Vieme, kde v Bratislave nájdete najkvalitnejšiu vodu!

Zaujíma vás, ktorá pitná voda je nielen mimoriadne kvalitná, ale má aj bezkonkurenčne najlepšiu cenu?

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) má pre vás jednoznačnú odpoveď. Vodu, ktorá spĺňa najprísnejšie kvalitatívne nároky, má v Bratislave, Malackách, Pezinku, Senci i na Myjave každý doma - tečie im totiž z vodovodných kohútikov!

Ako je to možné? Voda, ktorá do domácností tečie z vodovodu od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, je pravidelne kontrolovaná akreditovaným laboratóriom, čím zaručuje jej kvalitu a zdravotnú bezchybnosť. Navyše, hlavne voda zo studní v okolí Dunaja je mimoriadne kvalitná, čo sa, samozrejme, odráža aj na jej príjemnej chuti.

Najviac šokujúcou je však cena! Verili by ste, že balená voda je drahšia oproti tej z vodovodu o viac ako 270-krát? Je to tak. Kým cena za 1 000 litrov vody z kohútika stojí približne len 1,2 €, cena rovnakého množstva balenej vody vás vyjde až na 333 €. A samozrejme, pri vode z vodovodu netreba platiť záloh za fľaše a potom ich nosiť späť do obchodov.

Pitie vody z vodovodu je jednoznačne lepšou alternatívou balených vôd. Pomáha znižovať objem vyrobených plastov a následne aj plastového odpadu v prírode. Pitím pitnej vody od BVS tak každý prispieva aj k čistote nášho životného prostredia.

Kvalitnú vodu od BVS môžete ochutnať aj priamo v uliciach Bratislavy a dosýta sa osviežiť. Pitné fontánky priamo od BVS zatiaľ nájdete v Sade Janka Kráľa, v Medickej záhrade, na rohu ulíc Karadžičova a Záhradnícka, na ihrisku na Železnej studničke a na detskom ihrisku na karloveskej Adamího ulici alebo v Senci. V ďalších mesiacoch budú pitné fontánky pribúdať nielen v Bratislave, ale v celom regióne, kde BVS pôsobí.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., dodáva pitnú vodu približne 740-tisíc stálym zákazníkom v 118 obciach naprieč regiónom západného Slovenska. Vodu čerpá predovšetkým z mimoriadne kvalitných podzemných zdrojov, ktoré sú nielen kvalitné, ale tie v okolí Dunaja aj výdatné.