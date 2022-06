V glo™ zóne na Lovestream festivale to v nedeľu vrelo, predviedli sa tu aj DJ talenty

Uplynulý víkend sa na bratislavskom Tehelnom poli stretli na Lovestream festivale hviezdy svetovej hudobnej scény. Tri festivalové dni ponúkli návštevníkom extra dávku kvalitnej hudobnej produkcie aj šancu zabaviť sa, zatancovať si a užiť si mestský festival naplno.

Maikl Knight, v nedeľu predviedli svoje umenie Riecõ a Temnã

Najočakávanejší interpreti festivalu Dua Lipa a Red Hot Chili Peppers dostali publikum do varu a predviedli šou, na akú sa len tak nezabúda. Obľúbeným miestom, kde prišli v prestávkach medzi koncertami oddychovať a zabaviť sa dospelí návštevníci festivalu, sa stala. Tú navštívili aj hviezdy slovenskej hudobnej scény Ego a Zayo. Návštevníci glo™ zóny sa mohli spolu s priateľmi zabaviť pri stolnom hokeji, zahrať si kvíz Spoznaj novú cestu, spomienky na festival si mohli uchovať, ak sa odfotili vo fotokútiku a dostali aj šancu vyhrať moderné zariadenie na zahrievanie tabaku glo hyper+ UNIQ a ďalší merch značky. Program v glo™ zóne v prestávkach medzi koncertami moderovala obľúbená moderátorská dvojica Katarína „Becca“ Balážiová a Marcel „Osťo“ Osztas. Na glo™ raptore, špeciálne upravenom aute s výborným zvukom, predviedol svoju hudobnú produkciu DJ Tager a jeho hostia. A práve tu zažiarili aj štyria výhercovia súťaže Hľadá sa DJ talent. V sobotu sa ukázali v plnej hudobnej paráde DJ Aldo a. Každý zahral svoj 30-minútový set. V nedeľu bola glo™ zóna na prasknutie, vrelo to v nej hudbou a tancom.

„Sme nadšení z toho, ako sa celý Lovestream festival vydaril a že v našej glo™ zóne panovala skvelá atmosféra. Návštevníci si vystúpenia dídžejov neskutočne užívali a tancovali možno ešte viac ako na hlavnej ploche štadióna. Veľmi nás teší, že sme mohli aj touto cestou predstaviť slovenským spotrebiteľom naše nové zariadenie glo a už teraz sa tešíme na ďalší ročník festivalu,“ povedal Tomáš Tesař, hovorca British American Tobacco (BAT) pre Čechy a Slovensko.

O glo+ hyper UNIQ

glo™ zóna nesie meno podľa zariadenia na nahrievanie tabaku glo™ hyper+ UNIQ od spoločnosti British American Tobacco, ktoré sa od februára tohto roku predáva ako moderná alternatíva cigarety aj na slovenskom trhu. Toto inovatívne zariadenie s pokročilou technológiou na nahrievanie tabaku využíva na nahrievanie náplní indukčný ohrev, čo výrazne skracuje dobu nahrievania. Špeciálna náplň v zariadení sa nespaľuje (nehorí ako cigareta), len sa nahrieva na teplotu 270 stupňov Celzia. Vďaka tomu sa zo zariadenia neuvoľňuje obťažujúci dym, ale tzv. aerosól, ktorý obsahuje menej toxikantov ako cigaretový dym a je takmer bez zápachu. Keďže náplň nehorí, nevzniká ani popol, ktorý by bolo potrebné odklepávať do popolníka.

Indukčné nahrievanie je rýchle a poskytuje maximum pôžitku – užívateľ má na výber podľa nálady dva režimy nahrievania. V režime Štandard je zariadenie pripravené na použitie do 20 sekúnd a poskytuje 4-minútový zážitok. V režime Boost sa náplň nahreje ešte rýchlejšie a na vyššiu teplotu – zariadenie je pripravené na použitie už do 15 sekúnd a intenzívnejší zážitok trvá 3 minúty. Užívateľ si môže prepínať medzi režimami a zvoliť si tak optimálnu intenzitu chuti. Zariadenie na jedno nabitie vydrží až 20 opakovaných použití, ergonomicky sadne do ruky a môže sa pochváliť personalizovaným dizajnom na mieru v až 76 farebných kombináciách.

