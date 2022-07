Otázkou je, ako v súčasnej dobe získať klientelu

Všetky webové stránky, pokiaľ samozrejme chcete, aby boli efektívne a zacielené smerom, ktorý požadujete, vyžadujú istú kontrolu, takzvanú analýzu.

Prirodzene je mnoho rôznych reklamných kampaní, ktoré by mohli osloviť širokú verejnosť, ale tie sú bezpochyby aj nákladné. Existuje ešte iná možnosť, ktorá by bola aj po stránke finančnej zaujímavejšia? Opýtame sa SEO špecialistu, ako to vidí on.

Môžete nám vysvetliť, či niečo také skutočne existuje?

Medzi jeden z najsilnejších nástrojov online marketingu patrí bezpochyby PPC reklama, ktorá sa neustále vyvíja a je uplatniteľná pre akýkoľvek biznis.

PPC reklama je pre laikov neznámy pojem, môžete nám ho priblížiť?

PPC je v podstate skratka Pay per Click a veľmi jednoducho povedané, jedná sa o to, že firma platí iba za kliknutie na cieľovú webovú stránku, ktorá má zaujať návštevníkov natoľko, že tu zotrvajú, zoznámia sa s ponukou a stanú sa stálymi zákazníkmi. Teda stručne povedané, tu sa oplatí mať zaujímavú PPC reklamu, aby zaujala, ale následne sa musí počítať s tým, že pokiaľ na ňu niekto klikne, tak za tento krok zaplatíte. Tým sa táto reklamná kampaň úplne odlišuje od ostatných, pretože skutočne na tieto PPC reklamy budú klikať iba záujemcovia.

Takže to vyzerá na dobre zacielenú reklamu?

Presne tak, je nutné vypracovať skutočne pútavý text, ktorý bude samozrejme súvisieť s ponukou firmy. Nebudete predsa ponúkať náhradné diely do auta, keď vykonávate napríklad masérske služby. Reklama musí byť dobre zacielená.

Aké sú napríklad výhody PPC reklamy?

Je ich celý rad. Presné zacielenie na potencionálnych klientov, ktoré sa vykonávajú napríklad pomocou kľúčových slov a podobne. Samotná firma si tak môže stanoviť výšku rozpočtu na reklamu a dokonca výsledky sú viditeľné ihneď po spustení. Ďalej sa takto zvyšuje aj podvedomie o samotnej firme alebo značke a mnohé ďalšie.

A môže sa napríklad počítať aj s nejakou nevýhodou? Takto to vyzerá vcelku bezchybne.

Nevýhodou môže byť len to, keď si budete myslieť, že vytvoríte raz PPC reklamu a o nič viac sa nemusíte starať. Reklamné systémy sa neustále vyvíjajú a PPC reklama nie je výnimkou. Vytvorenie ako také nie je nijako zložité, ale oveľa náročnejšie je zvoliť správnu stratégiu, ktorá bude ideálna pre cielený projekt. Ďalej je nutné nepodceniť starostlivosť a správu, ktorá musí byť rentabilná. Pokiaľ tomu tak nie je, tak bohužiaľ, môže sa dostaviť sklamanie. Avšak keď sa zveríte do rúk odborníkov, môžete sa takémuto prepadu vyhnúť.

V súčasnej dobe sa bez webovej prezentácie nezaobíde žiadna spoločnosť. Je vôbec ešte možné sa dostať na popredné pozície, keď existuje toľko stránok?