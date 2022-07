Klepnite po prstoch internetovým podvodníkom! Toto sú triky, ktorými sa vás snažia oklamať

Podvody existujú v rôznych podobách už veľa rokov. Nekonečné možnosti internetu však poskytli útočníkom nevídané príležitosti a podvody posunuli na vyšší level.

Aj keď sa o online podvodoch a o tom, ako sa im vyhnúť, hovorí čoraz viac, stále im naletí až priveľa ľudí. Podvody sú čoraz sofistikovanejšie a nikto z nás nie je voči nim imúnny. Čím viac času trávime na internete, čím viac online služieb využívame, tým je väčšia šanca, že útočníci využijú chvíľku nepozornosti. Spoločným znakom drvivej väčšiny podvodov je manipulácia. Zhrnuli sme pre vás zoznam podvodných techník, pred ktorými je potrebné mať sa na pozore.

E-mail ako pasca

Veľa podvodných schém existuje už dlho. Osvedčené techniky sú vytvorené precízne a veľa phishingových e-mailov vyzerá tak, že by ste si ani na prvý pohľad nevšimli, že niečo nie je v poriadku. Príkladom je dobre známy podvodný e-mail, v ktorom sa africký princ chce s vami podeliť o svoje dedičstvo, alebo sa vám ozve vaša stratená príbuzná, ktorá potrebuje zrazu neodkladnú pomoc. Ide o staré, ale zato ešte stále rozšírené a často využívané triky, ako vás oklamať. Útočníci pri tomto type podvodu často zneužívajú dôverčivosť seniorov či osamelých ľudí.

Naša digitálna stopa je použitá proti nám

Mnohí podvodníci na internete využijú všetky dostupné a zdanlivo neškodné údaje o vás vo svoj prospech. Sledujú každý váš pohyb online. Nepotrebujú na to žiaden malvér ani dobré technické znalosti. Stačí im váš profil na sociálnej sieti, ktorý nemáte dostatočne zabezpečený. Ak zdieľate o sebe viac informácií, ako je potrebné, dobrovoľne nahrávate do kariet útočníkom. Svojimi príspevkami môžete toho o sebe veľa odhaliť, bez toho, aby ste si to uvedomovali. Sú známe príklady, keď útočníci prostredníctvom Instagramu zmapovali denné zvyklosti známych osobností, aby im následne vykradli dom.

Podvodníci na internete sú dobrí rozprávači

Podvodníci majú výbornú reakčnú schopnosť. Veľmi rýchlo využívajú súčasné udalosti na svoj vlastný zisk. Príkladom sú podvody súvisiace s očkovaním alebo vojnou na Ukrajine.

Mnoho podvodníkov dokáže vytvoriť hodnoverné príbehy a postavy. Takýto typ obsahu nemusí vždy aktivovať vaše spamové filtre, a tak sa vám dostane priamo do schránky.

Vystaveniu podvodným správam dokáže predísť kvalitný bezpečnostný softvér. Riešenie ESET Internet Security zahŕňa funkciu anti-phishing, ktorá vás ochráni pred pokusmi útočníkov podsúvať vám falošné správy zo zdanlivo hodnoverných zdrojov.

Podstatná je rýchlosť

Keď vás neznáma osoba prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych sietí vyzýva k okamžitému konaniu, s najväčšou pravdepodobnosťou máte dočinenia s podvodníkom. Útočníci sa spoliehajú na to, že pod časovým tlakom si jednoducho dostatočne nepremyslíte vaše rozhodnutie.

Môžu na vás napríklad vyvaliť extrémne výhodnú cenu za produkt, ktorá je časovo obmedzená. Alebo sa vás snažia oklamať splatnosťou vašej faktúry za internetové pripojenie, ktorá vraj vyprší o pár hodín. Je zrejmé, že takáto informácia vo vás vyvolá paniku, a tak sa pokúsite čo najrýchlejšie faktúru zaplatiť. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí sa nezabudnite zastaviť a zamyslieť sa. Aj pár sekúnd pozornosti vás môže ochrániť pred krádežou citlivých informácií či financií.

Každý má rád „zadarmo“

Mnohé podvodné schémy využívajú vaše finančné ťažkosti, chcú vás oklamať o bezplatných službách, alebo vás opantajú sľubmi astronomicky vysokých investičných výnosov. Ako niečo také odmietnuť, všakže?

Rozprávkové zbohatnutie je v týchto prípadoch iba ilúzia a treba myslieť na to, že nič nie je zadarmo. Ak aj nejaká služba tvrdí, že je zadarmo, nie je to tak. Pravdepodobne jej „platíte“ vašimi údajmi, ktoré ste zdieľali pri registrácii, alebo na vás zarába zobrazovaním reklám a sledovaním vašej aktivity.

Poslúchame autority

Ľudia majú vo všeobecnosti tendenciu dôverovať tým, ktorí sú v pozícii autority. Podvodníci na internete sa preto často vydávajú za osoby, ktoré majú určitú funkciu alebo sú odborníkmi v danej oblasti. Preto sa v klamlivých správach snažia vyzerať dôveryhodne, používajú názvy spoločností alebo organizácií, ktoré možno poznáte. Často takýto mail vyzerá na nerozoznanie od legitímneho. Nezabudnite, že žiadna organizácia alebo spoločnosť vás nebude proaktívne kontaktovať, aby ste s nimi zdieľali osobné alebo platobné údaje.

Nevenujeme správam dostatočnú pozornosť

Podvody sú čoraz častejšie a môže sa stať, že sa vás niekto pokúsi oklamať v deň, keď sa cítite chorí, unavení alebo inak zraniteľní. Keď sa zaoberáte inými dôležitejšími vecami alebo ste v strese z práce, môžete venovať menšiu pozornosť detailom, ktoré by ste si za normálnych okolností všimli pomerne rýchlo.

Naopak, podvodníci sú až priveľmi sústredení a môžu byť o krok vpred. Zatiaľ čo sa snažíte prísť na to, či je prichádzajúci hovor z druhej strany sveta legitímny, už majú pripravený dokonalý plán, ako ovládnuť vašu myseľ.

Radi pomáhame

Žiadosti o pomoc v nás vyvolávajú pocity empatie. Napríklad príbehy o osobných tragédiách alebo verejných núdzových situáciách sú medzi podvodníkmi stále populárne. Aj keď v kútiku duše viete, že to nemusí byť pravda, stále máte sklon pomôcť „pre každý prípad“.

Podvodníci sú očarujúci

Tinder Swindler nie je len známy dokument na Netflixe, ale aj príklad toho, ako v realite vyzerá očarenie podvodníkom, ktoré vás môže vyjsť poriadne draho.

Počas obmedzení, ktoré súvisia s pandémiou, zaznamenali internetové zoznamky raketový nárast používateľov. Znamená to tiež, že v týchto aplikáciách s väčšou pravdepodobnosťou natrafíte aj na podvodníkov. V našich končinách sa často vydávajú za nápadníkov zo zahraničia a obetiam píšu, že im poslali drahý darček. Po osamelých ženách žiadajú, aby im zaplatili „iba“ za colné poplatky. V skutočnosti však darček ani muža nikdy neuvidia.

Ak si myslíte, že vám alebo vašim blízkym sa to nemôže stať, ste na omyle. V skutočnosti tieto podvody patria medzi prípady, pri ktorých obete utrpeli najväčšie finančné straty.

Viac rád o tom, ako sa chrániť pred internetovými podvodníkmi, nájdete na stránke Bezpečne na nete.