PIARGY otvorene ukazujú, kam sú Slováci ochotní v túžbe po láske a majetku zájsť

Do slovenských kín prichádza dlho očakávaný milostný príbeh o láske, vášni a nádeji. Film PIARGY nakrútený v koprodukcii RTVS podľa novely Františka Švantnera z medzivojnového obdobia zrkadlí dnešnú spoločnosť natoľko, až z toho ide mráz po chrbte.

„Tento príbeh rozpráva jazykom lásky a vášne, som si istá, že mu každý porozumie,“ hovorí predstaviteľka hlavnej hrdinky Judit Bárdos a pokračuje: „Je to najdlhší projekt, na ktorom som kedy robila. Pracovalo na ňom veľmi veľa ľudí rôznych národností, čo dopomohlo k tomu, aby dostal medzinárodný temperament a iskru.“

Podľa producentky Silvie Panákovej film PIARGY ukazuje ako sa žilo, rozmýšľalo a aké bolo vtedajšie postavenie žien v patriarchálnej spoločnosti. „Mohlo sa to stať v roku 1939, ale aj v roku 2022. Vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi, či cirkvou a dedinou, sa v mnohých smeroch dodnes nezmenili. PIARGY sú metaforou boja dobra a zla a nastavujú zrkadlo pokrivenej morálke, ktorá nie je cudzia ani dnešnej spoločnosti.“

S oceňovaným macedónskym režisérom Ivom Trajkovom sa filmárka, ktorá má na konte viac ako 20 hraných a dokumentárnych diel, stretla pred mnohými rokmi. „Veľmi sa mi páčil jeho film Veľká voda, ktorý ma hlboko zasiahol. Mal dedinskú atmosféru a vzťahovú tému, aká bola aj v našej predlohe. Vtedy som si povedala, že by som s ním raz rada nakrútila film.“

Keďže Trajkov v podobnom prostredí vyrastal, presne vedel, o čom sú dedinské vzťahy. S našou scenáristkou Janou Skořepovou prišli so zaujímavým konceptom, ako jedenásťstranovú novelu od Františka Švantnera rozšíriť, aké motívy doplniť a na aké sa zamerať, aby z toho mohol vzniknúť silný filmový príbeh.

Na pozíciu architekta tvorcovia oslovili Tomáša Berku, úlohu kameramana prijal Peter Bencsik, pod kostýmy a masky sa podpísala Anita Hrošová.

Dej filmu zavedie diváka do dediny PIARGY. Mladá, krásna a chudobná Juliša (Judit Bárdos) tu zaplatí krutú daň za túžbu po lepšom živote. Keď sa vydá za Martina (Daniel Fischer) – syna najbohatšieho statkára, ocitne sa v rodine, kde vládnu tvrdé pravidlá. Nielenže bude čeliť nepríjemnému tlaku svokry, ale nedokáže sa ubrániť ani násilným zvodom svokra (Attila Mokoš). Juliša sa napriek tomu do manželovho otca zamiluje a vznikne ľúbostný trojuholník. Zakázané tajomstvo však neostane dlho utajené a vyťažiť z neho zatúžia všetci. Julišina sestra (Lucia Šipošová), ľudia v obci a dokonca aj dedinský kňaz (Ivan Martinka).

Dedina Piargy bude žiť hriešnym životom, až kým za jednu fašiangovú noc úplne nezmizne. Akoby ju čerti odniesli s ľuďmi, domami aj zvieratami. Naplnia sa proroctvá starej miestnej vedmy Uli (Jana Oľhová) o príchode ancikrista a krutom treste?

V snímke sa okrem Judit Bárdos, Attilu Mokoša, Daniela Fischera, Lucie Šipošovej a Jany Oľhovej predstavia aj Jana Kvantiková, Peter Nádasdi, Lucia Vráblicová, či už zosnulý Marián Geišberg. „V roku 2016 padla prvá klapka práve s ním. Boli to zábery v Třebíčskej katedrále v Česku a na radnici v Bratislave. To sme netušili, že premiéry sa už nedožije a je mi to veľmi ľúto, lebo to bol nielen mimoriadne talentovaný herec, ale predovšetkým úžasný človek,“ dodáva Silvia Panáková.

Film PIARGY s rozpočtom dva milióny € podporili RTVS, Ministerstvo kultúry SR, Slovenský audiovizuálny fond, SPP, Státní fond kinematografie a Macedonia Film Agency.

Do slovenských kín ho 22. septembra 2022 uvedie distribučná spoločnosť Cinemart.

PIARGY

Celovečerný hraný film

Na motívy novely Františka Švantnera PIARGY

Réžia: Ivo Trajkov

Kamera: Peter Bencsik

Námet: Jana Skořepová, Ivo Trajkov

Strih: Michal Reich

Hrajú: Judit Bárdos, Lucia Siposová, Attila Mokos, Daniel Fischer, Lucia Klein Svoboda, Jana Kvantíková, Jana Oľhová, Péter Nádasdi, Marián Geišberg, Ivan Martinka

Producenti: Silvia Panáková, Erik Panák

Koproducenti: i/o post (CZ), STORY SCOPE (MK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), TOMAJA (SK)

Žáner: milostná dráma

Rok výroby: 2022

Jazyková verzia: slovenská

Dĺžka: 100 min

Zvuk: 5.1

Formát: 4K

Distribučný formát: DCP

Nevhodné pre maloletých do 12 rokov