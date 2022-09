Zakončte leto s pohybom! Športuj Slovensko prichádza do Bratislavy

Zakončte leto s pohybom! Dobre sa zabavte s celou rodinou a stretnite úspešných športovcov. Megaihrisko Športuj Slovensko prichádza v sobotu 3. septembra do centra Bratislavy.

Po troch úspešných zastávkach v Prešove, na Štrbskom Plese a Donovaloch smeruje Športuj Slovensko do Bratislavy.

Obľúbené športy i športovci

Už v sobotu 3. septembra sa námestie pri nákupnom centre Eurovea zmení na megaihrisko s viac ako desiatimi športmi, ktoré budú súčasťou Olympijskej dediny športu. Veľkým lákadlom bude nielen lezecká stena či boxerský ring, ale aj kanoistický trenažér, basketbal, stolný tenis, teqbal, atletické disciplíny, gymnastika, bedminton, golf, MMA, cheerlidering, tanečné disciplíny či skákacie hrady. V areáli nájdete aj BILLA stánok, v ktorom budete môcť vyhrať zaujímavé ceny.

Viac informácií: www.sportujslovensko.sk

Športuj Slovensko prináša Slovenský olympijský a športový výbor spolu s generálnym partnerom podujatia BILLA Slovensko. Vďaka iniciatíve BILLA Slovensko a Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru je ZADARMO nielen vstup na podujatie, ale aj registrácia do súťažných disciplín.

Malí športovci môžu v rôznych vekových kategóriách súťažiť v Behu Olympijského dňa a v jazde na bicykli. Pre súťažiacich majú organizátori pripravené štartové balíčky s tričkom a batohom Športuj Slovensko. V cieli ich budú povzbudzovať naši športovci, ktorí im po zvládnutí trasy zavesia na krk medailu. Do Bratislavy sa už tešia Anastasia Kuzminová, Robert Vittek, Danka Barteková, Samuel Baláž a mnohí ďalší.

„Všetci malí odvážlivci, ktorí sa postavia na štart pretekov, budú navyše zaradení do žrebovania o bicykel od Najšport,” hovorí Dominika Šmihulová zo Slovenského olympijského a športového výboru.

Športuj Slovensko sa teší veľkej obľube

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) rozhýbal v predošlých mesiacoch ľudí v regiónoch. Projekt Športuj Slovensko sa teší obľube, letnú sériu navštívilo v uplynulých mesiacoch na troch miestach krajiny dovedna 10-tisíc milovníkov športu. Vyvrcholenie príde v sobotu 3. septembra pri nákupnom centre Eurovea v Bratislave.

Športuj Slovensko má za sebou už tri zastávky. V Prešove, vo Vysokých Tatrách a na Donovaloch nechýbala počas Olympijských dní a zastávok projektu zábava, športový duch i zdravá súťaživosť. Behy Olympijského dňa i Bicykel Olympijského dňa lákali najmä mladých nadšencov športu. Program počas dňa si však na jednotlivých zastávkach našli deti, mládež i celé rodiny.

Myšlienky olympizmu šírili počas jednotlivých zastávok mnohí poprední slovenskí športovci. Nechýbali olympijskí medailisti Anastasia Kuzminová, Jakub Grigar, Rory Sabbatini, Danka Barteková, bývalý skvelý futbalista Róbert Vittek, kapitán hokejovej reprezentácie Marek Hrivík, vyznávači zimných športov Adam a Andreas Žampovci, Klaudia Medlová a mnohí ďalší.

„Bolo nádherné sledovať, ako deti baví pohyb a ako sa z neho tešia. Pre každého je šport prínosný. V jednotlivých Behoch Olympijského dňa bojovali ako o život. Vydali zo seba všetko, aj keď niektorí pocítili, že šport bolí. Dôležité však je, že vydržali a prekonali sa,“ povedala jedna z ambasádoriek projektu Anastasia Kuzminová.

Otestujte svoje deti

Megaihrisko Športuj Slovensko vzniklo vďaka spolupráci s jednotlivými športovými zväzmi, ktoré budú počas celého dňa k dispozícii nielen deťom, ale aj rodičom. Ak chcete svoje dieťa prihlásiť na nejaký šport, ale nemáte dostatok potrebných informácií, Športuj Slovensko je tu pre vás!

„Hlavným cieľom Športuj Slovensko je rozvíjať pozitívny vzťah detí k športu a inšpirovať celé rodiny k tomu, aby sa pohyb stal súčasťou ich života. Okrem toho sme tento rok k štyrom podujatiam pridali ešte jeden dôvod – rozhýbať deti po pandémii,” doplnila Dominika Šmihulová za organizátora.

„Ozajstnú radosť z pohybu budujú u detí zábavné športové zážitky. Chceme dať malým aj veľkým príležitosť spoločne stráviť čas a zašportovať si. BILLA dlhodobo motivuje k zdravému životnému štýlu a zároveň sme spoločnosť so silným športovým duchom. Úspechy, trpezlivosť a odhodlanie našich olympionikov sú veľkou inšpiráciou pre deti a mládež, preto stretnutia so slovenskými vrcholovými športovcami neodmysliteľne patria k podujatiam Športuj Slovensko,“ vysvetľuje Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA.

Športuj Slovensko sa uskutoční už 3. septembra 2022 na námestí pri obchodnom centre Eurovea v Bratislave. Megaihrisko otvorí svoje brány ráno o 9.00 h, prevzatie štartových balíčkov bude možné už od 8.00 h. Športový deň v Bratislave vyvrcholí večerným Nočným behom ulicami mesta. Viac informácií nájdete na www.sportujslovensko.sk.

ČASOVÝ HARMONOGRAM „ŠPORTUJ, SLOVENSKO“ V BRATISLAVE

Dejisko: námestie pri Eurovea, Bratislava

8.00 Registrácia športovcov do súťažných disciplín

9.00 Otvorenie megaihriska Športuj Slovensko

9.30 Slávnostné otvorenie podujatia

10.00 Beh Olympijského dňa

11.45 Bicykel Olympijského dňa

13.00 Vystúpenie The WAVE by RDS Art Group a BILLA rodinné súťaže

13.30 Autogramiáda olympionikov

14.00 Športové umelecké vystúpenia (cheerleading, tanečný šport)

15.00 Žrebovanie o hlavnú cenu bicykel