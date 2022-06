Odmena za dobré vysvedčenie? Vyberte niečo, čo bude mať hlbší zmysel

Koniec školského roka sa v mnohých rodinách tradične spája s odmenou za vysvedčenie – alebo skôr za úsilie, ktoré deti počas celého školského roka vynaložili, nech sú už ich výsledky akékoľvek. Pokiaľ hľadáte darček, ktorý deti naozaj poteší a navyše aj dodá nejakú pridanú hodnotu, jednou z možností je repasovaný smartfón.

Pokiaľ by ste sa na vysnívaný darček (nielen) za vysvedčenie opýtali školákov na základnej či strednej škole, pravdepodobne by väčšina odpovedí súvisela s novým smartfónom, prípadne inou elektronikou. Kupovať nový drahý telefón, samozrejme, nie je možné každý rok a v žiadnom prípade by to nemalo byť jedinou motiváciou na dobré výsledky v škole. Pokiaľ však viete, že váš školák už potrebuje novší telefón, môže ísť o tú správnu voľbu.

Smartfón sa stáva nevyhnutnosťou, pre školákov obzvlášť

Posledné dva roky nám ukázali, aká dôležitá je možnosť pripojenia sa na internet a akými rôznymi spôsobmi sa aj vďaka smartfónu dokážu deti vzdelávať a byť v kontakte s blízkymi i kamarátmi.

Nevýhodou starších telefónom môže byť i nedostatočne funkčná batéria – večne vybitý telefón je niečo, čo od mobilu, vďaka ktorému môžete byť v kontakte so svojim dieťaťom naozaj nechcete. Najmä pri mladších školákoch majú v tomto smere výhodu iPhony, ktoré v prípade, že tento typ smartfónu vlastní celá rodina, zjednodušujú kontakt a istú mieru kontroly nad tým, čo deti s telefónom robia.

Samozrejme, aj školáci ocenia kvalitný fotoaparát a rýchly procesor telefónu, ktorý im umožní využívať aplikácie či hrať hry. Darovať svojmu školákovi najnovší model iPhonu však nie je reálne pre každého – ceny tých najnovších zariadení presahujú aj 1000 eur. Existujú však aj rozumnejšie alternatívy.

Správnou voľbou môže byť repasovaný smartfón

Kúpa repasovaného iPhonu od Swappie umožní ušetriť desiatky až stovky eur vďaka čomu si kvalitný iPhone môžete dovoliť kúpiť aj s nižším rozpočtom. Obľúbené modely iPhone 11, ktoré splnia požiadavky na fotoaparát i celkový výkon telefónu tak napríklad nájdete už od 369 eur, v ponuke Swappie však nájdete aj najnovšiu generáciu iPhone 13, ktorá bola na trh uvedená iba minulý rok. Hoci ide o telefóny, ktoré už boli používané, všetky sú plne funkčné a so životnosťou batérie minimálne 80 %, vďaka čomu pri správnej starostlivosti vydržia ešte niekoľko rokov. Na všetky telefóny sa navyše vzťahuje aj 12-mesačná záruka.

Dôvody na nákup repasovaného telefónu však nesúvisia len s nižšou cenou, ale ide aj o možnosť dať veciam druhú šancu, odľahčiť planétu aspoň o časť elektroodpadu a o celkovú trvalú udržateľnosť – a to je myšlienka, ktorú by ste mali komunikovať aj svojmu školákovi, napríklad aj na príklade telefónu zo Swappie. Následne sa môžete spoločne zamyslieť, akými ďalšími vecami dokážete šetriť prírodu a čomu z vašej domácnosti by ste dokázali dať druhú šancu. Môže ísť napríklad aj o starší nepoužívaný iPhone, ktorý môžete bezpečne a jednoducho rovno predať na www.swappie.sk.