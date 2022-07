Tréning s legendárnym Svoradom. Fanúšikovia cyklistiky si vychutnajú atmosféru Tour De France

Druhý ročník slovenskej verzie svetovo mimoriadne populárnych cyklistických pretekov pre širokú verejnosť organizovaných podľa vzoru etapy na legendárnej Tour de France sa nezadržateľne blíži.

Do štartu L’Etape Slovakia by Tour de France ostáva už len mesiac. Prípravy naň sú v plnom prúde a aj jazdci už ladia formu na podujatie, ktoré sa v okolí Bratislavy uskutoční 20. a 21. augusta.

„V sobotu sme mali spoločný prípravný tréning, na ktorom sa zúčastnilo až 80 cyklistov, čo ma príjemne prekvapilo. Na 65-kilomerovej trati si mohli vychutnať spoločnú jazdu s hviezdnymi pretekármi Jánom Svoradom a Janom Bártom,“ prezradil riaditeľ podujatia a hlavný organizátor Jozef Pukalovič.

Veru, zatrénovať si s víťazom troch etáp na Tour de France (1994, 1998, 2001 – záverečná na Champs-Élyssés v Paríži), víťazom Pretekov mieru 1990, víťazom piatich etáp na Giro d´Italia a troch na Vuelta a Espaňa i trojnásobným olympionikom bol pre všetkých veľký zážitok. Skvelé úspechy však má na konte nielen trenčiansky rodák Ján Svorada, ale aj 7-násobný majster Česka v časovke Jan Bárta, ktorý v roku 2012 skončil v 14. etape na Giro d´Italia druhý a dvakrát štartoval na OH (2012, 2016).

„Ďakujem organizátorom L’Etape Slovakia by Tour de France, že som sa mohol zapojiť do tohto tréningu. Bolo veľmi príjemné vrátiť sa po dlhom čase na cesty, ktoré som brázdil v časoch, keď som s cyklistikou začínal, a osviežiť si v pamäti spomienky na moje dospievanie,“ priznal Ján Svorada, ktorý reprezentoval v minulosti Československo, Slovensko i Česko. „Na tréningu som zažil vynikajúcu atmosféru, spoločnú jazdu som si vychutnával. Pozývam všetkých cyklistov na augustové výnimočné preteky, na ktorých si každý môže vybrať trať podľa svojej výkonnosti. Všetkým účastníkom želám, aby sa im podarilo splniť ciele, ktoré si vytýčia.“

Podujatie L’Etape Slovakia by Tour de France 2022 bude rozdelené znova do dvoch dní. V sobotu 20. 8. sa uskutočnia detské preteky a nesúťažná Family Ride (35 km), v nedeľu 21. 8. vyvrcholí hlavnými pretekmi dospelých nazvaných RACE (117 km) a RIDE (65 km). Organizátorom z agentúry Be Cool sa prihlásilo zatiaľ 584 jazdcov zo 14 krajín – 261 na kratšiu a 287 na dlhšiu trať, ostatní na sobotné disciplíny.

„Na tréningu sme predstavili aj nový dres podujatia pre rok 2022 od francúzskej spoločnosti G4dimension a takisto bicykel Specialized od Velosprint Specialized Bratislava, ktorý môže v žrebovaní vyhrať ktokoľvek z účastníkov podujatia,“ informoval Jozef Pukalovič.

Podujatie L’Etape by Tour de France sa v roku 2022 uskutoční v takmer dvoch desiatkach krajín celého sveta. Slovensko a Bratislava sa ocitnú medzi vybranými lokalitami už druhý rok za sebou. Na premiérovom ročník sa počas víkendu 21. a 22. 8. 2021 zúčastnilo 650 pretekárov.

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke podujatia slovakia.letapebytourdefrance.com alebo letapeslovakia.sk, kde je možné ešte stále prihlásiť sa, prípadne na sociálnych sieťach FB a IG.

FAKTY Z L’ETAPE SLOVAKIA BY TOUR DE FRANCE 2021

RACE (117 km)

MUŽI: 1. Ronald Kuba 3:18:48,8 h, 2. Ján Andrej Cully 3:18:48,9, 3. Martin Kostelničák 3:18:52,7

ŽENY: 1. Marianna Findrová 3:45:03,3 h, 2. Martina Hudáková 3:59:13,8, 3. Barbora Šuchová 4:07:07,2

RIDE (65 km)

MUŽI: 1. Tomáš Greschner1:55:21,7 h, 2. Matej Krištín 1:58:28,9, 3. Marek Kapusta 1:58:31,2

ŽENY: 1. Lívia Štofilová 2:12:49,6 h, 2. Andrea Dobišová 2:13:51,6, 3. Jana Škanderová 2:14:00,9