Najčerstvejšia omega-3 na svete mieri na Slovensko priamo z Nórska

Na slová ako najlepší a pod. začíname byť oprávnene alergickí. O to ťažšie rozlíšiť, kam superlatívy patria, a kedy sa jedná len o obyčajný trik. Nasledujúci NAJ je ale naozajstný.

Na trh mieri najčerstvejší olej na svete. Medzi ulovením ryby a výrobou oleja uplynie maximálne 75 minút. Prečo je to dôležité?

Omega 3 z arktických vôd

Arktické vody sú považované za najčistejšie na svete, či už sa jedná o následky skvelého marketingu, alebo nie. Sú domovinou lososa atlantského, ktorého rybí olej sa používa na výrobu omega-3.

Spracovanie

Prečo je čerstvosť oleja pri spracovaní kľúčová? Pretože je zásadným faktorom, určujúcim kvalitu rybieho oleja, teda omega-3.

Samotná rýchlosť spracovania nie je, samozrejme, jedinou zárukou ochrany proti oxidácii omega-3. Preto sa u vysoko kvalitných výrobkov pre výrobu kapsúl používa špeciálny druh želatíny a najmodernejšia technológia. Po uzavretí oleja v kapsule je už v stabilnom stave dlhodobo chránený pred oxidáciou.

Čo hovoria o omega-3 odborníci?

Omega-3 je produkt prírody, ktorý pre svoj pozitívny vplyv na ľudský organizmus láka vedcov z celého sveta natoľko, že mu bolo venovaných viac než 40 tisíc štúdií.

Ako to súvisí s naším zdravím? MUDr. Jiří Vejvoda, primár kardiologickej kliniky 2. LF UK a FN Motol, na to má jednoznačný názor: „Ako primár kardiológie som si vedomý a mám to aj v praxi overené, aký výrazný vplyv majú omega-3 mastné kyseliny DHA a EPA na zdravie Vášho srdca. Omega-3 kyseliny od NaturaMed môžem odporučiť. Ak chcete udržať Vaše srdce zdravé, pravidelná konzumácia omega-3 kyslín dáva zmysel.“

Odporúčaná výška denného príjmu omega-3 je stanovená minimálne na 250 mg. Príjem omega-3 je najjednoduchším spôsobom, ako udržať Vaše srdce zdravé. Omega-3 je naviac od útleho veku najdôležitejším stavebným kameňom ľudského mozgu.

Najčerstvejšia omega-3

Omega Marine Premium je výživový doplnok z Nórska a taktiež vlajková loď spoločnosti NaturaMed, pôsobiacej v Českej republike už 16. rokom. Na českom a slovenskom trhu je so svojimi takmer 3 miliónmi zákazníkov lídrom práve v produktoch obsahujúcich omega-3.

Nový produkt Omega Marine Premium poskytuje zákazníkom zdvojenú dávku kvalitného oleja z arktického lososa pri zachovaní pôvodnej ceny. Jedná sa tak o jeden z mála produktov na trhu, ktorého sa netýka žiadne zdražovanie. Hodnota Vašich peňazí nielenže zostáva rovnaká, ale ešte za ňu dostanete dvojnásobok lososového oleja.

Omega Marine Premium ponúka v dennej dávke väčšie množstvo omega-3, konkrétne 380 mg, čo je pre Váš organizmus jedine dobre. Mimo omega-3 produkt naviac obsahuje 100% referenčnej hodnoty dennej dávky vitamínu D, ktorý podporuje Vašu imunitu v čase nadchádzajúceho sychravého jesenného počasia.

Viac informácií môžete nájsť priamo tu na stránkach produktu.