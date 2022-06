Ako Slováci jedli počas Majstrovstiev sveta v hokeji?

Dáta foodpandy odhalili, že prvý zápas Slovákov porazil finále. Východniari objednávali jedlo domov o čosi viac ako západniari.

Dáta z donáškovej služby foodpanda odhalili zaujímavosti, ako Slováci jedli počas tohtoročného hokejového šampionátu. Východniari zrealizovali o čosi viac objednávok jedla z reštaurácií ako západniari. Asi najväčšiu nervozitu sme zaháňali jedlom počas nášho prvého zápasu s Francúzmi. Spomedzi jedál v drvivej väčšine dominovali burgre, sendviče, mäso v rôznych obmenách so šalátom či hranolkami.

Východ jemne porazil západ

V čase od prvého zápasu Majstrovstiev sveta v hokeji 2022 až po nedeľné finále zrealizovali Slováci z východného Slovenska o čosi viac objednávok jedla ako západniari. Kým východniari tvorili 46 % z celkového počtu objednávok z donášky jedla, Slováci z okresov západného Slovenska tvorili podiel 42 %. Stredoslováci boli celkovo v objednávkach jedla veľmi striedmi a tvorili podiel 11,5 %.

Čo komu a kde chutí najviac?

Jednoznačné privilégium má v objednávkach domov skupina jedál: burgre, sendviče, rôzne mäsá, v kombinácii so šalátmi či hranolkami. Tie tvorili až 41 % z komplexnej ponuky jedál foodpandy. Najviac si na tejto kategórii pochutnali Východoslováci (49 %), nasledujú v jemnom závese Západoslováci (39 %) a s 12 % sú tretí Stredoslováci.

„Dá sa konštatovať, že prevahu tvoria jedlá s mäsom, čo do istej miery korešponduje s rastúcim trendom konzumácie mäsa na Slovensku. Vyššie objednávky burgrov a rôznych mias sa dajú odôvodniť aj tým, že ich príprava je špecifická, čo do skladby surovín a ich mixu, tak i do času prípravy. Slováci preto ich objednávkou cez donáškovú službu radi ušetria čas a využijú ho inak,“ hovorí Katarína Midláriková, Senior Marketing Manager, foodpanda Slovensko.

Druhou najobjednávanejšou kategóriou sú ázijské jedlá, pričom tvorili 16 % objednávok jedla domov. Donášku z čínskej reštaurácie, ale aj z vietnamskej, indickej, thajskej či donášku z japonskej kuchyne preferovali viac Západoslováci: tvorili 54 % na celkovom počte objednávok. Prednosť týmto jedlám dalo 41 % východniarov.

Za zmienku stojí aj nižší trend objednávok pizze či slovensko-českých jedál. Dovoz pizze tvoril na celkovom objeme objednávok počas hokejového šampionátu podiel len 10 % a naše lokálne špeciality si objednávalo 7 % Slovákov.

Ktoré zápasy Slovákov sme sledovali najviac v kombinácii s objednaným jedlom?

Jednoznačne najviac sme si objednávali jedlo cez donáškovú službu počas prvého zápasu s Francúzskom. Tento zápas porazil v objednávkach aj finálové zápolenie na tohtoročnom šampionáte. Sobotné zápasy našich s Nemeckom a Talianskom potvrdili, že víkendový zápas chutí lepšie vonku s priateľmi priamo v reštaurácii alebo krčme. Vtedy sme si jedlo objednávali najmenej. V poradí druhé a tretie miesto, kedy sme si jedlo objednávali domov najviac, obsadili naše zápasy s Kazachmi a Švajčiarmi.

foodpanda na Slovensku rastie

foodpanda v rámci svojich služieb ponúka Slovákom donášku jedla z reštaurácií, ale aj čoraz obľúbenejšiu donášku potravín a drogérie, a to zvlastných pandamarketov, ako aj zo siete partnerských prevádzok Tesco expres, Žabka, Hiva.

K desiatim slovenským mestám, v ktorých foodpanda od začiatku funguje – Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Poprad, Prešov, Košice – pribudli nové lokácie na donášku jedla z reštaurácií. Ide o mestá Pezinok, Šamorín, Dunajská Streda a okolie, Malacky, Senec a okolie, Bardejov, Rožňava a Michalovce. Od začiatku tohto roka zaznamenala foodpanda 30-percentný nárast aktívnych reštaurácií. K trom bratislavským pandamarketom má v dohľadnom období pribudnúť v poradí štvrtý.

Víziou foodpandy pre najbližšie obdobie zostáva rozširovanie lokalít, v ktorých ponúka svoje služby. Takisto neustále pracuje na skracovaní času donášky. foodpanda neustále vylepšuje celý logistický systém – know-how materskej skupiny Delivery Hero – a jej cieľom je dostať čas doručenia pod 30 minút. Konečný určite nie je počet reštaurácií a obchodov, z ktorých je možné nechať si doručiť nákup až k dverám. Do rodiny prémiových reštauračných zariadení najnovšie pribudli v Bratislave Aloha Poké Bar a Basilico.