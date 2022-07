Hudobná senzácia v Bratislave. V NTC vystúpia legendárni Kool&The Gang

Legendárna skupina Kool & The Gang, ktorá sa po 50-tich rokoch na scéne stala skutočným hudobným kultom vystúpi v Bratislave. Držiteľov Grammy a multiplatinových albumov podporia 27. júla v bratislavskej NTC Aréne nemenej známi The Delegation Band, na čele so spevákom Rickym Baileym. Fanúšikovia funky sa teda majú zaručene na čo tešiť.

Hudobná formácia Kool & The Gang si vďaka ikonickým skladbám ako Celebration, Cherish, Jungle Boogie, Fresch, alebo Open Sesame vydobyla svoje neotrasiteľné postavenie medzi legendami svetovej pop scény. Výpočet úspechov sú milióny predaných albumov, 9 hitov v Top Ten popového rebríčku, 31 zlatých a platinových albumov, dve prestížne ceny Grammy, sedem ocenení American Music Awards, či 25 najlepších hitov Billboard R&B. Nasledovali hity ako Higher Plane, dnes už klasická skladba Summer Madness, ktorá sa objavila vo filme Rocky a prvá soška Grammy bola na svete. Ďalšie LP platne Spirit of the Boogie, Love & Understanding a Open Sesame nenechali na seba dlho čakať. Titulná skladba posledne menovaného bola uvedená na najpredávanejšom filmovom soundtracku všetkých čias, k filmovému hitu Horúčka sobotňajšej noci, za čo skupina získala svoju druhú Grammy.

Zdroj: Kool & the Gang

V roku 1979 Kool & The Gang odhalili nový zvuk s projektom Ladies Night. Produkoval ho legendárny pop/džezový hudobník Eumir Deodato a skupina vďaka nemu zaknihovala svoj vôbec prvý platinový album. Titulná skladba R&B dosiahla 8. miesto v kategórii Pop. V 80. rokoch ovládli Kool & The Gang aj mainstream. Zaslúžili sa o to najmä dvojplatinovým albumom Celebrate, ktorý odštartovali s medzinárodným megahitom Celebration, ktorý bol šesť týždňov na vrchole R&B rebríčka a stal sa popovým singlom číslo 1. Ďalšie dnes už legendárne nahrávky Get Down On It, Take My Heart, Let‘s Go Dancing, Joanna, Tonight, Misled, popový megahit Cherish a hymna Fresh (posledne tri menované z multiplatinového LP Emergency) sú dodnes populárne a často sa využívajú v hudobných spoluprácach mladších interpretov a filmoch.

Dnes už legenda žánrov funky a R&B si tak definitívne upevnila medzinárodnú prestíž a hviezdne postavenie. Kool & the Gang nedávno oslávili okrúhle 50. výročie a pri tejto príležitosti sa im dostalo hneď niekoľko honorov. Skupina bola uvedená do Siene slávy v New Jersey, album Celebration bol uvedený do siene slávy Grammy, ako dojemná pocta bola po nich pomenovaná ulica, na ktorej v Jersey City vyrastali: „Kool & The Gang Way,” a novootvorené múzeum Grammy v Newarku vystavilo ich najvzácnejšie artefakty.

