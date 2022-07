Novú materskú školu v Slnečniciach už CRESCO REAL ESTATE odovzdalo Petržalke

Dobrá správa pre rodičov škôlkarov v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Budova novej verejnej materskej školy v štvrti Slnečnice je už od utorka 28. júna v rukách samosprávy.

Mestskej časti ju odovzdali zástupcovia CRESCO REAL ESTATE, ktoré stojí za Slnečnicami, jedným z najznámejších bratislavských rezidenčných projektov. V súčasnosti práve v tejto lokalite prebieha aj výstavba druhého najväčšieho parku v Petržalke.

Do úplne novej materskej školy by podľa predbežných informácií malo nastúpiť približne 70 škôlkarov, a to už v budúcom školskom roku. Konkrétny termín otvorenia nových tried je v réžii mestskej časti Petržalka. „Okrem už dlho fungujúcej súkromnej materskej školy a jasličiek, verejného parku s multifunkčnými ihriskami, výbehom pre psy či detskými ihriskami sme plánovali pre mladé rodiny s deťmi priniesť aj verejné predškolské zariadenie, ktoré im zjednoduší každodenný život,“ vysvetľuje Ján Krnáč, výkonný riaditeľ CRESCO REAL ESTATE.

Podľa J. Krnáča je nová materská škola v Zóne viladomy ukážkou dobrej spolupráce samosprávy a investora rozvíjajúceho akúkoľvek lokalitu výstavbou. Okrem komfortnej veľkosti samotnej škôlky, ktorá má celkovo 623,47 m2 podlahovej plochy, je jej súčasťou aj vonkajšia zeleň s rozlohou 836 m2. Tá je určená na trávenie voľného času detí a na umiestnenie hracích prvkov. „Ďalšie hracie prvky sú k dispozícii už do dvoch minút od škôlky v rámci detských či športových ihrísk, ktoré sú súčasťou verejného parku v Zóne viladomy,“ dodáva J. Krnáč.

Aj v pokračovaní ďalšej časti štvrte Slnečnice, v projekte Slnečnice Nad mestom, prinesie CRESCO REAL ESTATE do tejto časti Petržalky ďalšiu verejnú infraštruktúru. Ide najmä o prvú časť verejného parku, ktorý bude neskôr s rozlohou 29-tisíc m2 (takmer troch futbalových ihrísk) druhým najväčším v Petržalke po Sade Janka Kráľa. „Súčasťou prvej časti parku bude labyrint zo živého plota, grilovacie miesto či petangové ihrisko,“ dopĺňa J. Krnáč.

Výstavba parku je už v plnom prúde a prvá časť bude stavebne dokončená v októbri 2022. Park by mal postupne prepojiť Zónu mesto aj s konečnou zastávkou električkovej trate na Janíkovom dvore.

CRESCO REAL ESTATE je slovenský developer, v Bratislave známy najmä novou štvrťou Slnečnice na juhu Petržalky. Okrem toho stojí za unikátnym projektom Agáty v Dúbravke či vôbec prvým výškovým projektom v Bratislave – III Veže. V Českej republike v súčasnosti rozbieha tzv. brown-fieldový projekt v pražských Holešoviciach pod názvom SO‑HO, a to rekonštrukciu historickej budovy bývalej fabriky na žiarovky Tesla spojenú s novou výstavbou.