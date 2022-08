Pórobetónové tvárnice Ytong si získali srdcia tuzemských zákazníkov

Sú univerzálne, presné a dajú sa s nimi stavať aj obvodové steny bez dodatočnej izolácie. Pórobetónové tvárnice Ytong Lambda YQ sa používajú v rezidenčných projektoch celej Európy a sú pravidelne vyberané na konštrukciu vonkajších stien v priemyselných budovách a budovách terciárnej sféry.

Pórobetónová tvárnica boduje aj na veľmi tradičných trhoch, kde predtým zákazníci preferovali tehly. Výborné úžitkové vlastnosti pórobetónových tvárnic Ytong sa presadili aj na veľmi náročnom a konkurenčnom českom a slovenskom trhu.

Pórobetónové tvárnice sú homogénne vo všetkých smeroch

Aj keď sa to nezdá, táto unikátna vlastnosť im dáva jednu z kľúčových predností pórobetónu Ytong: vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. V čase, keď sa z roka na rok sprísňujú požiadavky v oblasti energetickej náročnosti budov, je to zásadná výhoda a jedna zo zaručených ciest k nízkym nákladom za energie. Bez ohľadu na preferencie či možnosti stavebníka v oblasti jednotlivých energonositeľov sú domy z tvárnic Ytong energeticky úsporné, ohľaduplné k životnému prostrediu a poskytujú maximálnu tepelnú pohodu.

Akustiku vylepšia vápennopieskové tvárnice Silka

Pórobetónové tvárnice sú ľahké, a hoci vedia zvládnuť súčasné akustické normy, pri vysokých nárokoch na akustickú izoláciu má spoločnosť Xella v ponuke vápennopieskové tvárnice Silka. Tie majú vysokú objemovú hmotnosť a sú tiež ťažšie ako pórobetónové tvárnice, ale v oblasti stavebnej akustiky patria medzi absolútnu špičku. Pokiaľ investor preferuje ticho, sú tvárnice Silka jasnou jednotkou.

Pórobetónové tvárnice Ytong sú ľahké, a to oceňujú stavebné firmy aj ľudia stavajúci svojpomocne

Ľahkosť tvárnic Ytong, je na stavbe zaručenou cestou k úspechu. Jednoduchá manipulácia a opracovanie, ľahké rezanie, jednoduchá tvorba drážok, otvorov a nik v murive - tieto slová hovoria ľudia, ktorí s tvárnicami Ytong stavali svoj dom svojpomocne, ale aj profesionáli, ktorí stavajú a opravujú domy už dlhú radu rokov. Veľkou výhodou je okrem nízkej hmotnosti aj veľkosť tvárnic Ytong a ich presnosť. Stavba tak rýchlejšie „odsýpa“ a presné steny ocení každý, kto bude na steny z Ytongu nanášať vnútorné a vonkajšie omietky.

Pórobetónové tvárnice Ytong budete mať radi aj pri kotvení predmetov

Do pórobetónu nemusíte vŕtať príklepom, je to pevný a homogénny materiál a so správnymi hmoždinkami do neho ľahko upevníte bez pomocou chemických kotiev aj ťažké predmety.