5 dôvodov, pre ktoré sú Apple produkty na výslní

​​​​​​​Apple patrí podľa časopisu Forbes na prvé miesto rebríčka najhodnotnejších firiem. Na technologickom piedestáli sa drží niekoľko desiatok rokov a zákazníci firmu nasledujú až s náboženskou oddanosťou.

Spokojnosť a lojalita zákazníkov spoločnosti Apple od jej začiatkov neustále rastie. V roku 2022 získala 72-bodové skóre NPS (Net Promoter Score – miera lojality klientov), čo je výrazne viac ako priemerné skóre NPS v odvetví spotrebnej elektroniky.

K tomuto úspechu môže prispievať tiež prísna marketingová politika Applu. Žiaden ich výrobok nesmie vo filmoch používať záporná postava. Ak v televízore pozeráte drámu a možný záporák volá cez iPhone, tak si buďte istý, že on za nič nemôže. Prezentácia produktov Apple v rukách hrdinov pozitívne vnímanie značky len posilňuje. To však nie je jediný dôvod ich úspechu.

1. Apple: Synonymum pre jednoduché použitie

Možno si ešte pamätáte na svoj prvý mobil. Rozbalili ste ho a nič. Nebol nabitý. Museli ste ho dať do nabíjačky a čakať. Apple bol však iný, snažil sa od začiatku zákazníkom dodať plne funkčný iPhone pripravený do služby.

Apple sa ako prvý rozhodol zbaviť tlačidiel a nahradil ich tým najprirodzenejším, čo máme - 10 prstami. Dotykom sa ovládajú nielen najnovšie modely ako iPhone 13, ale aj iPhone prvej generácie.

Na jednoduchosti a pozitívnej skúsenosti s výrobkami skrátka Apple stavia svoj imidž. Špecializovaný Human Interface tím sa od začiatku snažil, aby sa čo najviac gest dalo ovládať jedným jediným prstom. Napríklad každý jeden iPhone ste si kedysi odomkli rovnako – legendárnym a jednoduchým pohybom – potiahnutím doprava. Dnes (od vydania iPhonu 10) sa presadili novšie spôsoby, stále si však funkciu Slide to Unlock môžete vrátiť späť do svojho iPhonu.

2. Zákaznícke služby ako od babičky

Obava, či bude vysnený produkt fungovať tak, ako má, nás sprevádza od nepamäti. Navyše, mnohí z nás nemajú dobré skúsenosti so zákazníckymi službami. V pamäti nemusíte loviť dlho. Príbeh o neuznanej reklamácii zimných či jesenných topánok, pretože prišli do kontaktu so snehom a dažďom, vám iste znie povedome.

Spoločnosť Apple je však výnimkou. Firma ponúka bezplatnú opravu výrobkov alebo ich výmenu za iný produkt, ak sa počas záručnej doby pokazia.

TIP

Apple má nulovú toleranciu fajčenia. Ak máte MacBook, nefajčite pri ňom. Prišli by ste totiž o záruku. Apple počítače so zbytkami dechtových sadzí z cigariet neopravuje.

Spoločnosť Apple tiež dlhodobo podporuje majiteľov starších modelov iPhonov. Napríklad taká šestka sa začala predávať v roku 2015 a aktualizáciu softvéru dostávala do roku 2021. Čo je vo svete mobilov neštandardne dlhá doba.

3. Apple a pokrokový dizajn

Už len ich logo je k zahryznutiu. Spoločnosť Apple sa preslávila nielen ako výrobca prémiového hardvéru, ale neváhala investovať aj do dizajnu svojich výrobkov. V čase, keď trh s mobilnými telefónmi ovládali lacné plastové tehly, prišiel na scénu iPhone s jednoduchým a čistým dizajnom – hliník a sklo.

Za svojimi rozhodnutiami si pevne stojí. Ono sa časom väčšinou ukáže, že Apple mal opäť pravdu. Stačí si spomenúť na uvedenie iPhonu 7. Uňho po prvýkrát inžinieri odstránili konektor na slúchadlá a ohlasy neboli spočiatku vôbec pozitívne. Dnes tento konektor nemá väčšina mobilov. Hudbu si skrátka vypočujete pomocou bezdrôtových slúchadiel. Apple ich má v ponuke tiež, jabĺčkové AirPods patria k najobľúbenejším na trhu.

4. Apple nespí na vavrínoch

Ciele Applu sú jednoduché: chcú navrhovať a vyrábať stále lepšie produkty. Pokiaľ nedokážu vývoj posunúť ďalej, s výrobou skončia. Napríklad taký iPod fungoval na trhu 21 rokov. Apple v ňom však nevidel budúcnosť, a tak existenciu tejto malej krabičky s kopou hudby ukončil.

Apple začínal s počítačmi, preslávil sa telefónmi a pokračuje ďalej s hudbou, hodinkami či televízormi. Svojich zákazníkov zásobuje každý rok nielen produktovými novinkami, ale aj vylepšeniami. Napríklad operačný systém pre MacBooky sa upgraduje každý rok.

5. Apple nestráca na hodnote

Apple nie je lacná záležitosť, ale stále na ňom môžete čo-to zarobiť. Pokiaľ vaše srdce prahne po najnovšom iPhone, je tu dosť záujemcov, ktorí si budú ochotní kúpiť starší, použitý model za slušné peniaze. To isté platí aj pre MacBooky.

Staršie produkty Apple majú stále svoju hodnotu. Správa o tom, že Apple definitívne ukončí výrobu iPodu, spôsobila, že jeho cena prudko stúpla. Použiteľný iPod a iPhone prvej generácie môžete predať za stovky eur.