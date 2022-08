Adela Vinczeová, Robo Roth a Fero Joke SPOLU!

Túto trojicu spája humor, nadhľad, ale aj pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Spoločne podporia už 21. ročník verejnej zbierky Biela pastelka.

23. septembra 2022 sa v uliciach slovenských miest môžete stretnúť s množstvom dobrovoľníkov, ktorí budú hovoriť o každodennosti so zrakovým postihnutím a darcom venujú Bielu pastelku ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi nevidiacimi a slabozrakými.

Ako pomáha Biela pastelka?

Verejná zbierka Biela pastelka slúži na podporu a pomoc ľudí so zrakovým postihnutím. „Vďaka zbierke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou, čo pre nich znamená, že môžu ísť samostatne do obchodu, do práce či pre deti do školy. Pomáhame im tiež zvládnuť technicky náročné pomôcky, aby dokázali pracovať s počítačom, dotykovým mobilným telefónom s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom, používať špeciálne lupy, postarať sa o domácnosť, čiže si oprať, navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc pri získavaní príspevkov, pomoc pri odstraňovaní bariér, podpora v legislatívnej oblasti a veľa ďalšieho. Našou snahou je klient žijúci plnohodnotný život,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Pre človeka so zrakovým postihnutím je dôležité mať možnosť zdieľať svoje pocity, nájsť pochopenie, radu od kohosi, kto prechádza niečím podobným ako on, a presne rozumie, s čím zápasí. Aj preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka možnosť členstva v základných organizáciách. Aktuálne je v 52 základných organizáciách združených vyše 2 800 ľudí. „Základné organizácie ponúkajú množstvo zaujímavých aktivít, ktoré sú pripravené s ohľadom na potreby ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je to o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, priateľstve a vzájomnom pochopení. Naši členovia žijú veľmi aktívnym a pestrým životom,“ dopĺňa Fričovská.

Viete, že...?

Biela pastelka bola zástupcami tretieho sektora zaradená medzi desať najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku?

Dobrovoľníkov Bielej pastelky spoznáte

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbiera do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:

• názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2022

• logo zbierky a číslo pokladničky

• informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2021-038830 a QR kód

• zbierkový tím sa tiež vie prezentovať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS

Pozor na podvodníkov!

„Žiaľ, v minulosti sa nám stalo, že dobré meno zbierky Biela pastelka bolo zneužité a bola vytvorená tzv. „fejková“ zbierka. Nemala s nami nič spoločné, išlo o účelové klamanie našich darcov. Urobili sme protiopatrenia, aby sa situácia neopakovala. Ak má niekto pochybnosti, môže si náš tím preveriť,“ upozorňuje Eliška Fričovská.

Nevidiacich a slabozrakých môžete podporiť:

• UŽ TERAZ zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach

• 23. 9. 2022 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku

• príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006

• príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách

• alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.