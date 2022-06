RFA už pozná náhradu za Vágnera. Je to známy český moderátor

PR článok

Promotér RFA Boris Marhanský oznámil po Grand Openingu, že ukončili spoluprácu so známym českým moderátorom Petrom Vágnerom. Doteraz bolo meno jeho nástupcu záhadou. Všetko by sa však malo zmeniť už koncom tohto týždňa. Do RFA prichádza známy český moderátor.