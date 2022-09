Ideálny pomocník každého študenta: Novinka od Huawei teraz s bonusom navyše

Dobrá správa pre všetkých rodičov – začiatok školského roka je tu. S ním je však spojená aj kopa školských povinností, príprav a najmä povinnosť vynovenia školskej výbavy každého poctivého školáka.

Nie je žiadnym tajomstvom, že sa dnes študenti v školách bez kvalitnej elektroniky jednoducho nezaobídu. Ak práve surfujete internetom za dobrým notebookom pre toho svojho, vašej pozornosti by rozhodne nemal uniknúť tento nováčik od Huawei. Najnovší MateBook D 16 ponúkne vysoký výkon a gigantickú obrazovku v kompaktnom tele.

Veľká a prehľadná obrazovka

Uľahčite svojim ratolestiam štúdium pomocou veľkého 16-palcového FullView displeja, vďaka čomu bude prehľadným spoločníkom do školy aj na doma. Rad MateBook je poháňaný procesorom Intel® Core™ série H 12. generácie TDP s až 40 W, dvojkanálovou pamäťou RAM a vysokorýchlostným diskom SSD, ktorý bezchybne a efektívne zvláda multitasking, takže sa im s ním bude dobre pracovať, a nemusia sa obávať, že im notebook „sekne“ pre množstvo otvorených okien webového prehliadača počas tvorby projektu či prezentácie do školy.

Vysoká kvalita obrazu

Pokiaľ ide o videohovory, prezentácie či online výučbu, s notebookom MatePad D 16 si ich môžu študenti užívať vo vysokej kvalite, a to vďaka 1080p kamere so širokým zorným poľom a mikrofónu s aktívnym potlačením okolitého šumu. Teraz ich už od učenia nebude nič vyrušovať, a to vďaka algoritmom umelej inteligencie, ktoré poskytnú všetko potrebné od dynamického virtuálneho pozadia po funkcie ako FollowCam a Eye Contact pre ničím nerušené videohovory.

Nezaberie veľa miesta

Ľahká kovová konštrukcia notebooku MateBook D 16 bola vyrobená z hliníkovej zliatiny, vďaka čomu je laptop ľahký na prenášanie zo školy domov či na prednášky. Aj keď je vaše dieťa počas školského roka na strednej či vysokej škole od vás vzdialené dlhé kilometre, možete sa spoľahnúť, že im notebook nezaberie v taške veľa miesta a nepridá batožine zbytočnú váhu. Notebook totiž váži iba 1,7 kg s hrúboku len 18,4 mm, vďaka čomu je v porovnaní s ostatnými 16-palcovými notebookmi omnoho ľahší. Vďaka tomu nebude problém nosiť ho pokojne celý deň v batohu, kde ostane miesto aj na ďalšie potrebné veci. Klávesnica notebooku sa môže pochváliť plnohodnotnou numerickou klávesnicou, vďaka ktorej nebude písanie čísel žiadne utrpenie. Huawei MateBook D 16 je prvý model tejto série, ktorý takúto klávesnicu má.

Spoľahlivý asistent aj na cestách

Okrem číselnej klávesnice má MateBook D16 ešte jednu novinku, ktorou je vôbec prvá metalická anténa Huawei. Tá zlepšuje účinnosť konverzie signálu až o 56 %, vďaka čomu poskytne lepšiu stabilitu a rýchlosť siete, aj keď sa práve nachádza v priestore, kde je slabý signál.

Spolupráca viacerých zariadení

Navyše, ak vlastníte aj iné Huawei zariadenia, s modelom D 16 si môže celá rodina užívať hladšie prepojenie medzi zariadeniami vďaka správe súborov na viacerých zariadeniach a AI vyhľadávaniu, vďaka čomu môžete ľahko prenášať súbory medzi počítačom, smartfónom a tabletom Huawei.

Externý monitor ako hodnotný bonus navyše

Nový Huawei MateBook D16 je v predaji za 999 eur. V rámci aktuálnej akcie v sieti NAY získate k notebooku aj externý monitor Huawei AD80 s uhlopriečkou 23,8 palca ako bonus.