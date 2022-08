5 tipov ako zlepšiť vzťahy so susedmi a oživiť mestský dvor

Dvory sú dôležitou súčasťou najmä starších štvrtí v mestách. Stávajú sa však čoraz vyhľadávanejšími.

Možno aj preto, že je to skvelý priestor na utužovanie susedských vzťahov. Poradíme vám, ako zveľadiť dvor, aby ste tam mohli spoločne tráviť čas čo najpríjemnejšie.

1. Detská olympiáda

Skvelým spôsobom na utuženie vzťahov medzi susedmi sú aktivity pre najmenších. Zorganizujte si na dvore detskú olympiádu, kde budú deti napríklad skákať vo vreciach, hádzať krúžkami alebo loviť z vody jablká zubami. Prípadne im pomôžte nacvičiť amatérske predstavenie, vyrobte okázalé kostýmy a nechajte ich predviesť svoje dielo lokálnym divadelným nadšencom. Fantázii sa medze nekladú. Deti sa zabavia, spoznajú navzájom a možno si vytvoria priateľstvá na celý život. A vy možno tiež.

2. Vytvorte komunitnú herňu

Ak sa ako rodičia snažíte, aby vaše ratolesti trávili čo najmenej času pred obrazovkou, treba im zabezpečiť zábavu vonku. Nakúpte lopty, gumy na skákanie či gule na petang, ktoré budete so susedmi zdieľať. Môžete si aj vyhradiť jeden deň v týždni, keď sa budete spoločne stretávať pri priateľských zápasoch. Nemusíte pri herni však myslieť len na deti – aj dospelí sa potrebujú zabaviť. Skúste vytvoriť zbierku spoločenských hier, ktoré by ste mohli v lete hrávať vonku pri stoloch či napríklad na deke na tráve. Dbajte na to, aby bol výber pestrý. Na svoje by si mali prísť milovníci strategických hier, ale aj kartári.

Viac rád a tipov nájdete v Manuáli dvorov, ktorý toto leto spoločnosť YIT Slovakia voľne sprístupnila na svojej stránke. Na viac ako 40 stranách prináša inšpirácie a ponúka návod pre všetkých, ktorí majú záujem začať s obnovou či úpravou svojho dvora.

3. Zazelenajte váš dvor

Milým ozvláštnením dvora môžu byť kvetinové záhony. Vezmite lopatky, motyky a semienka či sadenice a pustite sa so susedmi do práce! Staraním sa o kvety sa spoločne skvelo zrelaxujete po práci a výsledok bude pastvou pre oči. Praktickým nápadom tiež môže byť komunitná záhradka so zeleninou a ovocím.

4. Investujte do vybavenia

Mať kúsok zelene, kam môžete zájsť, uprostred mesta hneď pod oknami, je na nezaplatenie. Ak sa však vaše deti nemajú s čím hrať, vy si však nemáte kam sadnúť a nemáte priestor, kde by ste sa mohli spolu so susedmi zabaviť, oplatí sa doň trochu investovať. Deti by potešilo pieskovisko, starších obyvateľov lavičky a tých mladších zas stoly, za ktorými by si mohli posedieť pri drinku či koláči a porozprávať sa. Dobrým nápadom môže byť napríklad aj gril, ktorý by zaručil skvelý program na dlhé letné večery. Vôňa pečeného mäska či zeleniny zaručene priláka aj toho najodťažitejšieho suseda.

5. Zorganizujte si susedskú burzu

Každému z nás sa doma určite povaľujú veci, ktoré sme použili iba raz a teraz len zbytočne zaberajú priestor. Sú však ľudia, ktorí by vaše zaprášené tenisové rakety, starožitné šálky či štós detských knižiek po vyrastených deťoch vďačne využili. Spojte teda príjemné s užitočným a zorganizujte si susedskú burzu alebo swap, kde si buď za malý poplatok alebo zadarmo povymieňate so susedmi rokmi zozbierané poklady. Možno sa dozviete, že niekto má zbierku vinylov, iný zas vo voľnom čase pletie príliš veľa svetrov a ďalšia zavesila profesionálne potápanie na klinec a zbavuje sa vybavenia. Pozdieľajte spolu s vecami svoje životné príbehy. Nie je to nič komplikované, stačí jeden milý oznam na vchodových dverách alebo správa v spoločnej chatovacej skupine.

