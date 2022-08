Rozhýbte sa na Športuj Slovensko: Päť dôvodov, prečo sa oplatí prísť

V sobotu 3. septembra po zastávkach v Prešove, na Štrbskom plese a Donovaloch vyvrcholí v Bratislave dnes už veľmi obľúbené podujatie Športuj Slovensko. Na megaihrisku Športuj Slovensko je pre celú rodinu pripravený bohatý program.

Návštevníci budú mať v okolí nákupného centra Eurovea možnosť vyskúšať si rôzne športy, deti si zasúťažia o skvelé ceny. Príjemným spestrením dňa budú stretnutia s našimi olympionikmi, prídu aj ďalšie športové hviezdy. A to všetko zadarmo. Tu je päť dôvodov, prečo sa oplatí prísť.

www.sportujslovensko.sk

1. Stretnete športové hviezdy

Na podujatiach Športuj Slovensko nechýbajú naši súčasní aj bývalí olympionici i ďalší skvelí športovci. Hokejista Marek Hrivík, biatlonová legenda Anastasia Kuzminová, boxer Tomi Kid Kovács, golfista Rory Sabbatini, to je len časť z plejády našich športových es. Mnohí z nich sa tešia aj do Bratislavy.

2. Zábava pre celú rodinu

Na svoje si prídu malí aj veľkí. Rozhýbete si svoje telo a naplno si užijete Olympijský deň. Okrem športovania vás čakajú aj vystúpenia, autogramiáda športovcov či tvorivé dielne.

3. Bude to aj adrenalín

Na megaihrisku Športuj Slovensko vás čaká viac ako 10 športov, napríklad florbal, basketbal, volejbal, teqbal, golf, lezecká stena či jednotlivé atletické disciplíny. Vyskúšať si budete môcť každý z nich. Možno objavíte práve ten „svoj“, ktorý vás zaujme natoľko, že sa mu spoločne začnete naplno venovať s celou rodinou.

4. Súťaže pre deti v behu aj na bicykli

Deti do 15 rokov si môžu na megaihrisku Športuj Slovensko zasúťažiť v Behu Olympijského dňa či v jazde na bicykli. Registrácia je ZDARMA už teraz na webe www.sportujslovensko.sk. Na víťazov čakajú hodnotné ceny a každý malý športovec dostane od nás medailu a tričko Športuj Slovensko. Hlavnou cenou je bicykel.

5. V BILLA zóne načerpáte nové sily aj vedomosti

Generálny partner projektu spoločnosť BILLA si vo svojej zóne pre deti pripravila množstvo športových, kreatívnych, ale aj edukačných úloh. Na malých návštevníkov budú čakať aj odmeny. Po športovom výkone je pripravená aj oddychová zóna s tulivakmi a lehátkami. A to nie je všetko. Na záver dňa v stánku Billa prebehne aj tombola o hodnotné ceny.

Športuj Slovensko prináša Slovenský olympijský a športový výbor spolu s generálnym partnerom podujatia BILLA Slovensko. Vďaka iniciatíve BILLA Slovensko a Nadácii Slovenského olympijského a športového výboru je ZADARMO nielen vstup na podujatie, ale aj registrácia do súťažných disciplín. Už dnes sa mladí športovci môžu registrovať do Behu Olympijského dňa i do súťaže Bicykel Olympijského dňa na webe www.sportujslovensko.sk