej hodinárskej značky Frederique Constant

Slovenská herečka Táňa Pauhofová sa po dlhšej dobe objavila v Prahe, aby si v hodinárstve Koscom vybrala hodinky švajčiarskej manufaktúry Frederique Constant, ktorej ambasádorkou sa stala.

Hodinky ako šperk s pridanou hodnotou

„Kedysi som si nevedela predstaviť vyjsť ráno z domu bez hodiniek na ruke. Potom prišli mobily a hodinky pre mňa na nejaký čas stratili ten prvotný význam – zistiť čas. Dnes sa na ne pozerám ako na šperk s pridanou hodnotou“, okomentovala Táňa Pauhofová svoj vzťah k hodinkám.

Značka Frederique Constant má na českom a slovenskom trhu veľké plány, významnú časť kolekcie tvoria dámske modely, ktorých obľúbenosť stále rastie. Práve s ich komunikáciou má pomôcť charizmatická herečka.

„Robím iba také spolupráce, za ktoré sa viem stopercentne postaviť. Za kvalitu, krásu. Musí to byť veľmi osobné. Ako v prípade Frederique Constant“, dodáva k partnerstvu so švajčiarskou značkou slovenská herečka, známa napríklad z filmov Bábovky či Lída Baarová.

Vlastné hodinkové strojčeky ako prestížna hodinárska známka

Tá si počas návštevy hodinárstva Koscom vybrala hneď 3 modely značky - všetky 3 s menším priemerom, aby skvele sadli na Tánino úzke zápästie, ale pritom dostatočne odlišné. Elegantný Classics Art Déco Round na kovovom náramku, Slimline Ladies Moonphase v dvojfarebnom prevedení a s ukazovateľom mesačnej fázy. A nakoniec výrazné hranaté Classics Carrée Ladies na modrom koženom remienku.

Ponuku hodiniek Frederique Constant v hodinárstve Koscom už dopĺňa aj nadživotný vizuál Táni Pauhofovej s hodinkami tejto značky. Fotenie kľúčových vizuálov, ktoré budú použité počas veľkej jesennej kampane, prebehlo začiatkom júna v Prahe a fotograf Jiří Faix si musel už vtedy poradiť s tým, aby na fotkách nebolo vidieť Tánino tehotenstvo. Ako sa mu to podarilo, sa môžete presvedčiť na fotografiách.

Umožniť čo najviac ľuďom dopriať si luxusné švajčiarske hodinky

Frederique Constant je relatívne mladá švajčiarska značka luxusných hodiniek. Bola založená koncom 80. rokov minulého storočia holandským manželským párom Alettou a Petrom Stasom s cieľom umožniť čo najviac ľuďom dopriať si luxusné švajčiarske hodinky.

Manufaktúra vyvinula a sama vyrába celý rad vlastných strojčekov s dosť unikátnymi komplikáciami (= funkcia v hodinárine), čo dokáže len veľmi malé percento výrobcov hodiniek. Spoločnosť navyše sídli v Plan-les-Ouates v Ženeve, v prestížnej oblasti, kde sídlia velikáni ako je Rolex, Patek Phillipe, Vacheron Constantin alebo Piaget.

„Bohužiaľ som ešte vo Švajčiarsku nebola. Ale veľmi by som si to priala. Okrem iného aspoň na chvíľu sa prejsť pri Ženevskom jazere, tak ako Alžbeta Bavorská. Veľmi rada by som sa tiež pozrela, ako sa hodinky Frederique Constant vyrábajú, dohľadná doba bude asi trošku dlhšia, ale verím, že sa to podarí“, uzatvára so smiechom s odkazom na svoje tehotenské bruško rozhovor Táňa Pauhofová.

Aké hodinky si Táňa Pauhofová pre seba vybrala:

Frederique Constant Classics Art Déco Round

www.ichrono.sk/detail/22021-frederique-constant-fc-200mpw2ar6b

Frederique Constant Slimline Ladies Moonphase

www.ichrono.sk/detail/18387-frederique-constant-fc-206mpwd1s2b

Frederique Constant Classics Carrée Ladies

www.ichrono.sk/detail/17803-frederique-constant-fc-200mc16