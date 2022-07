Na Slávnostiach v Jaslovských Bohuniciach zahrajú Zuzana Smatanová, Polemic aj Horkýže Slíže!

Fanúšikovia festivalov pozor! 5. a 6. augusta vypuknú Slávnosti v Jaslovských Bohuniciach, ktoré sú náhradou za festival Červeník. V amfiteátri vystúpi česká legenda Dalibor Janda, speváčka a autorka Zuzana Smatanová a zahrajú kapely Horkýže Slíže, Polemic, Desmod, Ploštín Punk, Kollárovci, Piknik - Michal Tučný, Konflikt, Fuera Fondo, Sematam a ďalší. Priaznivci rôznych hudobných žánrov sa môžu tešiť na neopakovateľnú atmosféru a fantastickú zábavu!

Jeden z najstarších hudobných festivalov na Slovensku otvorí svoje brány aj tento rok. Fantastická zábava a zmes všetkých hudobných žánrov. To sú slávnosti spevu, hudby a tanca v Jaslovských Bohuniciach, ktoré sú náhradou za kultový festival Červeník. Príďte si 5. a 6. augusta do amfiteátra vychutnať čaro a krásu tohto nezabudnuteľného miesta. Jedna z našich najúspešnejších slovenských speváčok a autoriek Zuzana Smatanová prichádza po období pandémie, kedy sa venovala prevažne ilustrovaniu, s novou piesňou nazvanou Jablone.

„Toto leto mám zase pocit, že sa všetko vrátilo do starých koľají. Koncertujem, stretávam fanúšikov a spolu zažívame tradičnú radosť z toho, že sa vzájomne máme a vidíme. Verím, že to tak už zostane. Teším sa, že do koncertného playlistu som už zaradila aj moju novú pesničku Jablone a v Jaslovských Bohuniciach ju budeme hrať tiež,“ teší sa na akciu Zuzana Smatanová.

Fantastickú atmosféru vytvorí v Jaslovských Bohuniciach obľúbená skupina Polemic, ktorá fanúšikom sľubuje našľapaný program s overenými pesničkami, ktorý je tanečný od prvej minúty až po finále. V Jaslovských Bohuniciach vystúpi aj spevák Braňo Bajza, ktorý sa zotavuje zo zranenia ruky.

„Tým, že som v podstate ešte nezačal rehabilitácie, tak sa neodvažujem absolvovať celý náš program. Čakajú ma ešte finálne kontroly, ktoré rozhodnú čo bude ďalej. V ľavej ruke však mikrofón udržím a hlasivky mám stále tie isté. Teším sa na ľudí, publikum mi veľmi chýba,“ optimisticky konštatuje spevák Polemicu Braňo Bajza.

V Jaslovských Bohuniciach sa fanúšikovia môžu tešiť na českú hudobnú popovú legendu Dalibora Jandu a skupinu Prototyp, ktorý odpália megahity Kde jsi, 1000 krát krásnejší, Hurikán či Oheň voda vítr. Okrem neho zahrajú kapely Horkýže Slíže, Polemic, Desmod, Ploštín Punk, Kollárovci, Piknik - Michal Tučný, Konflikt, Fuera Fondo, Sematam a ďalší.

VSTUPENKY NA SLÁVNOSTI JASLOVSKÉ BOHUNICE

Organizátor upozorňuje návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Vstup do areálu je povolený len s platnou vstupenkou. Potvrdenie objednávky ani vstupenky v elektronickej, nevytlačenej forme nebudú akceptované. Obmedzením pre návštevníkov budú bezpečnostné opatrenia - prehľadávanie batožiny za účelom zníženia prenesenia zakázaných vecí, medzi ktoré patria nože a iné ostré predmety, sklo, plechovky, vlastné nápoje a jedlo, dáždniky, pyrotechnika, omamné a psychotropné látky.

Nenechajte si ujsť výbornú atmosféru, skvelú zábavu a zmes všetkých hudobných žánrov 5. až 6. augusta 2022 na Slávnostiach v Jaslovských Bohuniciach. Vstupenky na festival si môžete kúpiť v sieti Prepredaj.sk a na Obecnom úrade Jaslovské Bohunice a v kaviarni Lokáll v Piešťanoch.