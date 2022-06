Spoločnosť Mars inšpiruje k vytvoreniu lepšieho sveta pre domácich miláčikov a k ich zodpovednému vlastníctvu

Slováci sú milovníkmi domácich miláčikov. Trend vlastniť štvornohého priateľa zaznamenal výrazný nárast počas pandémie. Niet divu, je totiž známe, že miláčikovia majú pozitívny vplyv na naše duševné zdravie.

Štúdia iniciovaná spoločnosťou Mars Petcare, uskutočnená vedeckým centrom Waltham uvádza, že 81 % majiteľov domácich miláčikov strávilo s nimi počas pandémie viac času, čo upevnilo ich pozíciu nie len v českých domácnostiach. Spoločnosť Mars, popredný výrobca vysoko kvalitnej a vedecky podloženej výživy pre domácich miláčikov, čerpá poznatky z vedeckých štúdií spoločnosti Waltham a motivuje verejnosť k ich zodpovednému vlastníctvu. Mars napríklad podporuje adopciu domácich miláčikov z útulkov a povzbudzuje ostatné spoločnosti a organizácie k zriadeniu pet-friendly kancelárií.

Mars podporuje adopciu miláčikov z útulkov

Mars spoločne so značkou PEDIGREE® pomáha hľadať milujúci domov opusteným zvieratkám a vyzýva, aby ľudia pri obstarávaní si domácich miláčikov aspoň zvážili možnosť adopcie z útulkov či záchranných staníc. Útulky sú plné opustených zvierat a ich adopcia má hneď dve výhody - urobíte dobrý skutok a môžete si nájsť skvelého parťáka do vašej rodiny. Útulky majú väčšinou široký výber čistokrvných aj zmiešaných plemien psov a mačiek, vrátane miláčikov väčšieho či menšieho vzrastu. Je teda veľká šanca, že presne nájdete toho chlpatého priateľa, ktorý sa najlepšie hodí do vašej rodiny.

Na podporu adopcie organizuje spoločnosť Mars na Slovensku a v ostatných európskych krajinách kampaň „Pomôžte naplniť misky v útulkoch“ pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorý sa minulý rok konal 4. októbra. „Nákupom produktov od značiek Pedigree, Whiskas, Sheba, Perfect Fit, Cesar alebo Dreamies mohli zákazníci v období od septembra do novembra pomôcť naplniť misky opustených psov a mačiek v partnerských útulkoch po celom Slovensku. V roku 2021 sa nám počas tejto kampane podarilo darovať útulkom v Českej republike viac ako 42 ton krmiva pre domácich miláčikov, 5,3 tony na Slovensku, 33 ton v Maďarsku a 55 ton v Rumunsku,” uviedla Gina Ciubotarasu, ktorá kampaň pre strednú Európu zastrešuje.

Vezmite svojich miláčikov do práce, pozitívne ovplyvnia pracovnú atmosféru

Spoločne strávený čas s miláčikmi má pozitívny dopad nielen na zamestnancov, ale aj na celé pracovisko. Veľa štúdií tvrdí, že napríklad prechádzka so psom je skvelým spôsobom, ako zvýšiť fyzickú aktivitu a môže tiež pomôcť znížiť obezitu. Ďalšie štúdie ukázali, že majitelia domácich miláčikov majú tendenciu viac nadväzovať priateľstvá ako tí, ktorí domácich miláčikov nevlastnia. Počas pandémie majitelia trávili s domácimi miláčikmi viac času ako kedykoľvek predtým – 80 % ľudí uviedlo, že so svojimi miláčikmi boli viac ako zvyčajne. Domáci miláčikovia sú taktiež vítaní na pracovisku, dnes možno viac ako kedykoľvek predtým – 89 % ľudí uviedlo, že je pre nich dôležité, aby počas pracovného dňa mohli aj naďalej tráviť čas so svojimi miláčikmi.

Mars chce inšpirovať ďalšie spoločnosti a organizácie, aby svoje kancelárie prispôsobili miláčikom. Prieskum spoločnosti Mars Petcare ukazuje, že pet-friendly kancelárie prilákajú a udržia viac talentov, pretože práve kancelárske priestory vhodné pre domácich miláčikov budú veľmi dôležitým prvkom pri výbere ich budúceho zamestnania.

Kancelárie spoločnosti Mars sú pet-friendly už roky, a tak sa firma rozhodla podeliť o svoje skúsenosti a znalosti, ako dosiahnuť tieto podmienky. Spoločnosť vytvorila návod, ktorý nájdete na webových stránkach www.bettercitiesforpets.com a všetci, ktorí majú záujem o to, aby bola ich kancelária pet-friendly, si ho môžu zadarmo stiahnuť.

„Veríme, že adopcia domácich miláčikov, vzdelávanie ich majiteľov a podpora väčšieho počtu spoločností, k pet-friendly kanceláriám, predstavuje spôsob, akým možno vytvoriť lepší svet pre domácich miláčikov, pretože sú to práve oni, ktorí prinášajú do našich životov toľko lásky a radosti,” uvádza Zuzana Lošáková, Corporate Affairs Director pre strednú Európu.

Pet friendly mestá – zlepšovanie celkovej pohody domácich miláčikov

Mars chce stále zlepšovať podmienky domácich miláčikov nielen v kanceláriách, ale aj v mestských verejných priestoroch. Ďalšími cieľmi spoločnosti Mars sú plne vybavené psie odpočívadlá v obchodoch, nákupných centrách a reštauráciách. Mars chce vylepšiť život miláčikov v mestách a zvýšiť aj počet tréningových plôch v parkoch. Mars pracuje na zlepšení celkových životných podmienok domácich miláčikov, keďže výrazne zvyšujú kvalitu života u ľudí. „V Marse veríme, že existuje potenciál vytvoriť priateľskejšie mestá pre našich domácich miláčikov. Preto sme zvolili proaktívny prístup a naším cieľom do budúcna je inšpirovať ostatných – spoločnosti, organizácie i ľudí, aby vytvárali lepšiu infraštruktúru pre domácich miláčikov,“ hovorí Petcare Portfolio leader Amis Allushi.