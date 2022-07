Krvavá bitka v Ostrave! Garba porazil premožiteľa Attilu Végha a vyzval ďalšieho šampióna

V sobotu večer sa uskutočnil tretí turnaj RFA. Spomedzi 11 zápasov pútal najväčšiu pozornosť ten hlavný, v ktorom český zápasník Vojtěch Garba šokoval celú halu a porazil na body Gorana Reljiča, ktorý ešte v roku 2015 zdolal v KSW v boji o uvoľnený titul v poloťažkej váhovej kategórii Attilu Végha.

Jeden z hlavných ťahákov turnaja bol bez pochýb zápas Vojtěcha Garbu s Gorano Reljicom. Práve bývalý šampión KSW a premožiteľ Attilu Végha, Goran Reljic bol jasným favoritom tohto zápasu. Mladý vojak z povolania však predviedol výborný výkon a hneď v prvom kole na zemi zo spodnej pozície dokázal nepríjemnými lakťami „otvoriť“ Gorana. Ako sám po zápase spomenul bol to preňho zlomový moment zápasu. V ďalšom priebehu zápasu ho Goran nedokázal výrazne ohroziť, domáci Garba bol presnejší a rýchlejší a dokázal po troch kolách šokovať MMA svet a vyhrať jednohlasne nad body. Po zápase povedal, že chce a potrebuje práve takéto výzvy, čo potvrdil tým, že po zápase vyzval bývalého šampióna Oktagonu Viktora Peštu.

Zranenie v druhom hlavnom zápase. Sklamanie Brichtu a prijatá výzva od 85. ľahkej váhy.

Druhý hlavný zápas medzi Brichtom a Rajnoch skončil predčasne kvoli zraneniu a tak si po prvom kole pripísal výhru Leo Brichta. Zápas mal výborné tempo. Leo Brichta ukazoval počas prvého kola svoju dynamiku a presnosť a Rajnoch zase svoju tvrdosť a najviac ohrozoval Lea v klinchy neprijemnými lakťami. Na konci prvého kole dal Brichta low-kick, po ktorom vyzeralo, že Rajnoch zle dostúpil a nakoniec do druhého kola ani nenastúpil. Brichta bol po zápase sklamaný a povedal, že ho mrzí akým spôsobom zápas skončil. „Neberiem to ani ako výhru,“ povedal po zápase Brichta a dodal, že je otvorený odvete. Do klietky ho po zápase prišla vyzvať 85. ľahkej váhy Lutterbach, ktorý sa tešil dokázal na turnaji dať TKO domácemu Stráníkovi. Brichta výzvu prijal a tak sa fanúšikovia môžu tešiť na ďalší skvelý zápas.

Burácajúca atmosféra počas zápasov domácich

Na turnaji sa ukázali aj dve ďalšie ostravské legendy Martin Prázdný a Lukáš Tvrdý. Práve počas ich zápasov bolo najviac počuť skandovanie fanúšikov. Skvelá atmosféra hnala domácich zápasníkov dopredu a obaja dokázali svoje zápasy vyhrať. Najprv Martin Prázdný pod pravidlami Real Boxing porazil na body Alexandre Gogoladzeho a neskôr v postojárskom súboji dokázal prekvapiť Lukáš Tvrdý a na body prekonať slovenského boxera Róberta Rácza.

Monster nastúpi v premiére proti Wittnerovi

Na turnaji v Ostrave bol rovnako oznámený súper pre Petra „Monstra“ Knížeho. Bude ním rodák z Prešova Jozef Wittner, ktorý si na Grand Openingu poradil s Martinom Kaluzcom. „Bude to také semifinále o titul. Víťaz tohto zápasu pôjde určite ďalší zápas o titul.“ Prezradil na pozápasovej tlačovke promotér Boris Marhanský. Práve na turnaji v Ostrave absolvovali svoj prvý staredown.

VÝSLEDKY RFA 3:

poloťažká váha váha, MMA: Vojtěch Garba - Goran Reljič - na body

do 75 kg, real fight: Leo Brichta - Vítězslav Rajnoch - TKO (1. kolo, 3:00)

do 81 kg, real fight: Jakub Benko - Pavel Šach - na body

do 80 kg, real fight: Lukáš Tvrdý - Róbert Racz - na body

real fight: Joilton Lutterbach - Adam Stráník - TKO (2. kolo, 2:38)

poloťažká váha, MMA: Jacek Czubak - Jozef Jaloviar - TKO (1. kolo, 1:57)

do 75 kg, real fight: David Dvořáček - Igor Daniš - na body

do 77 kg, real boxing: Martin Prázdný - Alexandre Gogoladze - na body

ľahká váha, MMA: Adam Herajn - Marek Kvasnica - na body

ťažká váha, MMA: Boris Glezlo - Roland Rak - TKO (1. kolo, 1:15)

do 65 kg, MMA: Josef Štummer - Bartosz Rewera - na body