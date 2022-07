Príprava na dovolenku za socializmu trvala neraz rok, my „zbalíme“ vďaka smart telefónu aj doktora

„Podstatou československého zahraničného cestovného ruchu je sústavný rozvoj stykov predovšetkým so socialistickými štátmi, ktorým sa napĺňa vytýčená línia upevňovania politickej a hospodárskej integrácie svetovej socialistickej sústavy.“

V duchu tejto filozofie sa naši rodičia, či starí rodičia chystali pred rokom '89 na vysnívané letné dovolenky do Juhoslávie, na Balaton, do Talianska či na exkluzívnu Kubu. Ak sa tento rok trápite s balením buďte si istí, že zďaleka to nemám také zložité, ako to mali skúsenejšie ročníky.

Covid pass zľahka pripomenul cestovanie pred rokom ´89

Po uvoľnení pandemických opatrení nám na dovolenku opäť stačia doslova plavky, občiansky preukaz, či pas, kreditná karta a telefón. Skôr narodení si pamätajú, že k tomu, aby vôbec mohli vycestovať do zahraničia spoza „železnej opony“, bezpodmienečne potrebovali najskôr výpis z registra trestov, devízový prísľub a výjazdovú doložku. Na rozdiel od nich sme si minulý rok mohli po testovaní, zaočkovaní, či prekonaní ochorenia Covid 19 nevyhnutný covid pass aspoň stiahnuť do nášho smartfónu.

Smart telefón a tablet dnes „zbalí“ GPS, knihy, aj slovenského doktora

Povinnou výbavou cestovateľa boli pred, i tesne po roku ´89, mapy, fotoaparát, či prenosné rádio. To všetko nám dnes nahradí smartfón alebo tablet. Ani cestovné poistenie stiahnuté do smartfónu, či zbalená „domáca lekárnička“ však modernému cestovateľovi nemusí vyriešiť všetky problémy, ak ho na dovolenke zastihnú nečakané zdravotné problémy. Návšteva miestnej lekárne, či priamo lekára predstavuje neraz výzvu kvôli jazykovej bariére. Navyše odborné termíny a názvy liekov sa predsa len v rôznych častiach sveta líšia. Ani to nie je dôvodom na paniku. Stačí mať po ruke smartfón a v ňom stiahnutú aplikáciu MEDDI app, ktorá nás spojí so slovenským lekárom 24/7, aj na opačnom konci sveta. Žiadna komunikácia s konverzačným robotom (chatbotom), ktorý by len odkazoval na ďalšie a ďalšie kroky. Lekárovi môžeme nielen popísať svoje zdravotné problémy, ale mu aj rovno ukázať prípadné zranenia, či zaslať fotografie, napríklad uštipnutia, popŕhlenia a to aj rovno z pláže. Ak vy alebo vaše deti trpíte navyše nejakou inou komplikáciou, napríklad alergiou, rovnako mu môžete ukázať lieky, ktoré užívate. Lekár vám osobne poradí, o čo požiadať miestneho lekárnika, či lekára, prípadne, či ide o stav, ktorý si vyžaduje akútne ošetrenie v miestnom zdravotníckom zariadení, kde už ale prídete vybavení základnými informáciami. Stiahnutie aplikácie je zadarmo. Rozšírená verzia stojí pár eur a rodičia si môžu na jeden účet pridať až 4 deti. A to sa určite oplatí viac, ako stres z pokazenej dovolenky. Na Slovensku je v aplikácii pripojených už mnoho všeobecných lekárov a pediatrov.

Výhody MEDDI app na dovolenke

• Okamžité spojenie so slovenským lekárom telefonicky, cez videohovor alebo chat, 24/7, kdekoľvek na svete.

• Nezáleží na tom, kde ste ako užívateľ poistený.

• Bezpečná šifrovaná komunikácia rešpektuje lekárske tajomstvo.

• Smart MEDDI app využíva už takmer 5000 lekárov a státisíce užívateľov na Slovensku, v Česku, v Maďarsku a v Latinskej Amerike.

Zaujímavosť

MEDDI app už využíva aj armáda Peru na tzv. riečnych „plávajúcich nemocniciach“, ktoré brázdia rieku Ucayali, zdrojnicu najmohutnejšej rieky sveta – Amazonky. Plávajúce nemocnice poskytujú pomoc ľuďom v ťažko dostupných lokalitách dažďového pralesa. Aplikácia umožňuje bezpečnú komunikáciu medzi lekármi na palube a špecialistami v materskej vojenskej nemocnici na pevnine. Projekt počíta s rozšírením na všetkých 6 plavidiel využívaných peruánskou armádou a tiež využitím MEDDI app na vojenských námorných lodiach. Ak teda plánujete stráviť prázdniny na lodi, rýchle spojenie s lekárom už nepredstavuje problém ani pre vás.