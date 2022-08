Lexus RZ – model inšpirovaný šprintérskou silou geparda.

Azda najvýraznejšou charakteristikou nového, čisto batériového elektrického vozidla (BEV) Lexus RZ je jeho vzhľad.

Vyjadruje prirodzenú dynamiku inšpirovanú gepardom a „plynulý E-pohyb“, charakteristický plynulou akceleráciou, zabezpečuje elektrifikácia. Model RZ je viac než len odvážne moderné vozidlo. Naznačuje aj smerovanie, ktorým sa chce Lexus ďalej uberať.

Progresívny dizajn

Nie všetci záujemcovia o kúpu SUV chcú aj výrazne odlišné vozidlo a niektorým chvíľu trvá, kým si zvyknú na nové dizajnové smery. Avšak tam, kde sa dizajnéri odvážia prekročiť hranice, často nasleduje aj vkus verejnosti. A tým, že model RZ využíva dizajn „Next Chapter“ značky Lexus, demonštruje presne tú budúcnosť automobilov, na ktorú sa značka zameriava. Budúcnosť, v ktorej technológia elektrifikácie zvyšuje výkon vozidla, ponúka potešenie z jazdy a vylepšuje kultivovanosť a komfort „Lexusovosti“.

Základ filozofie modelu RZ

Jeho vonkajší dizajn naznačuje veľkorysý objem kabíny SUV a zároveň temperamentné zrýchlenie elektromobilu. Priestrannosť SUV naznačuje dlhý rázvor s kolesami posunutými do rohov a veľká svetlá výška, ktorá je zrejmá zo zadného vrcholu siluety kabíny. Čisto elektrický pohon podporuje relatívne nízka línia kapoty a predná časť masky, ktorá je nápadne bez mriežky chladiča, pretože tu nie je žiadny spaľovací motor, ktorý by bolo potrebné chladiť.

Okamžite rozpoznateľný prvok

Aj keď zmizla vretenová mriežka chladiča charakteristická pre značku Lexus, model RZ je napriek tomu okamžite rozpoznateľný ako Lexus, pretože tento charakteristický prvok bol zosilnený do tvaru vretenovej karosérie. Tá vytvára jednoliatu masu vyjadrujúcu jednoliaty povrch, ktorý siaha od prednej časti vozidla smerom ku karosérii. Vretenovitá masa je zvýraznená lakom karosérie na mieste, kde by za normálnych okolností bola čierna plocha mriežky chladiča, začiernením karosérie po oboch stranách a väčším zvýraznením tvaru blatníkov.

Šprintérska sila geparda

Dôležitá je skutočnosť, že elektrifikácia prináša citlivé a energické jazdné vlastnosti. Základnou inšpiráciou pre vývoj modelu RZ zo strany hlavného konštruktéra Takašiho Watanabeho bol gepard, a toto uvažovanie sa prenieslo aj do dizajnu exteriéru. Karoséria modelu RZ evokuje dynamiku rýchlej mačky pri šprinte: nos sklonený dolu, vysoko zdvihnutý chvost, zadné nohy zabárajúce sa do zeme, aby získali priľnavosť a pohon k pohybu. To sa prejavuje v postoji modelu RZ „od nosa ku chvostu“, šľachovitých bokoch a zadných pneumatikách, ktoré pôsobia dojmom, akoby sa pri pohybe zabárali do zeme. Objem karosérie sa javí, akoby tlačil zadné pneumatiky dozadu a oblúky zadných kolies sú rovnako ako tie predné výrazne mohutné.

„Keďže gepard je možno až príliš priamym motívom pre automobil, veľa sme o tomto koncepte diskutovali a rozhodli sme sa vyjadriť imidž jazdného výkonu DIRECT4 inšpirovaný gepardom,“ vysvetlil hlavný projektant Daiči Kimura.

Tento výkon a spôsob, akým sa tento výkon „Lexusovito“ plynulo dodáva, bol v prípade modelu RZ inšpiráciou aj pre dizajnovú koncepciu plynulého E-pohybu „Seamless E-Motion“. Riadenie prúdenia vzduchu a aerodynamická účinnosť sú jasne viditeľné v hmote karosérie RZ, ktorá má dynamický tvar vizuálne stelesňujúci prúdenie vzduchu. Schopnosť čisto prerezať vzduch potvrdzujú aj predné uzávery mriežky chladiča, stredová línia kabíny a skosené plochy, elegantné vyjadrenie osi dverí, ktorá prechádza vodorovne po bokoch vozidla, a zadný strešný spojler.

Tento spojler sa skladá z dvoch samostatných prvkov, ktoré sa nachádzajú na vonkajších okrajoch šírky karosérie hneď za zadnými stĺpikmi. Niektorí pozorovatelia ho prirovnávajú k rohom. Rovnako ako v prípade mnohých iných dizajnových detailov exteriéru, aj tu ide o dokonalý príklad funkcie dopĺňajúcej formu – a táto forma je elegantne individuálna. Model RZ sa odvážil byť iný z praktických aj estetických dôvodov.