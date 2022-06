SÚŤAŽ! Bratislavské kúpaliská sú pripravené na sezónu, vyhrajte permanentku a kúpte sa celé leto zadarmo

Bratislavské mestské kúpaliská sú pripravené na tohtoročnú letnú sezónu. Od soboty 11. júna sa budú môcť prísť návštevníci osviežiť na kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole a Lamač.

Postupne, v priebehu júna, otvoríme aj kúpaliská Krasňany a Rača. Aj tento rok si budú môcť návštevníčky a návštevníci letných kúpalísk zakúpiť lístky a permanentky online. Ich predaj štartuje dnešným dňom, počas nasledujúcich týždňov až do 10. júla platí zvýhodnená cena 89 eur na sezónnu permanentku. Ceny vstupného oproti letnej sezóne 2021 napriek zásadnému zvýšeniu cien nákladov zostali nezmenené a nezvyšovali sa.

Po už sprístupnených Zlatých Pieskoch sa v sobotu 11. júna začne letná sezóna aj na väčšine bratislavských kúpalísk, o ktoré sa stará Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ). Aj tento rok bude možné zakúpiť si lístok nielen priamo na pokladni kúpaliska, ale aj online, bez potreby dlhého čakania v rade. Online lístok je možné zakúpiť si jednoducho a rýchlo na prehľadnej webovej stránke: kupaliska.bratislava.sk. Nárast cien nákladov sa na cenníku vstupného v tohtoročnej sezóne neprejaví, ceny zostali nezmenené a nezvyšovali sa.

Na výber sú 4 typy lístkov s možnosťou zakúpenia online– celodenný lístok (3,5€), permanentka na 10 dní (29€), permanentka na 10 dní po 17:00 (19€) a sezónna permanentka (99€ pre dospelú osobu s možnosťou dokúpenia detskej sezónnej permanentky za 1€ za každé dieťa do 18 rokov). Permanentky sú v ponuke počas celej sezóny, ich počet nie je nijako limitovaný.

Pre tých, ktorí si lístky zakúpia online, bude na väčších kúpaliskách zriadený samostatný vstup a na menších kúpaliskách budú mať možnosť prednostného vstupu. Lístky zakúpené online nie sú viazané na deň ani na konkrétne miesto – je možné ich použiť počas celej aktuálnej letnej sezóny a na všetkých šiestich kúpaliskách v správe STARZ, ako aj v areáli zdravia Zlaté Piesky. Kúpalisko je možné počas dňa kedykoľvek opustiť a vrátiť sa neskôr, prípadne v priebehu dňa navštíviť rôzne kúpaliská. Všetky typy permanentiek sú neprenosné a môže ich využívať iba jedna osoba. Výnimka je pri celodenných lístkoch (3,5€), kedy môže jedna osoba zakúpiť aj viacero lístkov a hromadne ich uplatniť napr. ak ide na kúpalisko s partiou kamarátov.

„Našim cieľom je priniesť návštevníkom kúpalísk možnosť ako si hlavne v horúcom počasí kúpiť lístky bez dlhého čakania v rade pri pokladni. Veríme, že online nákup lístka, ktorý je lacnejší a pohodlnejší ako kúpa lístka priamo na mieste, priláka čo najviac ľudí,“ uviedol riaditeľ STaRZ Ladislav Križan.

STARZ prináša možnosť zakúpenia online lístka už druhú sezónu v intenzívnej spolupráci s oddelením inovácií a digitálnych služieb mesta Bratislava, ktoré sa zaoberá skvalitňovaním digitálnych služieb hlavného mesta, ale aj jeho mestských inštitúcií. Za minulé leto zaznamenali viac ako 1000 predaných online permanentiek a viac ako 15 000 predaných online celodenných lístkov, čo predstavovalo 12% podiel na celkových tržbách.

„Ceníme si vysokú spokojnosť návštevníkov s danou službou a chuť používať ju aj naďalej a veríme, že túto sezónu sa nám podarí do online priestoru prilákať ešte vyšší počet návštevníkov. Nechceme zaspať na vavrínoch a našim cieľom je ponúkané služby neustále vylepšovať. Po ukončení minulej letnej sezóny sme zrealizovali hĺbkový prieskum spokojnosti so službou a tešíme sa, že množstvo spätnej väzby sa nám podarilo zapracovať a pretaviť do nových funkcionalít, ktoré spúšťame práve toto leto. Zároveň ide aj o prvý pilotný projekt Bratislavského digitálneho konta, ktoré bude v budúcnosti združovať všetky digitálne služby, ktoré Bratislava ponúka,“ vysvetľuje produktová manažérka z oddelenia inovácií Mária Kostická.

V porovnaní s minulou sezónou ponúka služba online lístkov mnohé vylepšenia – možnosť vytvoriť si účet, kde budete mať svoje lístky a permanentky vždy poruke a budete si vedieť rýchlo a jednoducho skontrolovať zostávajúci počet vstupov. Pribudla napríklad ponuka pridať si do profilu svojich blízkych, aby ste vedeli nákup realizovať ľahko aj pre nich. Bez vytvorenia účtu si viete naďalej zakúpiť celodenný lístok, ktorý následne obdržíte na email. Lístky a permanentky viete vďaka QR kódom ukázať pri vstupe priamo v mobile bez potreby tlače.

Najneskôr 10. júla si môžu návštevníci zakúpiť sezónnu permanentku za zvýhodnenú cenu 89€ + 1€ za každé dieťa od 3 do 18 rokov (max. počet detí je 5). Permanentka je ideálnou kúpou pre rodičov s deťmi alebo pre pravidelných návštevníkov kúpaliska. Sezónna permanentka platí na neobmedzený počet vstupov počas celého leta na všetkých 7 kúpalísk (Zlaté Piesky, Rosnička, Delfín, Tehelné Pole, Lamač, Krasňany, Rača). Detské lístky dokúpené k sezónnej permanentke platia tiež na neobmedzený počet vstupov počas celej aktuálnej letnej sezóny a navyše ich môžu deti vo veku 3 až 10 rokov využívať aj s inými dospelými osobami so zakúpeným vstupom, nie len s držiteľmi sezónnych permanentiek. Deti staršie ako 10 rokov môžu kúpalisko navštíviť vďaka nim aj bez sprievodu dospelej osoby.

