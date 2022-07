Šéf zdravotníkov na EYOF-e Peter Lakomý: Rešpekt máme pred každým športom

Organizačný tím najväčšieho multišportového podujatia, Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF Banská Bystrica 2022, tvorí viac ako sto ľudí.

Okrem prípravy športovísk, ubytovacích zariadení, dopravy či stravovania dbajú aj na to, aby v maximálnej možnej miere zaistili bezpečnosť a zdravie všetkých účastníkov, samotných športovcov, ale aj návštevníkov. Preto ako nevyhnutná súčasť tejto športovej akcie bude v posledný júlový týždeň zriadené aj pracovisko Centrálnej riadiacej bezpečnostnej jednotky (velín), Medicínske centrum EYOF a zdravotnícky dispečing. Na podujatí sa o zdravie športovcov, športových výprav aj divákov bude denne starať 50 záchranárov na 13-tich športoviskách.

Peter Lakomý, riaditeľ zdravotného zabezpečenia v organizačnom výbore EYOF, bude v dňoch 24. až 30. júla spolu so svojím tímom robiť všetko pre to, aby v prípade potreby poskytli zdravotnú pomoc tým, ktorí ju budú potrebovať. Peter nie je v tomto odbore žiadny nováčik. Ako šéf zdravotnej časti má za sebou, o. i., Majstrovstvá sveta seniorov v ľadovom hokeji, MS Európy v hádzanej či MS do 19 rokov vo futbale. V minulosti participoval na mnohých svetových pretekoch automobilov a motoriek, na MS v karate a ďalších športových podujatiach.

Ako sú na EYOF pripravené záchranné zložky, koľko operatívnych pracovníkov a záchranárov sa bude na podujatí podieľať a v prípade potreby poskytne pomoc?

Čo sa týka zdravotníckej časti, na každom športovisku budú podľa medzinárodných pravidiel posádky lekárov a záchranárov s kompletným vybavením. Celkový počet sa pohybuje rôzne od dennej náročnosti, ale na každé športovisko sú vyčlenení minimálne dvaja až piati záchranári a lekári, ktorí sa postarajú o športovcov, a v prípade úrazu zasiahnu. Máme zabezpečené aj divácke priestory, v rámci ktorých je vyčlenený zdravotnícky personál podľa kapacity jednotlivých sektorov. Intenzívne spolupracujeme aj s nemocnicami v okolí, ktoré sú pripravené poskytnúť kompletnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých účastníkov podujatia, aby boli čo najskôr naspäť v súťažnom procese.

Vyžadovala si príprava na zabezpečenie podujatia po lekárskej stránke aj niečo špeciálne, alebo ide o typické športové podujatie?

Pri plánovaní sme museli brať do úvahy celkovú logistiku a náročnosť podujatia, pretože dejiskom súťaží v 10 rôznych športoch je až 13 športovísk. V procese príprav bolo najnáročnejšie zladiť všetky podmienky, ktoré si vyžadujú národné a nadnárodné športové federácie pre zabezpečenie jednotlivých športov.

Športovci sa môžu zraniť, ale môžu ich potrápiť aj rôzne akútne problémy. Ako to bude na podujatí zabezpečené v tomto smere?

V prvom rade bude počas celého EYOF-u zriadené pracovisko Centrálnej riadiacej bezpečnostnej jednotky (tzv. velín), ktoré budú tvoriť zástupcovia zdravotníkov, bezpečnostných zložiek, hasičov a pod. Vo velíne sa budú zbiehať všetky informácie z každého športoviska, ale aj z celého mesta, napr. o dopravnej situácii, o počasí... Na základe toho budeme reagovať na všetky vzniknuté situácie.

Pre starostlivosť o všetkých účastníkov, nielen o športovcov, máme zároveň zriadený zdravotnícky dispečing. Každý účastník podujatia, ktorý bude mať akýkoľvek zdravotný problém, nám vie zavolať, opísať svoj stav, na základe čoho sa mu my budeme snažiť pomôcť. Podľa situácie mu odporučíme buď návštevu nemocnice, pomoc prostredníctvom našich interných zariadení, alebo vyšetrenie našimi zdravotníkmi a lekármi. Na Dukle bude sídliť Medicínske centrum EYOF, v ktorom bude každý deň od rána do večera zdravotnícky personál. Dohliadať budú na všetkých účastníkov podujatia, ktorí potrebujú pomôcť mimo športovísk, budú ich navigovať v ich probléme, aby im vedeli zabezpečiť adekvátnu starostlivosť.

Zdravotnícky dispečing nebýva na podujatiach bežnou záležitosťou, alebo sa mýlim?

Zdravotnícky dispečing sa stáva štandardom už aj na Slovensku, napr. počas veľkých medzinárodných futbalových či hokejových podujatí, kde je viacero tímov. V rámci dispečingu je vyčlenený zástupca, ktorý vie odsledovať bezpečnostnú situáciu, odkontrolovať tímy, pomôcť a posunúť potrebné informácie ďalej. EYOF sa bude odohrávať na rôznych miestach, športoviskách, v ubytovacích zariadeniach. Aby sme nezaťažovali tiesňovú linku, každý účastník vie, že môže takýto dispečing využiť a my mu adekvátne pomôžeme.

Sú nejaké rizikové športy, na ktoré je potrebná špeciálna príprava?

V každom športe sú určité riziká. Zo štatistík z uplynulých EYOF-ov vyplýva, že najviac zranení sa stalo počas basketbalu, volejbalu, ale aj džuda. Uvidíme, ako to bude u nás, no pred každým športom máme rešpekt a patrične k nemu pristupujeme. Zaujímavosťou je, že počas podujatí tohto typu sú najčastejšie ošetrovaní členovia organizačného výboru. Po dlhom období príprav môžu byť vyčerpaní a pociťovať nevoľnosť. Sme pripravení na všetko a verím, že každú situáciu zvládneme.

Okrem záchranných zložiek sa EYOF nezaobíde ani bez dopingových komisárov, ktorí budú dohliadať na čistotu športu…

Áno, dopingové kontroly budú v gescii Antidopingovej agentúry SR, ktorá sa postará o odber vzoriek. Zároveň jej poskytujeme aj našu súčinnosť a na tieto aktivity vyčleňujeme dobrovoľníkov, z ktorých sa po školení stanú tzv. šaperóni – asistenti dopingovej kontroly. Úlohou cca 23 dobrovoľníkov, a ďalších 16 v zálohe, bude starostlivosť o vybraných športovcov až do momentu kontroly. Ide o náročné podujatie, o čom svedčí aj počet dopingových odberov, ktorých za týždeň urobíme približne 175.

EYOF sa uskutoční posledný júlový týždeň, keď meteorológovia predpovedajú vysoké teploty. Aké sú odporúčania pre športovcov či návštevníkov, aby nedochádzalo k rôznym incidentom?

Aby sme predišli hromadným úpalom, počas celého trvania podujatia budeme všetkých pravidelne informovať o aktuálnom počasí, upozorňovať ich na dodržiavanie pravidelného pitného režimu či na ochranu pred priamym slnečným žiarením. V Banskej Bystrici sa na EYOF-e stretne veľa ľudí – detí, dospelých i seniorov. Aj v tomto smere nám pomôže pracovisko Centrálnej riadiacej bezpečnostnej jednotky, ktoré je napojené na kamerový systém a bude sledovať celé dianie na podujatí. Verím, že vďaka tomu budeme vedieť v prípade potreby včas zasiahnuť.

Ďakujeme za rozhovor!