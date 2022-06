Ilju Škondriča láka na zápas proti Marpovi: Bude to knokaut v 1. kole

Trénerskú legendu Ilju Škondriča čaká premiérový boxersky zápas proti českému raperovi Marpovi. Ilja sa na svoj zápas pripravuje na Kube v rámci kempu organizácie RFA v spoločnosti majstrov sveta a olympijských víťazov, odkiaľ nahral českému raperovi odkaz k ich zápasu, ktorý ich čaká 17. decembra v Prahe.

„Bude to knokaut v 1. kole,” hlási vo videu trénerská legenda. Marpov posledný zápas proti Karlosovi Vémolovi zanechal v ľuďoch pachuť, keď po kontroverznom ukončení zápas prehral na TKO.

Súboj zanechal negatívne pocity aj v Iljovi: „Tento zápas hodnotím kriticky. Bolo to špatné.” Zároveň láka fanúšikov na to, že v ich decembrovom zápase naopak budú lietať poriadne rakety a nebude to žiadne váľanie sa.

Na tento zápas sa môžu fanúšikovia tešiť koncom roka, a to presne 17. decembra v Prahe.

Celé video si môžete pozrieť tu: